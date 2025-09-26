فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۰۴ مهر ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۸
سرویس کیهان » اخبار
رونمایی از تصویر سیدمقاومت در میدان ولی‌عصر تهران

طرح دیوارنگاره میدان ولی‌عصر(عج) پایتخت به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله سیدمقاومت با عنوان «سید حسن در قلب من» رونمایی شد.
طرح دیوارنگاره میدان ولی‌عصر(عج) شهر تهران روز جمعه‌(چهارم مهرماه) به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله سیدمقاومت با عنوان «سید حسن در قلب من» و روایتی از کودکان جهان به همت سازمان هنری رسانه‌ای اوج رونمایی شد.
در توضیح این دیوارنگاره که اثری از خانه‌ طراحان انقلاب اسلامی است، آمده است: «تصویری که دل‌های جهان را به هم پیوند می‌دهد. این دیوارنگاره‌ فقط یک نقاشی نیست؛ این پیمان ماست: پیمانی برای عشق، برای صلح، برای مبارزه و ایستادگی، و برای اینکه با زبان کودکانه‌ خود فریاد بزنیم: «أحبک یا سید»/ «سیدحسن در قلب من.»

