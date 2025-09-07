سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت: اولین بار است که تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز یک کشور عضو (NPT) توسط دو رژیم مسلح به تسلیحات هسته‌ای مورد حمله قرار می‌گیرد. نباید این را ساده‌سازی کرد و به‌عنوان حمله‌ای توسط ایالات متحده و اسرائیل به چیزی که آن‌ها خطرناک می‌دانستند، تقلیل داد.

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ با شبکه تلویزیونی ۹ استرالیا گفت‌وگو کرد.

وی در این گفت‌وگو درباره واکنش دولت ایران به اخراج سفیر ایران از استرالیا، گفت: این موضوع تأسف‌بار است. ما معتقدیم اقدام دولت استرالیا ناموجه بود. ما به روابط‌مان با استرالیا اهمیت می‌دهیم. از سال ۱۹۶۸ که روابط دیپلماتیک خود را با استرالیا برقرار کردیم، رابطه‌ای محترمانه با استرالیا داشتیم. فکر می‌کنم مردم استرالیا در افکار عمومی ایران جایگاه خوبی دارند. تصمیم دولت استرالیا برای کاهش سطح روابط دیپلماتیک ما ناموجه و غیرمترقبه بود.

بقایی در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه دولت شما چه توضیحی برای این اخراج دریافت کرده است؟ اظهار داشت: آن‌ها به ما گفتند که به دلیل دخالت ایران در عملیاتی به ‌اصطلاح یهودستیزانه علیه یهودیان در استرالیا، تصمیم به کاهش سطح روابط گرفته‌اند. آن‌ها صراحتاً اعلام کردند که این موضوع ارتباطی با سفارت یا سفیر ما ندارد. با وجود این، این اتهام را علیه ایران مطرح کردند. ما صراحتا اعلام کردیم این اتهام بی‌اساس و پوچ است.

مردم استرالیا از نسل‌کشی در فلسطین ناراحت و خشمگین هستند

مجری پرسید که خوب، تحلیل شما چیست؟ و بقایی عنوان کرد: شما فکر می‌کنید این تصادفی است که کمتر از ۱۰ روز پس از نامه تند و توهین‌آمیز بنیامین نتانیاهو به نخست‌وزیر آلبانیزی و دادن نوعی اولتیماتوم به او برای اقدام علیه یهودستیزی، دولت استرالیا تصمیم به قطع روابط دیپلماتیک با ایران گرفت؟

وی اضافه کرد: همه ما می‌دانیم که مردم استرالیا از نسل‌کشی در فلسطین ناراحت و خشمگین هستند. ظرف یک ماه گذشته، مردم استرالیا در ملبورن، سیدنی و شهرهای دیگر برای اعتراض علیه جنایات ارتکابی در سرزمین‌های فلسطینی به خیابان‌ها آمدند. البته رژیم اسرائیل از این موضوع خوشش نیامد. آن‌ها نخست‌وزیر استرالیا را به ضعیف‌بودن متهم کردند و تا

۲۳ سپتامبر به او مهلت دادند تا در مورد یهودستیزی اقدامی انجام دهد.

سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: فکر می‌کنم برخی افراد در دولت استرالیا تصمیم گرفتند ساده‌ترین راه را برای خشنودکردن یا باج‌دهی به بنیامین نتانیاهو برگزینند و آن چیزی نبود جز متهم کردن ایران به یهودستیزی.

تاریخ خصومت آمریکا علیه مردم ایران برای همه روشن است

مجری گفت: شما می‌گویید استرالیا قربانی توطئه موساد شده است، اما استرالیا، مانند آمریکا و کانادا، قصد دارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به‌ فهرست گروه‌های تروریستی وارد کند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ عنوان کرد: فکر می‌کنم این که ایالات متحده علیه ایران اقدامی انجام داده، به این معنا نیست که ضرورتا منطقی، قانونی یا عادلانه است. تاریخ خصومت ایالات متحده علیه مردم ایران برای همه روشن است. البته تأسف‌بار است که دیگران از رویکرد آمریکا تبعیت کنند.

این دیپلمات ارشد ایرانی بیان کرد: به‌خاطر داشته باشید که این همان ایالات متحده است که با اتهام وجود تسلیحات کشتار جمعی جنگ تجاوزکارانه‌ای علیه عراق آغاز کرد و متأسفانه برخی کشورهای غربی دیگر نیز از آن پیروی کردند. بنابراین، این که ایالات متحده چیزی گفته، به این معنا نیست که درست یا عادلانه است.

سپاه پاسداران بخشی از نیروهای مسلح رسمی ما است

مجری خطاب به سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: شما به سؤالم پاسخ ندادید، سپاه پاسداران دقیقاً چه کاری انجام می‌دهد، با توجه به اینکه آژانس‌های بین‌المللی معتقدند سپاه مسئول بسیاری از حملات

است؟

بقایی اظهار داشت: چه کسی این ادعا را مطرح کرده است؟ وقتی از آژانس‌های بین‌المللی صحبت می‌کنید، فکر می‌کنم به آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا یا موساد یا مشابه اشاره دارید. من به شما می‌گویم که ما با رژیم اسرائیل در حال جنگ هستیم. اقدامات خصمانه ایالات متحده علیه ایران سابقه طولانی دارد؛ حتی به سال ۱۹۵۳ بازمی‌گردد، زمانی که ایالات متحده و بریتانیا کودتایی علیه دولت ملی منتخب ما ترتیب دادند.

وی عنوان کرد: سپاه پاسداران بخشی از نیروهای مسلح رسمی ما است و با قدرت و توانمندی آنها از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و عزت ملی ما در برابر دشمنانمان دفاع می‌کنیم. آنها مسئول دفاع از سرزمین و مردم ایران در برابر هر دشمنی است.

مجری خطاب به بقایی گفت: شما پرسیدید چه کسی این را می‌گوید؟ این حملات در آفریقا، اروپا، آسیا و در بریتانیا گزارش شده است، تنها در بریتانیا تا ۲۰ مورد در سال ۲۰۱۵ گزارش شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه عنوان کرد: همان‌طور که گفتم، این ادعا کاملاً نادرست است. ببینید، این [اتهام‌زنی] بخشی از کارزار [تولید و نشر] اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده است که توسط آمریکا و اسرائیل علیه ایران ترویج می‌شود. این بخشی از پروژه ایران‌هراسی است، چون آن‌ها می‌دانند که سپاه پاسداران نیروی قدرتمندی در برابر دشمنان ایران است.

در حال ارزیابی خسارت وارده به تأسیسات هستیم

مجری همچنین خطاب به بقایی عنوان کرد: دونالد ترامپ می‌گوید تأسیسات هسته‌ای ایران نابود شده است. ارزیابی شما از میزان خسارت چیست؟

بقایی اظهار داشت: این موضوع بسیار پیچیده و فنی است و سازمان انرژی اتمی ما همچنان در حال ارزیابی میزان خسارت وارده به تأسیسات ما است. اما جدای از این، فکر می‌کنم اعتراف رئیس‌جمهور آمریکا به حملاتشان به این معناست که آن‌ها آشکارا به اعمال مجرمانه‌ای که علیه ایران مرتکب شده‌اند اعتراف می‌کنند و این امر مسئولیت بین‌المللی آن‌ها را برای این اقدام خلاف سنگین‌تر می‌کند، زیرا آن‌ها می‌دانند کاری که انجام داده‌اند ظالمانه و غیرقانونی بوده و با وجود این، به حمله به کشور ما افتخار می‌کنند. شرم‌آور است.

مجری گفت: باید ارزیابی‌ از میزان خسارتی که ایران متحمل شده وجود داشته باشد. چه میزان خسارت‌دیده است؟

این دیپلمات ارشد ایرانی بیان کرد: البته که خسارت‌دیده است، اما من می‌گویم به‌جای پرسیدن درباره شدت خسارت، افکار عمومی و رسانه‌های جریان اصلی باید نگران پیامدهای چنین نقض آشکار قوانین بین‌المللی و افتخار کردن به چنین اقدام غیرقانونی توسط ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه ایران باشند.

مواد غنی‌شده در همان مکانی بودند که آمریکا و اسرائیل حمله کردند

مجری با بیان اینکه فرانسه، آلمان و انگلیس و فرانسه می‌گویند تحریم‌های سخت‌گیرانه‌ای علیه ایران اعمال خواهند کرد مگر اینکه تهران محل مواد هسته‌ای خود را اعلام کند. از بقایی پرسید که پاسخ شما چیست؟ و وی گفت: این هم یکی دیگر از نمونه‌های یک مطالبه غیرمنطقی است؛ هر سه کشوری که شما به آن‌ اشاره کردید، بخشی از توافق هسته‌ای با ایران بوده‌اند. آن توافق که منضم به یک قطعنامه اجماعی شورای امنیت سازمان ملل است همچنان موجود است. با وجود این، آنها به‌جای انتقاد از اسرائیل و ایالات متحده به‌خاطر نقض فاحش یک قطعنامه‌ شورای امنیت سازمان ملل، ایران را به‌خاطر ابهام در محل این مواد [غنی‌شده] تحت فشار قرار می‌دهند.

سخنگوی وزارت خارجه عنوان کرد: مواد ما در همان مکانی بودند که مورد حملات غیرقانونی ایالات متحده و رژیم اسرائیل قرار گرفت. این کشورها [آلمان، فرانسه، انگلیس] باید به‌عنوان دولت‌های مستقل، مسئولانه عمل می‌کردند. آن‌ها باید چنین حملاتی را محکوم می‌کردند، نه اینکه حالا از ایران درباره محل مواد سؤال کنند. در نظر داشته باشید که تأسیسات ما ۲۴ ساعته تحت نظارت دقیق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است.

ضربه بزرگ

به معاهده منع اشاعه

وی گفت: این اولین بار است که تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز یک کشور عضو معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT) توسط دو رژیم مسلح به تسلیحات هسته‌ای مورد حمله قرار می‌گیرد. این ضربه بزرگی به معاهده منع اشاعه، به حاکمیت قانون و به همه اصول اساسی که ما به‌عنوان تمدن انسانی به آن‌ها افتخار می‌کنیم، بوده است.

به عبارت دیگر، نباید این را ساده‌سازی کرد و به‌عنوان حمله‌ای توسط ایالات متحده و اسرائیل به چیزی که آن‌ها خطرناک می‌دانستند، تقلیل داد. هیچ قاعده حقوقی یا منطقی وجود ندارد که چنین حملاتی را علیه یک دولت مستقل مجاز بداند.