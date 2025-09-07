فشار بر حشدالشعبی برای تشکیل اسرائیل بزرگ است

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هدف آمریکا و رژیم صهیونیستی از فشار بر حشدالشعبی، زمینه‌سازی برای تجزیه یا تضعیف کشورهای منطقه به منظور تشکیل اسرائیل بزرگ است.

سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق که به منظور دیدار و رایزنی با مقامات ایرانی به تهران سفر کرده است، صبح یکشنبه با آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کرد.

آیت‌الله آملی لاریجانی در این دیدار با قدردانی از همراهی برادران عراقی، پیوند میان دو ملت را خدشه ناپذیر دانست و با اشاره به لزوم حفظ هوشیاری نسبت به تفرقه افکنی دشمنان که با هدف تضعیف حاکمیت کشورهای اسلامی از جمله عراق صورت می‌پذیرد گفت: هدف آمریکا و رژیم صهیونیستی از فشار بر حشدالشعبی، زمینه‌سازی برای تجزیه یا تضعیف کشورهای منطقه به منظور تشکیل اسرائیل بزرگ است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به برخی ویژگی‌های جنگ ۱۲روزه اشاره کرد و اظهار داشت: در این جنگ، حقایق بسیاری برای همگان روشن شد. دشمن با چهره عریان و بدون نقاب به میدان آمد و آمریکایی‌ها که مدام از مذاکره دم می‌زدند، ماهیت خود را آشکار کردند.

به گزارش فارس، وی با اشاره به حمله دشمن به کشورمان در حین مذاکرات تاکید کرد: این جنگ باعث شد تا برخی افراد که در داخل ایران، نظام را مخالف با مذاکره تصویر می‌کردند، به فکر فرو روند.

آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به اقتدار نیروهای مسلح و انسجام مردم ایران در جنگ ۱۲روزه خاطرنشان کرد: این اقتدار و انسجام، خیال خام و نقشه‌های آنهائی را که در جلسات خود، نظام سیاسی بعد از جمهوری اسلامی را در ذهن می‌پروراندند نقش بر آب کرد.

وی با اشاره به تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب در انتصاب جانشینان فرماندهان شهید نیروهای مسلح گفت: در این جنگ نگاه بصیر و شجاعانه فرمانده کل قوا و عملکرد دلیرانه نیروهای مسلح از جمله توانمندی چشمگیر و دقیق موشک‌های ایرانی، انسجام ملی و حمایت همه‌جانبه مردم از نظام اسلامی را در برابر دشمنان رقم زد.

در این دیدار، سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق با اشاره به احساس غرور مردم عراق و کشورهای اسلامی از پیروزی ایران در جنگ ۱۲روزه گفت: ایستادگی ملت ایران در مقابل تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی، جایگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی را ارتقاء داد و باعث دلگرمی جهان اسلام شد.

وی با اشاره به برادری ملت‌‎های ایران و عراق، گسترش همکاری‌های همه‌جانبه و به خصوص تبادلات تجاری را مورد تاکید قرار داد و برای رهبر معظم انقلاب، مسئولان و ملت ایران، آرزوی توفیق کرد.

تأکید بر عمق روابط تهران- بغداد و تحولات منطقه در دیدار ولایتی و حکیم

سید عمار حکیم همچنین با علی‌اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، ولایتی با تأکید بر پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان دو ملت ایران و عراق، اظهار داشت: این روابط بر پایه اشتراکات دینی، فرهنگی و حسن همجواری شکل گرفته و برای جمهوری اسلامی ایران، استقلال، ثبات و پیشرفت عراق همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران اطمینان دارد که با اتکا به مرجعیت دینی و همراهی رهبران ملی عراق، مسیر آینده این کشور با موفقیت‌های بیشتری همراه خواهد بود.

به گزارش مهر، سید عمار حکیم نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از ملاقات با دکتر ولایتی گفت: از دیدار با شما بسیار خرسندیم.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در این جنگ خوش درخشید. فرماندهی مقتدرانه مقام معظم رهبری، حضور نیروهای مسلح، انسجام مردم و پشتیبانی ملت ایران از نظام جمهوری اسلامی، تصویری مهم و تأثیرگذار را در جهان به نمایش گذاشت.

رهبر جریان حکمت ملی عراق افزود: جمهوری اسلامی ایران نشان داد که از توانمندی‌های بالایی برخوردار است. بعد از ۷۶ سال ایران نخستین کشوری بود که رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد و هیمنه پوشالی این رژیم را در هم شکست؛ نقاط ضعف رژیم صهیونیستی امروز قابل جبران نیست. جمهوری اسلامی مقتدرانه و توانمند در این عرصه ظاهر شد و انسجام ملی و وحدت مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در این پیروزی داشت.

وی همچنین رفتارهای رژیم صهیونیستی را نشانه شکست نظریه «اسرائیل بزرگ» دانست و تصریح کرد: حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال این رژیم برای همگان آشکار شده است و ملت‌های مسلمان منطقه بیش از گذشته بر نقش محوری ایران اذعان دارند.

دو طرف در ادامه درباره آخرین تحولات منطقه، از جمله تحرکات رژیم صهیونیستی و ضرورت همبستگی کشورهای اسلامی در برابر تهدیدات خارجی، به بحث و تبادل نظر پرداختند و بر گسترش همکاری‌های دوجانبه در سطوح مختلف تأکید کردند.

قالیباف: مجالس ایران و عراق می‌توانند

در تقویت همکاری‌های راهبردی

نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند

سیدعمار حکیم همچنین با محمدباقر قالیباف، رئیس ‌مجلس شورای اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگوکرد.

در این دیدار، دو طرف بر گسترش همکاری‌های پارلمانی و تقویت نقش مجالس دو کشور در حمایت از روابط عراق و ایران تأکید کردند.

بررسی آخرین تحولات منطقه و لزوم همکاری مشترک برای تقویت ثبات و امنیت در خاورمیانه از دیگر محورهای رایزنی حکیم و قالیباف بود.

رهبر جریان حکمت ملی عراق با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی ایران در مقابله با تهدیدات رژیم صهیونیستی تصریح کرد: تقویت همگرایی منطقه‌ای می‌تواند مانع از توسعه خشونت و بی‌ثباتی در کشورهای همسایه شود.

قالیباف نیز ضمن استقبال از دیدار حکیم، بر اهمیت روابط برادرانه دو ملت و دو کشور همسایه تأکید کرد و گفت: مجالس ایران و عراق می‌توانند در تقویت همکاری‌های راهبردی و هم‌افزایی سیاسی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

تأکید حکیم و عراقچی

بر استمرار همکاری‌های امنیتی ایران و عراق

رهبر جریان حکمت ملی عراق علاوه‌بر این با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، دو طرف آخرین تحولات روابط دوجانبه عراق و ایران را بررسی و بر ضرورت تقویت همکاری‌های مشترک در عرصه‌های مختلف تأکید

کردند.

همچنین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد اهتمام دو کشور از دیگر محورهای گفت‌وگوهای حکیم و عراقچی بود.

حکیم با تمجید از دفاع ایران در مقابل حملات رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد که بی‌شک پیروز این جنگ ایران است و امروز کشورهای منطقه و جهان پی به قدرت این کشور برده‌اند.

رهبر جریان حکمت ملی عراق در ادامه بر اهمیت تداوم هماهنگی‌های سیاسی و دیپلماتیک میان بغداد و تهران برای تحقق ثبات منطقه تأکید کرد.

دو طرف همچنین بر استمرار همکاری‌های امنیتی و پایبندی به توافق امنیتی عراق و ایران تأکید

کردند.