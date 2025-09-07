معیشت مردم مهمترین مسئله است برای انضباط بازار چارهاندیشی شود
رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر یکشنبه در دیدار رئیسجمهور و هیئت وزیران، با اشاره به ضرورت تقویت مؤلفههای قدرت و عزت ملی، «معیشت مردم» را از مهمترین مسائل کشور خواندند و با تأکید بر اقدامات جدیتر برای «انضباط بازار» و رفع دغدغه مردم درباره افزایش بیضابطه قیمت کالاها، در زمینه ضرورت «غلبه فضای کار و تلاش و امید» بر «حالت نه جنگ نه صلح»، تقویت تولید، پیگیری تصمیمات تا حصول نتایج، استفاده از فرصت موجود اجماعسازی برای انجام کارهای مهم، حل مشکل مسکن، پرهیز از اسراف بهویژه در دستگاههای دولتی و توجه مسئولان و اصحاب قلم و بیان به تبیین نقاط قوت حقیقی و امیدآفرین کشور و جامعه، توصیههای مهمی بیان کردند.
ایشان همچنین با اشاره به جنایات و فاجعهآفرینی حیرتانگیز رژیم صهیونیستی در غزه، راه مقابله با این وضعیت را قطع روابط تجاری و سیاسی کشورهای معترض بهخصوص کشورهای اسلامی با این رژیم دانستند.
نتایج مفید سفر بسیار خوب آقای پزشکیان به چین باید پیگیری شود
حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای با تشکر از رئیسجمهور، مسئولان، مدیران و کارکنان فعال مجموعه دولت -بهویژه دستگاههایی که در آزمون ۱۲ روزه جنگ به معنای حقیقی کلمه فداکاری کردند-، «انگیزه»، «روحیه» و «پرکاری» رئیسجمهور را مورد تقدیر قرار دادند و افزودند: سفر بسیار خوب آقای پزشکیان به چین، زمینههای بالقوه اقتصادی-سیاسی به همراه آورد که این نتایج مفید باید پیگیری شود.
توصیه رهبر انقلاب به مسئولان و اصحاب قلم و بیان
برای «روایت قدرت، قوت و تشریح امکانات فراوان کشور» و «پرهیز از روایت ضعف و ناتوانی»
ایشان مسئولانی که با مردم حرف میزنند و اصحاب قلم و بیان را به «روایت قدرت، قوت و تشریح امکانات فراوان کشور» و «پرهیز از روایت ضعف و ناتوانی» توصیه کردند و افزودند: علاوه بر مسئولان و اصحاب قلم و بیان، مطبوعات و صداوسیما هم در این زمینه وظیفه دارند.
رهبر انقلاب، سخنان رئیسجمهور در این دیدار را نمونهای از روایت «قدرت و امید و توانایی» دانستند و گفتند: انگیزه و همت و روحیه قوی، زمینهساز تحقق خواستهها و اهداف است.
حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای با اشاره به لزوم بهرهگیری از هر ساعتِ فرصت گذرای خدمت به مردم، گفتند: اگر فرصت خدمت را قدر بدانیم و با پرهیز از کمکاری و موازیکاری، سرگرم مسائل متفرقه نشویم، مشکلات، نه در درازمدت بلکه در میانمدت، حتماً حل خواهد شد.
در حل مشکلات نباید منتظر تحولات بیرونی بود
ایشان اقدامات بسیار جدیتر در عرصه اقتصادی و معیشت مردم را ضروری برشمردند و تأکید کردند: در حل مشکلات نباید منتظر تحولات بیرونی بود؛ البته هرکس وظیفهای در این زمینه دارد انجام میدهد اما باید با انگیزه و همت و امید و روحیه کار و تلاش، بر حالت «نه جنگ نه صلح» که دشمن درصدد تحمیل آن است، غلبه کرد؛ چرا که این حالت برای کشور ضرر و خطر دارد.
حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای تقویت مؤلفههای قدرت ملی و عزت ملی را وظیفه دولتها دانستند و افزودند: مهمترینِ این مؤلفهها، روحیه و انگیزه و یکپارچگی و امیدواری ملت است که باید در حرف و در عمل، این عوامل را ایجاد و تقویت کرد و مانع تضعیف آنها شد.
تعیین اولویتها از خطوط اصلی مدیریت است
توجه به اولویتبندی صحیح کارها، توصیه دیگر رهبر انقلاب به هیئت دولت بود. ایشان گفتند: تعیین اولویتها از خطوط اصلی مدیریت است که در این مسئله باید به دو عامل «فوریت» و «زیرساخت بودن» مسائل توجه کرد.
حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای با تشکر از آقای عارف معاون اول رئیسجمهور بهخاطر تحرک و تلاش و تشکیل جلسات پیگیری تصمیمات دولت، افزودند: دولتها مسئول تأمین نیازهای عمومی و مشترک مردم هستند؛ مانند معیشت، امنیت، بهداشت، فرهنگ و سبک زندگی که باید در این عرصهها، اولویتها و سرفصلهای اساسی را به دقت تعیین کرد.
تحقق اهداف، معارف و شرایع اسلامی
اساس تشکیل نظام
رهبر انقلاب تحقق اهداف، معارف و شرایع اسلامی را اساس تشکیل نظام خواندند و گفتند: امام از روز اول همین مبانی را مطرح کرد و اگر کسی چیز دیگری بگوید، خلاف گفته است.
ایشان، پیگیری تصمیمات را تا رسیدن به نتیجه، از مهمترین کارها دانستند و گفتند: آقای رئیسجمهور با سفرهای استانی، رفتن به وزارتخانهها و تماس نزدیک با مردم و مدیران، این پیگیری را انجام میدهد اما لازم است این روحیه در بدنه و مدیران میانی هم ایجاد شود؛ نه اینکه تصمیمات در سلسله مراتب مدیریتی، کمرنگ شود و وقتی به سرانگشتانِ اجرائی رسید، عملاً چیزی از تصمیمات نمانده باشد.
حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای با ابراز خشنودی از امکان اجماعسازی در کشور، افزودند: همدلی و همراهی و همکاری رؤسای سه قوه تحسینبرانگیز است اما بخشهای تصمیمساز و تصمیمگیر هم باید در این روند فعال باشند.
ایشان فرصت کنونی اجماعسازی در کشور را با وجود سلیقههای گوناگون، بیشتر از گذشته خواندند و گفتند: باید از این فرصت برای کارهای مهم از جمله سبککردن بدنه دولت و کاهش تعداد دستگاههایی که بود و نبودشان یکی است، استفاده کرد.
چند توصیه درباره مسئله مهم کشور یعنی «اقتصاد»، تکمیلکننده سخنان رهبر انقلاب در دیدار با رئیسجمهور و هیئت وزیران بود.
لزوم توجه به تولید و احیای واحدهای تولیدی
نخستین توصیه ایشان به «توجه به تولید و احیای واحدهای تولیدی» اختصاص داشت.
حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای گفتند: همه کسانی که مسئله اقتصاد را واقعی و عملی درک میکنند، متَفقالقولند که تولید کلید پیشرفت اقتصادی ایران است؛ بنابراین، باید توجه ویژهای به تولید کرد، از جمله اینکه برق این واحدها را - مگر در حالت اضطرار- قطع نکرد.
ذخایر کالاهای اساسی باید کاملاً اطمینانبخش باشد
«تأمین به موقع و کامل کالاهای اساسی»، دیگر توصیه رهبری به مسئولان اجرائی بود.
ایشان گفتند: ذخایر کالاهای اساسی باید کاملاً اطمینانبخش باشد؛ این کار با از بین بردن گرانیهای ناشی از سودجویی منفعتطلبان، در سفره مردم اثر مستقیم دارد و تهدید غذایی را هم از بین میبرد.
حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای، با انتقاد از انحصار واردات برخی کالاهای اساسی، این کار را موجب بستهشدن دستان مسئولان خواندند و گفتند: واردات کالاهای اساسی و مباشران این کار را رقابتی و کالاها را از مبادی متفاوت تهیه کنید؛ چرا که این مسئله بهگفته برخی کارشناسان باعث کاهش قیمت ارزی خریدها و قیمت ریالی آنها در کشور میشود.
در باب معیشت مردم بهگونهای عمل کنید که
مردم بتوانند حدود ده قلم کالای اساسی را
بدون دغدغه افزایش قیمت تهیه کنند
رهبر انقلاب بار دیگر به مسئله مهم معیشت مردم پرداختند و گفتند: در باب معیشت مردم بهگونهای عمل کنید که مردم بتوانند حدود ده قلم کالای اساسی را بدون دغدغه افزایش قیمت تهیه کنند؛ نه اینکه قیمتها امروز و فردا دو برابر شود.
ایشان کالابرگ را با اشاره به گفته برخی مطّلعان از مسائل اقتصادی، از راههای دسترسی بدون دغدغه مردم به ده قلم کالای اساسی خواندند.
بهگونهای بازار را مدیریت کنید که مردم احساس نکنند بازار رها شده است و قیمتها «امروز و فردا» و «اینجا و آنجا» متفاوت است
«انضباط بازار» نکته دیگری بود که رهبر انقلاب با تأکید بر آن گفتند: بهگونهای بازار را مدیریت کنید که مردم احساس نکنند بازار رها شده است و قیمتها «امروز و فردا» و «اینجا و آنجا» متفاوت است؛ چرا که این احساس به روحیه مردم صدمه میزند.
لزوم توجه به «ذخایر مورد نیاز گاز زمستان»
و «برنامهریزی برای تأمین کسری گاز
از طریق واردات»
ایشان توجه به «ذخایر مورد نیاز گاز زمستان» و «برنامهریزی برای تأمین کسری گاز از طریق واردات» را ضروری برشمردند و گفتند: توصیه دیگر، توجه به مسئله مسکن است که در این زمینه پیشنهادهایی برای حل نسبی مشکل وجود دارد که مسئولان باید آنها را تا حصول نتیجه دنبال کنند.
از دانش تحصیلکردگان جوان برای حل مشکلات
و تحول در تولید و استخراج نفت استفاده کنید
حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای با اشاره به عوامل منجر به کاهش تولید نفت همچون روشها و تجهیزات قدیمی، افزودند: از دانش تحصیلکردگان جوان برای حل مشکلات و تحول در تولید و استخراج نفت استفاده کنید. همچنین در زمینه صادرات نفت تحرک بیشتری لازم است و باید مشتریان نفت را متنوع و متعدد کرد.
ایشان، «کنترل مصرف و پرهیز از اسراف» را ضروری خواندند و با اشاره به اسراف بخش زیادی از منابع کشور در بخش دولتی گفتند: در زمینه آب، برق، گاز و ساختمانهای دولتی اسراف وجود دارد. همچنین در زمینه سفرهای غیرلازم و یا همراهان بیش ازحد نیاز و یا اقامت در هتلهای گرانقیمت، اسرافهایی انجام میشود که باید از آنها جلوگیری کرد.
کشورهای معترض بهخصوص کشورهای اسلامی باید روابط بازرگانی و حتی روابط سیاسی خود را
با رژیم صهیونیستی بهکلی قطع و آن را منزوی کنند
رهبر انقلاب در بخش پایانی سخنانشان با اشاره به انبوه جنایات و فاجعهآفرینی حیرتانگیز صهیونِ ملعون که با اعلام بدون شرم و حیا از طرف آنها در حال انجام است، تأکید کردند: اگرچه این جنایات به پشتیبانی قدرتی همچون آمریکا انجام میشود اما راه برای مقابله با این وضعیت بسته نیست و کشورهای معترض بخصوص کشورهای اسلامی باید روابط بازرگانی و حتی روابط سیاسی خود را با رژیم صهیونیستی بهکلی قطع و آن را منزوی کنند.
یکی از خطوط اصلی دیپلماسی ما باید
ترغیب دولتها به قطع روابط بازرگانی و سیاسی
با رژیم جنایتکار صهیونیستی باشد
ایشان رژیم صهیونیستی را منزویترین و منفورترین رژیم جهان خواندند و افزودند: یکی از خطوط اصلی دیپلماسی ما نیز باید ترغیب دولتها به قطع روابط بازرگانی و سیاسی با این رژیم جنایتکار باشد.
در ابتدای این دیدار، رئیسجمهور در گزارشی از اهمّ برنامهها و فعالیتهای دولت در یک سال گذشته، مشکلاتی همچون ناترازی انرژی، خشکسالی و برخی مسائل خارجی را از چالشهای سال اول دولت چهاردهم برشمرد و گفت: با توجه به تأثیر مستقیم انرژی بر مسئله تولید برای حل مشکل انرژی تلاش زیادی کردیم که منجر به بهبود وضعیت نسبت به سال گذشته شد؛ البته هنوز ناترازی جبران نشده و باید از مردم و تولیدکنندگان برای قطع ناگزیر برق و گاز عذرخواهی کنیم.
دکتر پزشکیان برنامه وزارت نیرو برای کاهش مصرف برق در سال جاری را مؤثر دانست و افزود: در زمینه آب با توجه به پیشبینی استمرار خشکسالی، تیمهای کارشناسی از اساتید برجسته برای حل مشکل شکل گرفته است.
رئیسجمهور به برنامه دولت برای نصب ۷ هزار مگاوات برق خورشیدی تا پایان سال اشاره کرد و افزود: در زمینه ذخایر سوخت، امسال ذخایر به بیش از ۳ میلیارد مترمکعب افزایش یافت تا در زمستان مشکل کمتری نسبت به سال گذشته داشته باشیم.
آقای پزشکیان، ارتقاء انسجام ملی را دستور کار مهم دولت خواند و افزود: اگر همه با هم متحد باشیم هیچ قدرتی توان به زانو درآوردن ایرانیان را نخواهد داشت و همچنانکه در جنگ تحمیلی اخیر، همدلی مردم باعث ناامیدی دشمن شد، با جلب مشارکت مردم میتوان بر همه مشکلات غلبه کرد.
رئیسجمهور «رشد اقتصادی و مهار تورم» را اولویت دیگر دولت اعلام کرد و افزود: گسترش دولت و افزایش هزینههای آن از جمله عوامل اصلی تورم است که قصد داریم با همکاری مجلس و دستگاههای دیگر، ساختار اداری را اصلاح و دولت را کوچک و چابک کنیم و با اصلاح ساختار بودجه، پرداخت بر اساس عملکرد را دنبال کنیم. البته یکی دیگر از عوامل تورم نیز مشکلات نظام بانکی است که در این زمینه بانک مرکزی وظیفه نظارت و کنترل دارد.
آقای پزشکیان، «گسترش عدالت آموزشی» را دستور کار دیگر دولت خواند و با اشاره به بهرهبرداری از ۲۴۰۰ مدرسه جدید در سال جدید تحصیلی افزود: نهضت عظیم مدرسهسازی را با الگوی محلهمحوری و استفاده از مشارکت مردمی دنبال میکنیم.
رئیسجمهور، تخصیص کالابرگ به ۷ دهک جامعه را از جمله اقدامات دولت برای «افزایش رفاه اجتماعی و کاهش هزینههای معیشت مردم» خواند و گفت: مصمم هستیم که هر ماه به مردم کالابرگ داده شود.
آقای پزشکیان، پیگیری طرح «پزشک خانواده و نظام ارجاع» را از اولویتهای دولت در بخش سلامت دانست و با تجلیل از نقشآفرینی و خدمات تحسینبرانگیز کادر بهداشت و درمان در جنگ تحمیلی اخیر، برنامه دولت در بخش دیپلماسی را توسعه روابط خارجی خواند و گفت: روابط کشور با همه همسایگان در زمینههای مختلف بهتر از گذشته است و با تقویت این روابط و همکاریها، تصور اروپا و آمریکا مبنی بر متوقف کردن ما با تحریم راه به جایی نخواهد برد.
دکتر پزشکیان با اشاره به تفاهمها و توافقات مهم جمهوری اسلامی با کشورهایی همچون روسیه، چین، عراق، ترکیه و کشورهای اوراسیا، افزود: طرفین مصمم هستند آنچه بر روی کاغذ نوشته شده، عملیاتی شود.
رئیسجمهور توسعه زیرساختهای حیاتی با تکیه بر تکمیل کریدورهای اساسی و تکمیل بنادر و آزادراهها را مورد توجه دولت دانست و با تأکید بر تکمیل راهآهن زاهدان به چابهار تا پایان سال گفت: از نقاط درخشان جنگ اخیر، فعالیت پر حجم کامیونداران در حملونقل کالا از بنادر بود.
آقای پزشکیان برنامه دولت در بخش نفت و گاز را افزایش ۲۵۰ هزار بشکهای تولید روزانه نفت در سال جاری خواند و با اشاره به جمعآوری بیش از
۱۰ میلیون مترمکعب گازهای فِلر در سال جاری، افزود: ارزش این میزان گاز معادل ۷۰۰ میلیون دلار است و برنامه دولت بازگرداندن کل گازهای فلر به چرخه، ظرف یک تا دو سال آینده است.
رئیسجمهور گفت: دولت قول میدهد با همه وجود برای رفع نارساییها تلاش کند و معتقدیم همه مشکلات با توکل بر خدا، هدایتهای رهبری معظم انقلاب، مشارکت و همدلی مردم و انسجام و هماهنگی استثنایی که امروز بین قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح وجود دارد قابل حل است و بر همه آنها فائق خواهیم آمد.