همدلی عامل اصلی پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی است

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان این که، تمامی نیروی‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصمم به انجام تکالیف خود هستند، گفت: همدلی و نداشتن اختلاف درون جامعه عامل اصلی پیشرفت و اقتدار ایران است.

سردار علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه کربلا مازندران با بیان اینکه لشکر سپاه کربلا مازندران از افتخارات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است، افزود: کمبود نیروی انسانی در سپاه کربلا مازندران هیچ‌گاه دغدغه نبوده است و این را مدیون پدران و مادران این خطه شمالی هستیم.

وی با اظهار این که مازندران در شرایط سخت جنگ ۱۲ روزه میزبانی ۱۳میلیون نفر از هموطنان عزیز را داشت، ادامه داد: مازندران این دیار علویان دارای نیروهای مجاهد است و شهادت حدود ۵۰ نفر نمونه بارز دیگر آمادگی و جانفشانی دیار علویان است.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با توضیح این که سپاه مازندران در همه بخش‌های نظامی و امنیتی سپاه پاسداران نیروهای وفادار و کارآمد دارد، تصریح کرد: امروز بی‌شمار افراد سپاهی همانند مازندرانی‌ها منتظر جانفشانی برای عملیاتی کردن عهد و پیمان خود هستند.

سردار فدوی خاطرنشان کرد: شیطان بزرگ در کنار رژیم صهیونیستی در تمامی سال‌های پس از انقلاب اسلامی علیه مردم توطئه کردند، اما جمهوری اسلامی ایران سربلندتر شد و دشمنان شکست خود را بارها اعلام علنی کردند.

وی با اشاره به اینکه همه مسئولان اجرائی و نیروهای مسلح به تکالیف خود در ایستادگی و جانفشانی برای ارتقاء آرمان‌های انقلاب و خدمت به مردم واقف هستند، ادامه داد: باور داریم که وعده خداوند متعال حق است. معتقدیم در نظام جمهوری اسلامی قسمت اعظم کار را خداوند متعال انجام می‌دهد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: خدمتگزاری به مردم وعده همه نیروهای مسلح به خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است.

سردار فدوی با اظهار این که فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در حال جوان شدن است، گفت: فرماندهان جدید در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به کارگیری می‌شوند. فرماندهان جدید سپاه حتی جنگ تحمیلی را ندیده‌اند. این یعنی عمر اقتدار جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته است.

این مسئول ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تصریح کرد: تمامی نیروی‌های سپاه پاسداران مصمم به انجام تکالیف خود هستند. به یقین همدلی و نداشتن اختلاف درون جامعه عامل اصلی پیشرفت و اقتدار است.

وی با اظهار این که آمریکا شیطان بزرگ و رژیم صهیونیستی با تمام توان علیه جمهوری اسلامی ایران به میدان عمل آمده‌اند ولی به برکت خون شهدا و عملیاتی شدن تکالیف نیروهای مسلح این بار هم پیروز شدیم.

سردار فدوی گفت: ملت در پای جبهه حق انقلاب جمهوری اسلامی ایران ایستاده‌اند، بنابراین خدمت به مردم نخستین ماموریت مسئولان اجرائی و نیروهای مسلح است. یعنی هر کسی در موضع خادمی قرار دارد نوکری مردم را انجام می‌دهد.