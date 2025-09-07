وزیر امور خارجه نوشت: حقیقت این است که نیروهای مسلح قدرتمند ایران بار دیگر آماده و توانمندند تا اسرائیل را چنان شکست دهند که مجبور شود برای نجات به «بابابزرگ» (آمریکا) پناه ببرد.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در روزنامه گاردین نوشت: بیش از دو دهه است که اروپا در کانون بحران ساختگی و ادامه‌دار پیرامون برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشور من قرار دارد. از جهات زیادی، نقش اروپا بازتاب‌دهنده وضعیت کلی‌تر روابط قدرت در عرصه بین‌المللی بوده است.

وی افزود: اروپا که زمانی نیرویی میانه‌رو بود و تلاش می‌کرد تا آمریکا را که در منطقه ما اهداف حداکثری داشت مهار کند، امروزه به تسهیل‌گر زیاده‌خواهی‌های واشنگتن تبدیل شده است.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین عنوان داشت: هفته گذشته، سه کشور اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) اعلام کردند که فرآیند بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را فعال کرده‌اند؛ این سازوکار برای مجازات عدم اجرای تعهدات مهم در توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، که بین ایران، سه کشور اروپایی، آمریکا، چین و روسیه امضا شده بود، طراحی شده است.

عراقچی در ادامه خاطرنشان کرد: حرکت سه کشور اروپایی هیچ پایه و مبنای قانونی ندارد، عمدتاً به این دلیل که توالی رویدادهایی را که منجر به اتخاذ اقدامات قانونی جبرانی از سوی ایران ذیل توافق هسته‌ای شد را نادیده می‌گیرد.

وی در ادامه نیز تصریح کرد: سه کشور اروپایی می‌خواهد جهان فراموش کند که این آمریکا بود که به صورت یکجانبه از مشارکت در توافق جامع اقدام مشترک (برجام) خارج شد، نه ایران. همچنین، سه کشور اروپایی از این واقعیت چشم‌پوشی می‌کنند که نه‌تنها نتوانستند به تعهدات خود در چارچوب توافق عمل کنند، بلکه از بمباران ایران در ماه ژوئن به طرز وقیحانه‌ای استقبال کردند. وزیر امور خارجه نوشت: اسرائیل ممکن است خود را قادر به جنگیدن به نمایندگی از غرب نشان دهد، اما همان‌طور که در ماه خرداد دیدیم، حقیقت این است که نیروهای مسلح قدرتمند ایران بار دیگر آماده و توانمندند تا اسرائیل را چنان شکست دهند که مجبور شود برای نجات به «بابابزرگ» (آمریکا) پناه ببرد.

تهدید کشورهای در حال توسعه

نقض منشور سازمان ملل است

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایوان خیل پینتو وزیر امور خارجه ونزوئلا، در تماس تلفنی در مورد روابط دوجانبه و تحولات منطقه کارائیب متعاقب تحرکات اخیر آمریکا در آن منطقه گفت‌وگو و تبادل‌نظر کردند.

وزیر امور خارجه ونزوئلا در این گفت‌و‌گو با اشاره به افزایش تهدیدهای غیرقانونی آمریکا علیه کشورش، گزارشی از شرایط کنونی منطقه ارائه داد و ضمن قدردانی از موضع اصولی ایران در دفاع از اصول و اهداف منشور ملل متحد و ضرورت احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ونزوئلا، تأکید کرد که دولت و مردم ونزوئلا با اراده‌ای قوی از استقلال، حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت خود دفاع خواهند کرد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که کشورهای عضو گروه بریکس و دیگر کشورهای منطقه آمریکای جنوبی، با موضعی قاطع، اقدامات خصمانه آمریکا را محکوم کنند.

عراقچی نیز اقدامات یکجانبه و قلدرمآبانه آمریکا علیه سایر کشورها را شدیداً محکوم کرد و گفت: تهدید به توسل به زور علیه دیگر کشورهای مستقل در حال توسعه، نقض آشکار منشور سازمان ملل و خطری واضح برای صلح و امنیت بین‌المللی است و لازم است همه دولت‌های مسئولیت‌پذیر با درک شرایط خطیر فعلی مانع از گسترش قانون‌شکنی و ناامنی شوند.

وزیر امور خارجه همچنین همبستگی و حمایت جمهوری اسلامی ایران را از مردم ونزوئلا در برابر قلدرمآبی آمریکا اعلام کرد.