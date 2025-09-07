انتقاد خانه ملت به عملکرد اقتصادی ضعیف دولت
سرویس سیاسی-
نمایندگان مردم در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عملکرد ضعیف دولت در زمینه اقتصادی، در خصوص معیشت به وزرا و رئیسجمهور تذکر دادند.
جلسه علنی صحن روز یکشنبه (16 شهریورماه) با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت شروع شد؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در بهارستان طی نطق پیش از دستور گفت: امروز شاهد افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی هستیم که فشار سنگینی بر معیشت خانوارهای ایرانی وارد کرده است بهویژه قیمت مرغ که به عنوان یکی از اقلام اصلی سبد غذایی مردم در ماههای اخیر به طور بیرویه بالا رفته، نشاندهنده ناکارآمدی سیاستهای فعلی در کنترل تورم و تأمین نیازهای ضروری است.
وی همچنین با انتقاد از اینکه این افزایش قیمتها نهتنها سفره مردم را کوچکتر کرده، بلکه امنیت غذایی اقشار کمدرآمد را به خطر انداخته است، تأکید کرد: نیازمند اقدام فوری برای مهار آن هستیم؛ حل این معضل، راهحل روی زمین دارد و مورد تأکید رئیسجمهور محترم نیز هست و آن هم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به شیوهای است که قیمت کالا برای مصرفکننده در طول سال ثابت میماند.
قالیباف اضافه کرد: این شیوه برای تأمین حداقل کالری مورد نیاز روزانه هر فرد تمرکز دارد و با اختصاص مقدار دقیق کالاهای اساسی مانند مرغ، گوشت، لبنیات با قیمت ثابت و تضمینی، از کمارزش شدن حمایتها در برابر تورم جلوگیری میکند.
دولت طرح کالابرگ الکترونیک را
با هدف ایجاد آرامش معیشتی اجرا کند
رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه اجرای فعلی و گذشته که تنها بر پایه اعتبار ریالی ثابت استوار است، با افزایش قیمتها کارایی خود را از دست میدهد و نمیتواند نیاز واقعی مردم را برطرف کند، خاطرنشان ساخت: از دولت محترم میخواهیم، پیرو تأکیدات رئیسجمهور محترم هرچه زودتر مقدمات اجرای این طرح را که باعث آرامش معیشتی برای مردم میشود، فراهم کند.
دغدغه مردم برگزاری کنسرت نیست
گرانیها را مهار کنید
نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک نیز در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: آقای رئیسجمهور! چرا صدای مردم را برای کنترل تورم نمیشنوید، آنهایی که میگویند فرق میکند چه کسی رئیسجمهور باشد، کجا هستند؟ و چرا جواب نمیدهند؟!
وی همچنین خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: گرانی، تورم و بیسامانی نرخ ارز دمار مردم را درآورده است، از سقوط بیش از حد پول ملی جلوگیری کنید. دغدغه مردم برگزاری کنسرت نیست و گرانیهای بیحساب و کتاب دغدغه مردم است. اجرای طرح کالابرگ الکترونیک حداقل انتظار مردم است. چرا برای تامین کالاهای مورد نیاز کوتاهی میکنید.
نماینده مردم اراک در ادامه عنوان کرد: تامین و توزیع فوری نهادههای دامی بخش طیور اصلاح شبکه توزیع و تامین علوفه برای گاوداریها بهخصوص جو، تسریع در ثبت و سفارش کالاهای اساسی، تامین کود شیمیایی در شروع فصل جدید زراعی اعلام منابع حاصل از یک درصد ارزش واردات نهادههای دامی و غیره، اینها حداقل انتظارات بخش تولید است. به گرانیها و تورم رسیدگی کنید.
تورم حدود 30 درصد
و افزایش حقوق کارمندان 20 درصد است
به همین ترتیب، محمدمنان رئیسی، نماینده مردم قم و کهک با انتقاد از عملکرد وزیر راه و شهرسازی خطاب به نمایندگان، یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در مورد رعایت دقیق برنامه هفتم به ما تذکر دادند و یکی از مهمترین بندهای آن واگذاری زمین به مردم است و باید در 5 سال، 330 هزار هکتار زمین واگذار میشد، مسکن نمیتوانند بسازند و بانکها هم همکاری نمیکنند اما زمین را که میتوانند واگذار کنند؛ چرا زمین قفل شده و وضعیت زمین و مسکن اینگونه است؟ برش سالیانه 330 هزار هکتار زمین، عرضه
66 هزار هکتار به مردم است اما در یک سال کمتر از 10 هزار هکتار یعنی زیر 20 درصد عرضه شده است و در این رابطه سال آینده که با رهبر معظم انقلاب دیدار خواهیم داشت چه جوابی بدهیم؟! آیا درست است که تمامی ابزارهای نظارتی ما معلق شود؟
نماینده مردم قم و کهک تصریح کرد: متاسفانه اجازه اعلام وصول استیضاح و طرح سؤال هم داده نمیشود و این سکوت به معنای وفاق نیست و باعث تضییع حقوق مردم میشود؛ آیا زمین هم به ترامپ، جنگ و تحریم ربط دارد؟!
رئیسی همچنین با تذکری به وزیر بهداشت اعلام داشت: هیچ دلیلی وجود ندارد که تعرفههای پزشکی که خودتان تصویب و ابلاغ میکنید را سه برابر افزایش دهید؛ در وضعیتی که تورم حدود 30 درصد و افزایش حقوق کارمندان 20 درصد و حقوق کارگران
30 تا 32 درصد است چرا تعرفههای پزشکی در برخی موارد 100 درصد افزایش یافته است؛ عمده پزشکان در این رابطه بدنام میشوند ضمن اینکه زیرمیزی نیز بهشدت رواج پیدا کرده و نیاز است به این وضعیت رسیدگی کنید.
چرا وزرای ناکارآمد را عزل نمیکنید؟
دیگر نماینده مردم، علی کرد، منتخب منطقه خاش در مجلس دوازدهم خطاب به رئیسجمهور گفت: آقای رئیسجمهور! آیا میدانید که فشار چه از نظر امور روزمره، قطعی مکرر برق، نبود آب شرب، گرانی وحشتناک قیمت کالا و اقلام خوراکی، دارویی، پوشاک، مایحتاج ضروری با بستن گذرهای مرزی جنوب شرقی و نداشتن برنامه درست برای گذرها، گمرکات و پایانههای مرزی و اعمال نادرست در مرز چه بلایی بر سر مردم آمده است؟!
وی در ادامه افزود: چرا از وزرای ناکارآمد و بدون برنامه همچون نیرو، نفت، صمت، اقتصاد، کشاورزی، ارتباط و راه پشتیبانی میکنید و آنها را عزل نمیکنید؟!
با خاطیان و گرانفروشان برخورد جدی کنید
نه برخورد نمایشی
سلام ستوده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی نیز تذکر داد: جلوی گرانیها و تورم را بگیرید. مردم توان خرید ندارند، با خاطیان و گرانفروشان برخورد جدی کنید نه برخورد نمایشی.
ستوده همچنین خطاب به وزیر نیرو گفت: مردم از قطعی برق خسته شدهاند. به اندازه کافی کشاورزی، مراکز تولیدی و زندگی مردم را نابود کردهاید، دیگر چه میخواهید؟
تحول اقتصادی با وجود برخی از وزرای دولت امکانپذیر نیست
دیگر منتخب مردم، محمدمهدی فروردین، نماینده فیروزآباد، فراشبند، قیر و کازرین در مجلس شورای اسلامی با خطاب قرار دادن رئیسجمهور تاکید کرد: ما نمایندگان شاهد تلاش شبانهروزی شما برای بهبود شرایط اقتصادی کشور هستیم اما تحول اقتصادی با وجود برخی از وزرای دولت شما امکانپذیر نیست چرا که تعدادی از وزرای دولت کمر همت را برای زمین زدن دولت بستهاند.
نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند، قیر و کازرین در مجلس ادامه داد: آقای رئیسجمهور زمانی که شما به عنوان نماینده در مجلس خدمتگزار بودید به محض اینکه شرایط کشور بهویژه در بحث گرانی و تورم سخت و به مردم فشار میآورد، صدای اعتراض شما از همین تریبون بلند میشد اما اکنون چه شده که شما و وزرای دولت صدای خرد شدن استخوانهای ملت را میشنوید اما برخی وزرا شما خود را به بیخیالی زده و همه چیز را رها کردهاند.
کالابرگ در مسابقه با گرانی جا ماند
صدیف بدری، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با «خانه ملت» ضمن انتقاد از گرانیها گفت: متأسفانه کنترل قیمتها به شکل شایسته انجام نمیشود و شاهد افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی هستیم. به عنوان نمونه، قیمت مرغ حدودا دو برابر شده است. هدف قانونگذار از تصویب طرح کالابرگ این نبود که از یک طرف یارانه داده شود اما از طرف دیگر قیمتها چند برابر شود؛ در چنین شرایطی کالابرگ عملاً بیارزش خواهد شد و نمیتواند معیشت مردم را تقویت کند.
عضو هیئترئیسه مجلس ادامه داد: فلسفه کالابرگ این است که افزایش قیمت کالاهای اساسی برای مصرفکننده جبران شود، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است. بیبرنامگی و نبود سیاست مؤثر در کنترل قیمتها باعث شده فشار معیشتی شدیدی بر مردم تحمیل شود.
وی در پایان از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و همچنین دستگاه قضائی خواست به موضوع گرانیها و نابسامانی بازار ورود جدی داشته باشند و اذعان کرد: مردم باید نتیجه اقدامات حمایتی دولت را در سفره خود لمس کنند، در غیر این صورت طرح کالابرگ بیاثر خواهد بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارها در جلسات علنی صحن و خارج از بهارستان با انتقاد از عملکرد ضعیف دولت در زمینه اقتصادی بازتاب صدای مردم شدند و ضمن انذار به دستگاه اجرائی، وظایف دولت را در امر معیشت و مردمداری به اعضای کابینه یادآور شدند.