گزارش بیسابقه و تکان دهنده وزیر بهداشت آمریکا: 76درصد آمریکاییها مریضاند
سرویس خارجی-
وزیر بهداشت آمریکا در گزارشی هولناک خطاب به نمایندگان کنگره این کشور اعلام کرد: دستکم 76درصد از مردم آمریکا دارای بیماری مزمن هستند.
با گذشت چند روز از نشست پنجشنبه گذشته نمایندگان کنگره آمریکا با «رابرت اف.کندی جونیور»، وزیر بهداشت آمریکا، رسانههای این کشور جزئیات تکاندهندهای از اظهارات او را کردهاند. پیش از این رسانهها اعلام کرده بودند که نمایندگان هر دو حزب در این نشست بهشدت به سیاستهای کِنِدی حمله کرده و گفته بودند وی با اقدامات خود از جمله قطع بودجه بخشهای مربوط به واکسنها و همچنین اخراج دانشمندان باعث آشفتگی نظام سلامت آمریکا شده است. گفتوگوهای کندی با سناتورهای دموکرات حاضر در جلسه، بارها به فریاد زدن از هر دو طرف تبدیل شد.
«رابرت اف.کندی جونیور» در این نشست طی اظهاراتی که معمولاً در رسانهها به آن پرداخته نمیشود، گفت: «۷۶.۴درصد از مردم به یک بیماری مزمن مبتلا هستند. این خیرهکننده است... وقتی عموی من رئیسجمهور بود، ۱۱درصد بود. در سال ۱۹۵۰ میلادی ۳درصد بود. امروز، ۷۶.۴درصد از مردم آمریکا بیمار هستند.» او سپس خطاب به نمایندگان کنگره فریاد زد: «8 نفر از هر ده فرزند ما به خاطر دلایل پزشکی واجد شرایط حضور در ارتش نیستند.» کندی همچنین ضمن انتقاد شدید از عملکرد مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری، اقدامات این نهاد در دوران همهگیری کووید-۱۹ را «ناچیز» شمرد و سیاستهایی همچون استفاده اجباری از ماسک، فاصلهگذاری اجتماعی و تعطیلی مدارس را فاجعهبار و بیمعنی خواند. به دنبال این اظهارات درخواستها برای استعفای وی از سوی اعضای خانوادهاش بالا گرفت. به گزارش ایرنا از پایگاه خبری اکسیوس، خواهر و برادرزاده کندی، روز جمعه کنارهگیری وی را از این سمت خواستار شدند.
تظاهرات هزاران نفری در واشنگتن
همزمان گزارشها از تشدید اعتراضها به اقدام ترامپ به استقرار ارتش در شهرهای آمریکایی حکایت دارد. در همین راستا روز شنبه «واشنگتندیسی» پایتخت آمریکا شاهد تظاهرات هزاران نفری مردم علیه استقرار نیروهای گارد ملی در خیابانهای پایتخت بوده است. به گزارش رویترز، معترضان در راهپیمایی «ما همه ساکن واشنگتندیسی هستیم»، شعارهایی در محکومیت دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا سر دادند و پوسترهایی حمل میکردند که روی برخی از آنها نوشته شده بود: «ترامپ باید همین حالا برود»، «واشنگتندیسی را آزاد کنید» و «در برابر استبداد مقاومت کنید.»
به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، ترامپ با ادعای اینکه جرم و جنایت شهر در واشنگتن به یک معضل تبدیل شده است، ماه گذشته نیروهای نظامی را برای «برقراری مجدد قانون، نظم و امنیت عمومی» در پایتخت آمریکا مستقر کرد. وی همچنین اداره پلیس واشنگتن را تحت کنترل مستقیم فدرال قرار داد و ماموران فدرال از جمله اعضای اداره مهاجرت و گمرک را برای نظارت بر خیابانهای شهر اعزام کرد، اقدامی که منتقدان آن را زیادهروی دولت خواندهاند. مقامات پایتخت آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی به دلیل استقرار «غیرقانونی» مداوم نیروهای گارد ملی در واشنگتن، علیه دونالد ترامپ شکایت کردند. این شکایت دو روز پس از آن مطرح میشود که یک قاضی فدرال در ایالت کالیفرنیا حکم داد که استقرار گارد ملی و تفنگداران دریایی از سوی ترامپ در لسآنجلس برای سرکوب اعتراضات غیرقانونی است. ترامپ روز سهشنبه همچنین گفت که قصد دارد نیروهای گارد ملی در شیکاگو مستقر کند تا با جرم و جنایت مبارزه کند. او صبح شنبه با انتشار پستی جنجالی در پلتفرم «تروثسوشال»، پیشنهاد داد با شیکاگو، شهری در کشور خودش، وارد «جنگ» خواهد شد. او گفت: شیکاگو خواهد فهمید که چرا وزارت دفاع به وزارت جنگ تغییر نام داده است. اظهارات ترامپ با واکنش «براندون جانسون» شهردار دموکرات شیکاگو مواجه شد و او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تهدیدهای ترامپ درشان ملت ما نیست اما واقعیت این است که او میخواهد شهر ما را اشغال و قانون اساسی ما را نقض کند. ما باید با محافظت از خود و شیکاگو در برابر ترامپ، از دموکراسی در مقابل این دیکتاتوری دفاع کنیم. این اولینبار نیست که اقدامات ترامپ با دیکتاتوری مقایسه میشود. پیشتر «جی بی پریتزکر» فرماندار ایلینوی رئیسجمهور آمریکا را «دیکتاتور قلابی» توصیف کرده بود. روزنامه گاردین نیز در مطلبی ادعای ترامپ را درباره این که شیکاگو «خطرناکترین شهر» آمریکا است، به چالش کشید و نوشت: چهار شهری که بیشترین آمار خشونت را دارند در ایالتهای قرمز که جمهوریخواهان در آنها حضور پررنگتری دارند، قرار دارند.
ریاکاری به سبک ترامپ
روزنامه نیویورکتایمز هم در گزارشی با اشاره به اقدام جدید «دونالد ترامپ» در تغییر نام وزارت دفاع به جنگ، آن را در تضاد با شعارهای صلحطلبانه وی حین کارزار انتخاباتی دانست و خاطرنشان کرد که چنین ریاکاری ماهیت واقعی پشت تلاشهای به ظاهر صلحطلبانه او را آشکار میکند.
به گزارش ایرنا از این روزنامه پرشمارگان آمریکایی، تغییر نام وزارت دفاع به جنگ از سوی ترامپ در میانه تلاشها برای دریافت جایزه صلح نوبل، متناقض به نظر میرسد.
این روزنامه در مطلبی با عنوان «رئیسجمهور صلح، وزارت جنگ؛ نامی جدید که سیگنالهای متناقضی میفرستد» آورده است: ترامپ در طول کارزار انتخاباتی خود پیش از پیروزی در انتخابات نوامبر ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳) وعده داده بود که آمریکا را از جنگها دور نگه دارد و حتی در سخنرانی نخستین روز دولت دوم خود گفت که میخواهد میراثش «وحدت» باشد. اما تنها پس از کمتر از هشت ماه از دولت جدید، در حالی که نام وزارت دفاع را تغییر داده، برای دریافت جایزه صلح نوبل آشکارا تلاش میکند. نویسنده استدلال میکند که این تغییرات، تناقضهای موجود در ریاستجمهوری ترامپ و تصویری که او از خود به جهان ارائه داده را نشان میدهد.
گاردین نوشته است تغییر نام این وزارتخانه ریاکاری پشت وعدههای ترامپ برای برقراری صلح را آشکار میکند. اندیشکده آمریکایی «کویینسی» هم با انتشار گزارشی کنایهآمیز، تغییر نام «وزارت دفاع» آمریکا به «وزارت جنگ» را یک صداقت ناخواسته دانسته که بیانگر ماهیت واقعی این وزارتخانه در آمریکا است. در این گزارش آمده است: در ظاهر اقدام ترامپ نشانه موضع جنگطلبانه وی است؛ اما این تغییر نام اقدامی صادقانه محسوب میشود؛ زیرا ایالاتمتحده بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون دائماً در حال جنگ بوده است و نامگذاری سابق این وزارتخانه به عنوان وزارت «دفاع» صرفاً یک نمایش بود.
این گزارش میافزاید: در واقع، وظیفه ارتش آمریکا در این مدت نه دفاع، بلکه حمله به کشورهایی بوده است که یا نمیخواهند نفتشان را به ما بدهند یا اسرائیل از ما میخواهد آنها را بمباران کنیم.