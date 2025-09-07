افسر عراقی: حتی یک نظامی آمریکایی از عینالاسد کم نشده است
یک افسر ارشد امنیتی عراقی تأکید کرد که پایگاه هوائی عینالاسد در غرب الانبار شاهد خروج هیچ نیروی آمریکایی نبوده و آنچه اتفاق افتاده، جایگزینی یا جابهجایی نیروهای آن بوده است!
به گزارش «ایسنا»، یک افسر ارشد امنیتی در استان «الانبار» به خبرگزاری «المعلومه» گفت: «اطلاعات درز کرده از داخل پایگاه عینالاسد در منطقه البغدادی در شهرستان هیت، غرب الانبار، نشان میدهد نیروهای آمریکایی در حال حاضر هیچیک از سربازان را از ساختمان پایگاه خارج نکردهاند.» به گفته این مقام عراقی، آنچه دولت آمریکا در مورد آغاز عقبنشینی نیروهایش تبلیغ میکند، نادرست است و به منزله یک عملیات تاکتیکی برای جابهجایی نیروهایش است. وی افزود: «اظهارات رهبران آمریکایی نشان میدهد که هیچ برنامه یا قصدی برای خروج نیروها از این پایگاه ظرف پنج سال آینده وجود ندارد و آنچه در مورد کاهش نیروها مطرح شده، چیزی بیش از فرآیندی برای جابهجایی نیروها، براساس آنچه که برای حضور نیروهایش در عراق مناسب میداند، نیست.»