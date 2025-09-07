رئیس اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های سازمان غذا و دارو اعلام کرد: فعالیت داروخانه‌ها باید در ساعات قانونی و با حضور مسئول فنی داروساز انجام شود.

به گزارش سازمان غذا و دارو، علیرضا احمدنیا با استناد به ماده 16 آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها اظهار داشت: تمامی داروخانه‌ها مکلف هستند در ساعات قانونی تعیین‌شده تنها با حضور مسئول فنی داروساز دایر و فعال باشند. احمدنیا افزود: هرگونه تعطیلی بدون اخذ مجوز و اطلاع قبلی به معاونت غذا و دارو و همچنین فعالیت داروخانه در غیاب مسئول فنی، تخلف محسوب می‌شود و پیگرد قانونی خواهد داشت. در صورت مشاهده این تخلفات، موضوع بدون اغماض و بر اساس قوانین و مقررات جاری به مراجع قضائی و شبه‌قضائی ارجاع خواهد شد و اقدامات قانونی لازم صورت می‌گیرد. وی ادامه داد: پایش و نظارت مستمر بر فعالیت داروخانه‌ها در دستور کار قرار دارد و از همکاران داروساز انتظار می‌رود در جهت صیانت از سلامت جامعه، رعایت دقیق مقررات را در اولویت قرار دهند.