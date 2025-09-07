ساعت کار مراکز تعویض پلاک تغییر کرد

ساعت کار مراکز تعویض پلاک از ۱۵ شهریورماه در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 تا 14 و در روزهای پنجشنبه

از ساعت 7 تا 12 تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری پلیس، با عنایت به ابلاغیه ستادکل نیروهای مسلح و به منظور حفظ و پایداری شبکه سراسری برق کشور و صرفه‌جویی در مصرف برق و مساعدت به بخش‌های خدمت‌رسان و دستگاه‌های اجرائی، مقرر شد ساعت کار مراکز تعویض پلاک از ۲۰ اردیبهشت امسال تغییر یابد که از روز شنبه ۱۵ شهریورماه به روال سابق بازگشت.

بر این اساس، ساعت کار مراکز تعویض پلاک از ۱۵ شهریورماه در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 تا 14 و در روزهای پنجشنبه از ساعت 7 تا 12 تعیین شد.