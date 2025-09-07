سهم سوءمدیریت وزارت نیرو در عدم استفاده مردم از تجهیزات کاهنده مصرف آب و برق

سرویس اقتصادی –

در حالی که مردم و فعالان اقتصادی از ماه‌ها قبل، از بی‌آبی و بی‌برقی رنج می‌برند، برخی اقدامات نمایشی جای تدابیر عملی و اجرائی را گرفته و دلیل آن هم شیوه مدیریتی وزارت نیرو است.

به گزارش خبرنگار ما، مردم در یک‌سال گذشت با مشکلات عدیده در زمینه قطعی آب و برق مواجه بوده‌اند که این مشکلات در سال جاری به اوج خود رسیده است.

به گفته فعالان صنعتی، قطع برق صنایع امسال بی‌سابقه بوده و خاموشی منازل هم در برخی مناطق به دو نوبت دو ساعته در روز رسیده است.

همزمان با خاموشی‌ها، بحران آب هم مردم را آزار داد و قطع آب در کنار افت فشار، برای خانوارها دردسرساز شد.

در این بین وزارت نیرو عمده مشکل را ناشی از مصرف بالای مردم اعلام می‌کرد و بر همین اساس انتظار می‌رفت قبل از شروع فصل گرما، اقدامات مؤثر و بهنگامی برای تشویق مردم به صرفه‌جویی و بهره‌وری مصرف آب و برق با استفاده از تکنولوژی‌های نوین در دستور کار قرار گیرد، اما وزارت نیرو با تعلل فراوان، شروع به برگزاری پویش‌هایی کرده که برخی از آنها رنگ و بوی نمایشی دارد و اگر زودتر از اینها شروع می‌شد، شاید می‌توانست در مدیریت مصرف تابستان و کاهش مشکلات مردم، اثرگذار باشد.

اقدامات دیرهنگام برای صرفه‌جویی آب

یکی از این اقدامات نمایشی، بازدید اخیر وزیر نیرو از ناوگان موتورسواران آبفای تهران است. به گزارش تسنیم، پنجم شهریورماه پویش توزیع و نصب لوازم کاهنده مصرف آب در استان تهران با حضور وزیر نیرو آغاز به‌کار کرد. در این مراسم، وزیر نیرو از کادر نیروهای موتوری و ماشینی برای این طرح بازدید به عمل آورد؛ نیروهایی که قرار است این تجهیزات را به دست مصرف‌کننده برسانند.

به گفته «محسن اردکانی» مدیرعامل آبفای تهران، استفاده از این تجهیزات که در این پویش هدف‌گذاری شده، تا 30درصد می‌تواند مصرف آب خانه‌ها را کاهش دهد و عباس علی آبادی، وزیر نیرو وعده داده که هر مشترکی متقاضی نصب این تجهیزات باشد، به‌صورت اقساطی هزینه آن روی قبوض آب دریافت می‌شود.

این اقدام شاید تا حدودی در مدیریت مصرف مؤثر باشد، اما سؤال اینجاست، اگر اظهارات مسئولان دولت و وزارت نیرو درباره اینکه تهران تحت شدیدترین تنش آبی نیم‌قرن اخیر خود قرار دارد درست باشد، چرا به‌جای اقدامات نمایشی با عنوان پویش، خیلی زودتر اقدامات اجرائی صورت نگرفت؟

انتظار می‌رفت قبل از شروع فصل گرما، با حمایت دولت، همه فروشگاه‌ها پر از این تجهیزات شود و در دیوار شهرها به استقبال تبلیغات در این زمینه برود و این وسایل با یارانه‌های معقول به خانه‌ها راه پیدا کند.

موتورهای کم‌مصرف کولرآبی

ابهام مذکور درباره موتورهای نوین کولرآبی که مصرف برق کمتری دارند هم مطرح است.

«علیرضا پرنده مطلق» معاون فنی ساتبا اخیرا گفته است: مصرف برق موتورهای معمولی کولر آبی در شرایط نرمال ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ وات است اما با تعویض این موتورها به جای موتور‌های کم مصرف بی‌ال دی سی مصرف برق ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش می‌یابد و به ۳۰۰ تا ۵۰۰ کیلووات می‌رسد.

به گفته وی مردم با نام نویسی در سامانه برق تو تقاضای تعویض موتورهای کولر قدیمی خود را به صورت رایگان انجام می‌دهند و بعد از تایید ثبت‌نام آنها به وسیله شرکت‌های مجری طرح هم موتور کولر و هم پمپ آب کولر به صورت رایگان تعویض شده و موتورهای قبلی تحویل گرفته می‌شود.

این در شرایطی است که به روزهای پایانی تابستان نزدیک می‌شویم و این اقدامات اگر از سال گذشته یا حتی اوایل امسال شروع می‌شد دیگر نیازی به قطعی چهار ساعته برق در برخی مناطق کشور هم نبود.

ضعف مدیریت

«هادی قوامی» نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز شنبه 15 شهریور با انتقاد از عملکرد وزیر نیرو، وضعیت مدیریتی در این وزارتخانه را ضعف مفرط در مدیریت توصیف کرد و گفت: متأسفانه در شرایط فعلی وزارت نیرو نتوانسته است از ظرفیت‌های قابل‌توجه کشور به‌درستی بهره‌برداری کند و همین امر خسارت‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرده است.

وی با اشاره به فشارهای وارد شده به بخش تولید کشور بر اثر قطعی‌های مکرر برق، افزود: بر اساس آمارهای موجود، بیشترین فشار ناشی از مدیریت ضعیف در حوزه‌های آب و برق بر دوش تولیدکنندگان است؛ به‌گونه‌ای که تنها در بخش صنعت، بیش از هفت هزار میلیارد تومان عدم‌النفع ناشی از آسیب به تولید به کشور تحمیل شده است.

قوامی خاطرنشان کرد: بحث استیضاح وزیر نیرو همچنان به‌قوت خود باقی است و توضیحات ارائه‌شده در نشست علنی نه‌تنها ما را قانع نکرد بلکه موجب شد مجلس در پیگیری این موضوع مصمم‌تر شود، ازاین‌رو، استیضاح می‌تواند در دستور کار مجلس قرار گیرد.

گفتنی است مسئولان وزارت نیرو در دفاع از عملکرد خود، مسائلی همچون قیمت‌گذاری‌های دستوری در گذشته، بحران آب و تنش‌های آبی را به‌عنوان عوامل اصلی مشکلات مطرح می‌کنند، این در حالی است که در سال‌های گذشته نیز با وجود چنین چالش‌هایی، آب و برق به‌طور مستمر تولید و تأمین می‌شد، بنابراین، استدلال‌های مطرح‌شده برای نمایندگان مجلس

قانع‌کننده نبود.