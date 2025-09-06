3 هزار نفر در زلزله جان باختند

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که در زلزله اخیر افغانستان تاکنون نزدیک به سه هزار نفر جان باختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلوع‌نیوز، تازه‌ترین گزارش سازمان جهانی بهداشت حاکی از آن است که در زلزله اخیر در مناطق شرقی افغانستان و در ولایت‌های کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان نزدیک به سه هزار نفر جان باختند، چهار هزار نفر زخمی شدند و بیش از ۸۴ هزار نفر تحت تأثیر این زلزله قرار گرفتند.

بنابراین گزاش دست‌کم ۱۶ مرکز بهداشتی در چهار ولایت مذکور آسیب دیده‌اند و پس‌لرزه‌های این زلزله در این مناطق همچنان ادامه دارد.

مسئولان افغانستان روز جمعه اعلام کرده بودند که تعداد کشته‌های زلزله در این کشور به ۲ هزار و ۲۰۰ تن رسیده است. همچنین ۳ هزار و ۶۴۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

زلزله‌ای به بزرگی ۶ ریشتر در بامداد ۳۱ آگوست (۹ شهریور) ولایت‌های ننگرهار و کنر در شرق افغانستان را لرزاند و خانه‌های خشتی و کوچه‌های باریک روستاها را به تلی از خاک بدل کرد.

پس از آن نیز چند زلزله دیگر مناطقی از افغانستان را لرزاند.

در همین حال؛ به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دیروز دومین محموله کمک‌های انسانی جمهوری اسلامی ایران شامل پنجاه تن موادغذایی، اقلام بهداشتی و پتو با یک فروند هواپیما وارد فرودگاه کابل و به مقامات حکومت افغانستان تحویل داده شد.

نخستین محموله کمک‌های انسانی ایران (80 تن موادغذایی) در روز‌های نخست پس از زمین‌لرزه در اختیار زلزله‌زدگان قرار گرفت. سومین محموله کمک‌های انسانی ایران نیز شامل 67 تن مایحتاج اولیه و چادر از شهر هرات به استان کنر از مسیر زمینی در حال حرکت است.