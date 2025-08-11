بُردند و خوردند!(گفت و شنود)

گفت: آقای تخت‌روانچی، معاون وزارت خارجه در مصاحبه با خبرگزاری «کیودو‌» ژاپن گفته است؛ «اگر آمریکا تحریم‌ها را لغو کند، ما محدودیت در فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز را برای مدت معینی می‌پذیریم‌»!

گفتم: یعنی به خواسته قلدرمآبانه و غیر‌قانونی آمریکا تن بدهیم؟! آمریکا می‌داند که فعالیت هسته‌ای ما صلح‌آمیز است و آژانس هم بارها آن را تایید کرده است. چرا باید به آمریکا باج بدهیم؟!

گفت: آقای تخت‌روانچی گفته است؛ «‌این یک توافق بُرد-بُرد عادلانه است‌»!

گفتم: برجام را هم می‌گفتند یک «‌توافق بُرد-بُرد است‌»! و بعد معلوم شد یعنی اینکه همه چیزمان را بُردند و خوردند! و تحریم‌ها را هم دوبرابر کردند!

گفت: آقای تخت‌روانچی گفته است «‌برای ادامه مذاکرات، واشنگتن باید تضمین کند که در صورت از سرگیری مذاکرات، دوباره به ایران حمله نخواهد

کرد‌»!

گفتم: قاضی یک آدم قالتاق را که از همه پول قرض می‌گرفت و پس نمی‌داد، محکوم کرد که سوار الاغ کنند و در شهر بگردانند و جار بزنند که این یارو دزد و مال مردم‌خوار است تا کسی فریب او را نخورد. حکم اجرا شد و صاحب الاغی که او را در شهر چرخانده و جار زده بود، از یارو کرایه الاغش را خواست! یارو پوزخندی زد و گفت؛ مرد حسابی از صبح تا حالا جار می‌زدی که کسی به من اعتماد نکند، حالا کرایه الاغت را می‌خواهی؟!