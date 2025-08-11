رئیس شرکت صنایع هوافضای رژیم صهیونیستی اذعان کرد که موشک‌های شلیک‌شده از سوی ایران، پیشرفته و دقیق بوده و در برخی موارد به دلیل ناتوانی سامانه‌های پدافندی این رژیم، موفق به اصابت به اهداف خود شده‌اند.

«بوعز لِوی»، رئیس شرکت صنایع هوافضای رژیم صهیونیستی، در اظهاراتی کم‌سابقه اعتراف کرد که موشک‌های ایرانی مورد استفاده در جنگ ۱۲ روزه، «موشک‌های ساده» نبوده‌اند و باید به توانمندی آنها توجه جدی

داشت.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش شبکه المنار، وی تأکید کرد: این موشک‌ها واقعاً به‌صورت هدایت‌شده به سمت اهداف خود شلیک شده بودند و هنگامی که ما به دلایل مختلف نتوانستیم آنها را سرنگون کنیم، به هدف خود اصابت کردند.

این اعتراف در حالی مطرح می‌شود که رسانه‌های عبری پیش‌تر کوشیده بودند ابعاد و دقت این موشک‌ها را کوچک جلوه دهند، اما اظهارات تازه لِوی نشان‌دهنده نگرانی فزاینده محافل نظامی و صنعتی رژیم صهیونیستی از توسعه فناوری موشکی ایران است.

رژیم صهیونیستی ۲۳ خرداد تلاش کرد با حمله به ایران، برنامه هسته‌ای کشورمان را نابود کند. با این حال، ایران با پاسخ قاطع و حملات موشکی به سرزمین‌های اشغالی، توانست معادلات منطقه‌ای را به نفع خود تغییر دهد.

جمهوری اسلامی ایران بارها تأکید کرده است که در صورت هرگونه تجاوز به خاک و منافع خود، پاسخ قاطعی به متجاوزان خواهد داد. این اعترافات مقام صهیونیستی نشان‌دهنده قدرت بازدارندگی ایران و توانایی این کشور در دفاع از خود در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی است.

پس از چند دور پاسخ موشکی ایران، رسانه‌ها صبح سه‌شنبه سوم تیر خبر دادند آتش‌بس میان ایران و رژیم صهیونیستی وارد فاز اجرائی

