یکبار از این فرمول در برجام استفاده کردید نتیجه چه شد؟!
معاون وزیر خارجه ایران در اظهارنظری عجیب و تأملبرانگیز گفته است:
«تهران میتواند به عنوان بخشی از یک «توافق منصفانه و برد-برد» با محدودیتهای موقت بر فعالیتهای هستهای صلحآمیز خود موافقت کند.» این اظهارنظر در حالی است که پیش از این، این گزینه در برجام اجرا شد و علیرغم تعطیلی صنعت هستهای، تحریمها هم دو برابر شد.
مجید تختروانچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه، در مصاحبه با خبرگزاری «کیودو» ژاپن با تکرار موضع ایران در زمینه ادامه غنیسازی تصریح کرد: «ایران میتواند در ظرفیت و حدود غنیسازی انعطاف داشته باشد، اما به هیچ وجه نمیتواند با توقف غنیسازی موافقت کند، چون این امر حیاتی است و ما باید به خودمان تکیه کنیم، نه به وعدههای توخالی. قضیه ساده و روشن است: اگر آمریکا بر صفر شدن غنیسازی اصرار کند، توافقی وجود نخواهد داشت.»
این واکنشها به لفاظیهای مداوم دولت دونالد ترامپ است که هشدار داده که جمهوری اسلامی باید برنامه غنیسازی خود را کاملاً متوقف کند و در اواخر خردادماه نیز واشنگتن تحت رهبری ترامپ سه تاسیسات هستهای ایران را مورد تعرض قرار داد که طبق تاکید مقامهای ایرانی، این اقدام، نقض قوانین بینالمللی و اقدامی با هدف تضعیف دیپلماسی بوده است.
صفر شدن غنیسازی و مسئله موشکی ایران خارج از بحث است
تختروانچی در ادامه تاکید کرد: «برای ادامه مذاکرات، واشنگتن باید تضمین بدهد که اگر گفتوگوها از سر گرفته شد، دوباره به ایران حمله نخواهد کرد.»
معاون وزیر خارجه ایران با تاکید بر لزوم تداوم غنیسازی ایران گفت هم «صفر شدن غنیسازی» و هم «محدودیت بر برنامه موشکی ایران» خارج از بحث است، هرچند تهران میتواند به عنوان بخشی از یک «توافق منصفانه و برد-برد» با محدودیتهای موقت بر فعالیتهای هستهای صلحآمیز خود موافقت کند.
مردم، خوب به خاطر دارند که همین «فرمول» بهظاهر دیپلماتیک، پیشتر در برجام به کار گرفته شد و محصول آن چیزی جز خسارت محض برای کشور نبود؛ تحریمها نهتنها برداشته نشد، بلکه چند برابر هم شد، اقتصاد ملی را با رکود و بیثباتی مواجه کرد و دست دشمن را برای فشارهای بعدی باز گذاشت و نهایتا در دهمین سال برجام جنگ را نیز به ایران تحمیل کرد، آن توافق، میلیاردها دلار ضرر مستقیم و غیرمستقیم بر پیکر اقتصاد ایران وارد کرد و فرصتهای بزرگ اقتصادی و راهبردی کشور را از بین برد.
اکنون پرسش این است: آیا باز هم قصد دارید با همین نسخه شکستخورده، تعهدی جدید به سبک برجام امضا کنید تا کشور را برای یک دوره ده ساله دیگر در چاله بیندازید؟ آیا تجربه تلخ گذشته کافی نبود که حالا به دنبال ایجاد محدودیتهای تازه باشید؟ آیا این همان بسترسازی برای دور جدید حملات و فشارهای غرب نیست؟
آمریکا، ایران را در مذاکرات فریب داد
تختروانچی در ادامه این گفتوگو اظهار داشت: آمریکا را متهم کرد که با ورود به مذاکرات و در عین حال مشارکت در اقدامات نظامی، ایران را «فریب داده» است و گفت: «آمریکا باید روشن کند که واقعاً به گفتوگوی برد-برد علاقه دارد یا میخواهد اراده خود را تحمیل کند.»
ایران حق دارد خواستار جبران خسارت حمله به تأسیساتش شود
وی افزود که گرچه دریافت غرامت بابت حملات شرط ازسرگیری مذاکرات نیست، اما این موضوع در جریان گفتوگوها مطرح خواهد شد: «حملات آمریکا به تأسیسات هستهای ایران غیرقانونی بود و خسارت جدی به بار آورد. ما کاملاً حق داریم که خواستار جبران خسارت
شویم.»
تهدید ایران از سوی واشنگتن با دفاع قاطع روبهرو خواهد شد
در ادامه تختروانچی گفت: کانالهای دیپلماتیک از طریق واسطهها همچنان باز است، «ایران آماده تعامل و گفتوگو با آمریکا است»، اما هشدار داد که تهدید دوباره از سوی واشنگتن با دفاع قاطع روبهرو خواهد شد.
تهدید تروئیکای اروپا به تحریم ایران یکجانبه است
از طرف دیگر، انگلیس، فرانسه و آلمان هشدار دادهاند که اگر تا پایان آگوست (ماه جاری میلادی) پیشرفتی در مذاکرات با ایران حاصل نشود، برای بازگرداندن تحریمهای لغوشده شورای امنیت اقدام خواهند کرد.
تختروانچی این ضربالاجل را «یکجانبه» خواند، اما تمایل تهران برای ادامه گفتوگو با قدرتهای اروپایی را تأیید کرد.
برنامه هستهای ایران صلحآمیز باقی میماند
او تأکید کرد که برنامه هستهای ایران «صلحآمیز باقی خواهد ماند» و تهران آماده همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی است تا بازرسیها به شکل ایمن و شفاف انجام شود، از جمله در تأسیساتی که در حملات اخیر آسیب دیدهاند، بر اساس دستورالعملهای جدیدی که با آژانس توافق خواهد شد.
ایران بارها گفته که فعالیتهای هستهای آن برای اهداف صلحآمیز مانند تولید انرژی و تحقیقات پزشکی است، در حالی که غرب مدتهاست بدون شواهد مدعی است که ایران به دنبال برنامه تسلیحات هستهای است.
انتقاد از موضع ژاپن
ژاپن که مدتها شریک اقتصادی ایران بوده، همراه دیگر اعضای گروه هفت در نشست ژوئن این گروه در کانادا از اسرائیل حمایت و از تهران انتقاد کرد.
تختروانچی این اقدام را «ناعادلانه» و «تغییر سیاسی منفی» در روابط دو کشور توصیف کرد.