اعدام میدانی کادر درمان در محوطه بیمارستان شهر سویدا
سرویس خارجی-
نیروهای رژیم الجولانی در بیمارستان ملی سویداء در جنوب سوریه، یک عملیات اعدام میدانی با شلیک گلوله، علیه کادر درمان، انجام دادند تا بار دیگر ثابت کنند که گرگ هار، گرگِ هار است حتی اگر کت به تن کند و کراوات بزند!
«ابومحمد الجولانی» و امثال او قلب نمیشوند؛ آنها همان تروریستهایی خواهند بود که بودهاند، حتی اگر کتوشلوار بپوشند و کراوات بزنند، باز اوضاع همان است. بررسی تاریخی عملکرد این چهرهها، از روزهای آغازین بحران سوریه تا امروز، نشان میدهد که تغییرات ظاهری و لحن دیپلماتیک، بیشتر یک تاکتیک رسانهای و سیاسی برای بقا و مشروعیتسازی است تا دگرگونی واقعی در ماهیت. حتی اگر فرض کنیم که آنان از ابتدا مأموران سرویسهای امنیتی خارجی بودهاند که پوست انداختهاند (احتمالی که کموبیش تأیید هم شده است)، باز هم چون سربازان میدانی آنان همان بدویهای وحشی با «آرمانهای!» تکفیری- جهادی هستند، نمیتوانند خارج از میدان تروریسم عمل کنند. این گروهها، چه در قالب القاعده، چه در قالب جبهه النصره یا هیئت تحریرالشام، ریشه در ایدئولوژیای دارند که خشونت را نهفقط ابزار، بلکه جوهره مبارزه میداند.
کارنامه عملی تحریرالشام به رهبری الجولانی شامل دهها جنایت مستند است: بمبگذاری و حملات انتحاری در مناطق مسکونی حلب و دمشق (۲۰۱۲- ۲۰۱۶)، قتلعام غیرنظامیان علوی در روستای قلب لوزة و حومه ادلب، اعدامهای میدانی و سر بریدن اسیران ارتش سوریه و نیروهای مقاومت، گروگانگیری شهروندان و خبرنگاران خارجی، و استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی. همین سوابق باعث شد وزارت خارجه آمریکا از ۲۰۱۳ او را به عنوان «تروریست جهانی ویژه» معرفی و از ۲۰۱۷ برای دستگیری او تا ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کند- گرچه امروز نماینده آمریکا در منطقه آنان را همسو با آمریکا میخواند! تجربه دهههای اخیر در افغانستان، عراق و سوریه نشان داده که چنین جریانهایی حتی اگر رهبرانشان کتوشلوار بپوشند، ذاتاً در همان مدار خشونت، حذف فیزیکی مخالفان و بهرهبرداری از ترور بهعنوان سیاست باقی میمانند.
کشتار، اینبار در بیمارستان!
مدتهاست که تروریستهای رژیم الجولانی مشغول قتلعام در سویدا هستند، همان کاری که پیشتر علیه علویها کردند. به گزارش «ایسنا»، رسانهها گزارش دادند که یک عملیات اعدام میدانی با شلیک گلوله در داخل بیمارستان ملی سویداء در سوریه انجام شده است. این رسانهها اعلام کردند که دهها نفر که لباس کارکنان بیمارستان به تن داشتند، در حالتی که زانو زده بودند، افراد مسلح یکی از آنها را با زور کشیدند و مورد ضرب و شتم قرار دادند. نیروهای امنیتی سوریه در نهایت با شلیک مستقیم گلوله او را به قتل رساندند. رسانهها بیان کردند که پس از آن، جسد قربانی به مکان دوری منتقل شد. تا این لحظه، مقامات سوری هیچگونه واکنشی به این حادثه که در شبکههای اجتماعی به طور گستردهای منتشر شده، نشان ندادهاند. در تصاویر دیگری که از ماجرا منتشر شده است، مشخص میشود که نیروهای الجولانی برخی از دوربینهای بیمارستان را که در معرض دیدشان هست تخریب میکنند.
اعزام تجهیزات نظامی به حومه حلب
خبر دیگر آنکه به گزارش «ایسنا»، خبرگزاری آلمان به نقل از منابعی نوشت، وزارت دفاع دولت موقت سوریه تجهیزات نظامی بزرگی را به منطقه سد تشرین در حومه شرقی حلب و تجهیزات نظامی دیگری را به منطقه الزمله در حومه جنوبی رقه منتقل کرد. به گفته این منابع این تجهیزات نظامی بعد از آن ارسال شد که نیروهای وزارت دفاع دولت موقت سوریه در معرض حملات مکرر از سوی نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) قرار گرفتند. این منابع افزودند حملات مکرر نیروهای قسد به نیروهای وزارت دفاع سوریه و زیر پا گذاشتن توافق پیشین و نتایج نشست حسکه نشان میدهد که نیروهای قسد برای راهکار سیاسی تلاش نمیکنند و در نتیجه گزینه نظامی تنها راه برای آزادسازی مناطق شرق سوریه است. فرمانده یگانهای مدافع خلق (YPG) و عضو فرماندهی کل نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)، بر تعهد نیروهای دموکراتیک سوریه به هدف خود مبنی بر «ساخت یک دولت دموکراتیک، کثرتگرا و غیرمتمرکز سوریه» تأکید و تهدید کرد که «سلاحها تا زمانی که این خطرات از بین بروند، در دست ما باقی خواهند ماند». گفتنی است، گرچه نیروهای نزدیک به قسد نیز چندان قابل اعتماد نیستند، اما حرف رژیم الجولانی نیز محلی از اعراب ندارد.
جولانِ دائمی رژیم آپارتاید
همچنین باید توجه داشت که از طرف دیگر، در شرایطی که رژیم الجولانی به کشتار مردم سوریه مشغول است و نسبت به تجاوزات بیگانگان بیتفاوت است، اسرائیلیها همچنان مشغول ترکتازی در خاک سوریه هستند. رژیم صهیونیستی از زمان سقوط دمشق تاکنون علاوهبر حملات گسترده هوائی علیه مناطق مختلف این کشور از سمت جنوب سوریه پیشروی و اقدام به اشغال بخشهایی از خاک آن کرده است. به گزارش «مهر» به نقل از «المسیره»، منابع سوری گزارش دادند که بیش از ۱۰۰ نظامی صهیونیست به همراه تجهیزات جنگی خود شب گذشته به روستای طرنجه واقع در حومه قنیطره حمله کردند. این عناصر متجاوز به سمت خانههای مردم سوریه یورش برده و اقدام به تفتیش آنها کردند. همزمان نیز پهپادهای جاسوسی بر فراز این منطقه به پرواز درآمدند.