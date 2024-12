اخبار ورزش جهان

رئیس فدراسیون فوتبال نروژ:

به حملات اسرائیل بی‌تفاوت نیستیم

تیم ملی فوتبال نروژ در قرعه‌کشی مرحله انتخابی جام جهانی 2026 در قاره اروپا با تیم‌های ملی رژیم صهیونیستی، استونی، مولداوی و بازنده دیدار آلمان- ایتالیا (در لیگ ملت‌های اروپا) همگروه شد. مطابق گزارش سایت «Nettavisen» نروژ، قرعه یاران ارلینگ ‌هالند مورد واکنش رئیس فدراسیون فوتبال این کشور قرار گرفت. لیز کلاونس در این باره گفت: در این قرعه‌کشی با اسرائیل همگروه شدیم که فراتر از مسائل ورزشی محسوب می‌شود و برای ما دشوار است. فدراسیون فوتبال در کنار دولت نروژ برای توقف فوری حملات به غیرنظامیان غزه می‌ایستد. وی با اشاره به حملات رژیم اشغالگر قدس به مردم فلسطین تصریح کرد: هیچ‌کدام از ما نسبت به حملاتی که اسرائیل به مردم غزه تحمیل کرده است، بی‌تفاوت نیست. طی 10 سال گذشته برای آموزش مربیان فوتبال بانوان و فعالیت فوتبالی در مدارس فوتبال و اردوگاه‌های پناهندگان فلسطین با فدراسیون فوتبال این کشور همکاری داشتیم.

یامال غایب بزرگ بارسلونا مقابل اتلتیکو

بارسلونا در6 بازی اخیر لالیگایی خود تنها یک بار برنده شده، 3بار باخته و 2 بار نیز به تساوی رسیده! تیمی که در ابتدای فصل شاهکاری در فوتبال اسپانیا به راه انداخته بود، حالا در بحرانی واقعی دارد. بارسلونا در حالی هفته آینده میزبان اتلتیکو است که در صورت باخت صدرنشینی را به تیم سیمئونه تحویل خواهد داد. برای این دیدار حساس لامین یامال، ستاره بزرگ بارسلونا نیز در دسترس نیست. این بازیکن در دیدار یکشنبه شب نیز آسیب دید ولی با نظر پزشکان به مسابقه ادامه داد ولی گفته می‌شود آماده دیدار با اتلتیکو نیست.

مراسم بهترین فیفا «آنلاین» شد

مارکا اسپانیا مدعی شده که فیفا تصمیم دارد که مراسم بزرگ The Best را به صورت آنلاین برگزار کند زیرا که نتوانسته تاریخ مناسبی برای برگزاری حضوری مراسم پیدا کند. به این ترتیب مراسم بهترین‌های سال یا The Best در تاریخ 17 دسامبر (27 آذر) برگزار می‌شود. فیفا این تصمیم را به نامزد‌ها اعلام کرده و امشب این مراسم برگزار خواهد شد.

گواردیولا می‌تواند ناجی منچستر سیتی شود؟!

پپ گواردیولا اعتراف کرد که فصل منچسترسیتی بدتر از آن چیزی است که او انتظار داشت اما او اصرار دارد که می‌خواهد قبل از رویارویی با استون ویلا، مردی باشد که تلاش می‌کند اوضاع را تغییر دهد. گواردیولا پیش‌بینی کرده بود که یک افتتاحیه سخت برای این رقابت‌ها وجود داشته باشد. تیم با تعدادی از مشکلات کنار آمد، اما آنها انتظارات او را با شکست ناپذیری تا اواخر اکتبر در حالی که در صدر لیگ برتر قرار گرفتند و به نظر می‌رسید که به مرحله حذفی لیگ قهرمانان صعود کنند، مخدوش کردند. این تیم یکشنبه شب در حالی که یک بر صفر پیش بود دو گل در سه دقیقه آخر مقابل تیم متوسط ​منچستریونایتد دریافت کرد و شکست خورد. گواردیولا در این باره گفت: من هنوز این‌جا هستم و قول می‌دهم همه تلاشم را انجام دهم. فکر می‌کنم مدیران در سرتاسر دنیا وقتی مشکلات بزرگی دارند بیشتر کار می‌کنند، بیشتر فکر می‌کنند و بیشتر صحبت می‌کنند تا بچه‌ها بدانند که ما هنوز خیلی خوب هستیم. می‌دانستم که در آغاز فصل سختی خواهد بود حتی زمانی که برنده می‌شدیم اما انتظار نداشتم که مثل الان این‌قدر سخت باشد.

ژاپن، چین و کره‌جنوبی مقصد بارسلونا

باشگاه بارسلونا در حال آماده‌سازی برنامه‌ای متفاوت برای پیش‌فصل تابستانی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ است و این بار قصد دارد به‌جای آمریکا، راهی بازارهای جدید در شرق آسیا شود. طبق گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه «کاتالونیا رادیو»، ژاپن، چین و کره جنوبی به‌عنوان مقاصد اصلی تور پیش‌فصل این تیم انتخاب شده‌اند، تغییری که می‌تواند فصل جدیدی از گسترش بازارهای جهانی را برای برند بارسلونا رقم بزند.