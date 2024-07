نگرانی انتخاباتی غرب؛ تداوم روند قدرتمند شدن ایران (خبر ویژه)

نشریه آمریکایی المانیتور در این زمینه هماهنگ با غربگرایان نوشته است: «ترس از جلیلی سرنوشت انتخابات ایران را رقم می‌زند؟ پیشتازی پزشکیان نشان‌دهنده فشار برای تغییرات اساسی در رابطه با اقتصاد و روابط با بقیه جهان است. تحلیلگران می‌گویند که دور اول انتخابات ریاست جمهوری ایران کاهش حمایت از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان را نشان داد، اگرچه برخی از رأی‌دهندگان با حمایت از تنها نامزد اصلاح‌طلبان، برای تغییر فشار می‌آورند. پیش از انتخابات، ائتلاف اصلی اصلاح‌طلبان ایران، با حمایت‌های محمد خاتمی و حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق، از پزشکیان پشتیبانی کرد. واعظ در شبکه اجتماعی ایکس گفت: «اصلاح‌طلبان اسلحه‌های بزرگ خود را بیرون آوردند و تمام تلاش خود را کردند تا پایگاه خود را بسیج کنند». ایران از تأثیرات اقتصادی تحریم‌ها رنج می‌برد. این انتخابات همچنین در بحبوحه تشدید تنش‌های منطقه‌ای بر سر جنگ غزه بین اسرائیل و حماس، متحد تهران و تنش‌های دیپلماتیک بر سر برنامه هسته‌ای ایران صورت گرفت. پزشکیان، در انتخابت دور اول در صدر قرار گرفت. این نامزد اصلاح‌طلب خواستار روابط سازنده با واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی شده است تا ایران را از انزوا خارج کند. در مقابل، جلیلی به‌خاطر مواضع سازش‌ناپذیر ضدغربی‌اش شناخته شده است.»

در همین حال روزنامه انگلیسی گاردین برای چندمین بار به پیروزی مدعیان اصلاحات ابراز تمایل کرده و نوشت: مسعود پزشکیان، نامزد اصلاح‌طلب، از سعید جلیلی، پیشی گرفت، اما نتوانست بیش از 50 درصد آرا را به دست آورد. اگر پزشکیان نتواند رأی‌دهندگان بیشتری را تشویق کند تا در انتخابات شرکت کنند، اصلاح‌طلبان احتمالاً در دور دوم انتخابات شکست خواهند خورد.

پیش‌بینی می‌شود اکثر آرای قالیباف، به سبد جلیلی ریخته شود. حرف اصلی پزشکیان در مبارزات انتخاباتی این بود که دردسرهای اقتصادی کشور پایان نخواهد یافت مگر اینکه با غرب از طریق مذاکره مجدد بر سر توافق هسته‌ای ارتباط برقرار کنند. او با حمایت فعال ظریف، وزیر امور خارجه سابق، تندروها را متهم کرده که ایران را در یک بن‌بست ایدئولوژیک، فرهنگی و اقتصادی فرو می‌برند».

یادآور می‌شود این روزنامه، دو هفته قبل هم، به قلم «پاتریک وینتور» دبیر سرویس دیپلماتیک خود، ضمن انتشار مطلبی جهت‌دار به نفع نامزد مدعیان اعتدال و اصلاحات، او را «گزینه‌ای برای اعمال تغییراتی هرچند جزئی در ایران» معرفی کرده بود.

گاردین همان روزنامه‌ای است که ژانویه 2024 (اواخر دی‌ماه سال گذشته) در تحلیلی به قلم «سایمون تیسدال» سردبیر خارجی بخش خارجی خود، تحلیلی با این عنوان قابل توجه را منتشر کرد:

«The US isn’t the biggest power in the Middle East any more. Iran is».

گاردین در این یادداشت با اشاره به پیروزی‌های چند سال اخیر ایران در دو حوزه میدان و دیپلماسی نوشته بود: «آمریکا دیگر، بزرگ‌ترین قدرت در خاورمیانه نیست، ایران است. جایگاه قدرت برتر در منطقه، اکنون در اختیار ایران است».