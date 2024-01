برو بابا‌...! (گفت و شنود)

گفت: چی شده که قیمت دلار افزایش پیدا کرده؟! مگر چه اتفاقی افتاده؟! اصلاً کدام کانون و مرکزی قیمت دلار را تعیین می‌کند؟!

گفتم: ‌ای عوام! کشور متعلق به مردم ایران است ولی قیمت دلار را چند کانال تلگرامی از خارج کشور و چند کانال وابسته به همان خارجی‌ها در داخل کشور تعیین می‌کنند!

گفت: یعنی اسب مال خودمان است ولی دیگران سوارش می‌شوند و ما باید دنبال آنها بدویم؟! بالاخره باید اتفاق و حادثه‌ای پیش آمده باشد که افزایش قیمت دلار را به دنبال داشته باشد!

گفتم: اتفاق و رخداد را نیز همان کانال‌های مجازی جعل و منتشر می‌کنند! همین دیروز این کانال‌ها قیمت دلار را ۲ هزار تومان افزایش داده و درباره علت آن نوشته‌اند «‌حمله ایران به مواضع آمریکا در مرز اردن‌»! و نوشته «‌پنتاگون به مردم عادی تهران اخطار تخلیه داده است‌»! و در داخل نیز همپالگی‌های آنها قیمت دلار را افزایش داده‌اند!

گفت: مراکز اطلاعاتی و سازمان‌های مربوطه چه می‌کنند؟! و در مقابل حمله تروریست‌های اقتصادی به معیشت و زندگی مردم چه پاسخی دارند؟!

گفتم: یارو می‌گفت پشت یک کامیون نوشته بود

«GO WITH WITH‌»! از رفیقم پرسیدم معنی این جمله چیه؟! گفت؛ GO یعنی «برو‌»، WITH هم یعنی «‌‌با‌» ترجمه

«GO WITH WITH»میشه؛ برو بابا‌...!