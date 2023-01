سرویس سیاسی-



مایک پمپئو، یکی از طراحان ترور ناجوانمردانه شهید حاج قاسم سلیمانی در کتاب خاطراتش با عنوان «هرگز کوتاه نیا: مبارزه برای آمریکایی که دوست دارم» که روز سه‌شنبه ۲۴ ژانویه (۴ بهمن) منتشر شد، فاش کرده است او و خانواده‌اش با فرض احتمال انتقام ایران، زندگی عادی ندارند و ۲۴ ساعته تحت حفاظت هستند.

پمپئو که در زمان ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به دستور ترامپ، وزیر خارجه آمریکا بود در بخشی از کتاب خاطرات خود ضمن دفاع از اقدام تروریستی و غیرقانونی واشنگتن در به شهادت رساندن فرمانده سپاه قدس و همراهانش در خاک عراق مدعی شده که آمریکا بعد از این اقدام تروریستی به ایران پیام‌هایی را ارسال و اعلام کرده که این اقدام با هدف تلاش برای از بین بردن نظام ایران نبوده است.

قاتل سردار سلیمانی نوشته است: «اسرائیلی‌ها نیز آماده بودند چراکه می‌دانستند که ایران شاید علیه آنها انتقام بگیرد. به همین ترتیب، ما با شرکای عرب خود در خلیج (فارس) کار کرده و بدون افشای برنامه‌های خاص خود به آنها هشدار داده بودیم.»

او با اشاره به هراس از انتقام ایران بابت شهادت سردار سلیمانی در خاک آمریکا اذعان کرده که با وجود ترک منصب دولتی از زمان روی کار آمدن دولت بایدن، اما او و خانواده‌اش زندگی عادی ندارند و

۲۴ ساعته تحت حفاظت هستند.

ایران

توانایی عملیات در داخل ایالات‌متحده را دارد

پمپئو با طرح اینکه همچنان انتظار انتقام‌جویی ایران را دارد، در کتابش نوشته است: «ما می‌دانیم که ایران توانایی عملیات در داخل ایالات‌متحده را دارد بنابراین یک سال و نیم پس از خروجم از کار در بخش دولتی، من هنوز پروتکل‌های امنیتی را حفظ می‌کنم.»

این سیاستمدار آمریکایی که پیش از انتصاب به ریاست وزارت خارجه دولت ترامپ (در سال 2018) رئیس سازمان سیا بود، می‌گوید که زندگی خودش، همسرش و تنها فرزندش تحت تأثیر قرار گرفته و آنها بدون تدابیر شدید امنیتی نمی‌توانند کارهای عادی و روزمره خودشان را انجام بدهند.

خرید یک بادمجان

امنیت مرا تحت‌الشعاع قرار می‌دهد

به نوشته او، «اگر بخواهم به خواربارفروشی بروم درحالی‌که دارم ارزیابی می‌کنم کدام بادمجان بیشتر از بقیه رسیده به نظر می‌رسد؟ حضور نیروهای حفاظتی امنیت دیپلماتیک بر این موضوع سایه خواهد انداخت. سوزان (همسر پمپئو) می‌خواهد موهایش را مرتب کند؟ بیایید امیدوار باشیم که عوامل مخفی حزب‌الله، سالن آرایشگاه را احاطه نکنند. پسرم می‌خواهد ازدواج کند؟ مأموران امنیتی باید یک تیم پیشرو به کلیسا بفرستند.»

من احتمالاً هرگز نتوانم با خودروی شخصی‌ام رانندگی کنم

وزیر خارجه سابق آمریکا (در دوره ترامپ) در کتاب خود آورده است: «احتمالاً دیگر هرگز با ماشین شخصی خود رانندگی نخواهم کرد یا از آن سطح از حریم خصوصی که قبلاً داشتم لذت نخواهم برد».

اذعان پمپئو به وحشت و هراس دائمی از جانش در شرایطی مطرح شده که اواخر دی‌ماه سال جاری رسانه‌های آمریکایی خبر دادند واشنگتن حفاظت از او و برخی دیگر از افراد دخیل در شهادت سردار سلیمانی و یارانش را تمدید کرده است.

براساس اعلام آسوشیتدپرس، حفاظت 24 ساعته از مایک پمپئو و برایان هوک (نماینده ویژه دولت ترامپ در امور ایران) که دو تن از مقامات سابق دولت ترامپ بودند، تا مارس 2022 برای دولت فدرال ماهانه حدود ۲ میلیون دلار هزینه در پی داشته و مشخص نیست تمدید جدید چقدر افزایش هزینه را شامل شود.

همچنین اردیبهشت‌ماه سال جاری، «تد کروز» سناتور جمهوری‌خواه به نقل از بلینکن، وزیر خارجه آمریکا به این موضوع اشاره کرد و گفت: دولت ایالات‌متحده برای تأمین حفاظت جانی مایک پمپئو و دیگر مقامات پیشین آمریکا در برابر تهدیدهای ایران، ماهانه بیش از دو میلیون دلار هزینه می‌کند.

و همزمان با سومین سالگرد ترور سردار شهید سلیمانی، نیوزویک گزارشی مبنی بر محافظت از دونالد ترامپ در برابر انتقام ایران منتشر کرد و به نقل از سخنگوی وزارت خارجه این کشور اعلام کرد دولت بایدن در برابر هرگونه تهدید از جانب ایران، مقامات پیشین آمریکا را تحت محافظت خود قرار داده است.

گفتنی است دی‌ماه سال گذشته، ساعاتی پس از برگزاری مراسم سالگرد شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی در ایران و سخنرانی رئیس‌جمهور کشورمان مبنی بر «ضرورت محاکمه عادلانه ترامپ، پمپئو و دیگر جنایتکاران»، مایک پمپئو در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز درباره امنیت خود و رئیس‌جمهور سابق آمریکا ابراز نگرانی کرد و از دولت جو بایدن خواست که از او و دیگر آمریکایی‌ها حفاظت کند.

پمپئو در این مصاحبه ادعای بی‌اساس دولت ترامپ درباره دلایل حمله تروریستی علیه شهید سلیمانی و همراهانش در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد را تکرار کرد و خطاب به دولت جو بایدن گفت: «حالا رهبری سیاسی در آمریکا این مسئولیت را دارد که تک‌تک آمریکایی‌ها را در قبال تهدیدات ایران امن نگه دارد. این را دیدیدم که رئیس‌جمهور رئیسی درباره این حرف زده که رئیس‌جمهور ترامپ و من محاکمه شویم و اگر این کار عملی نشد، ما را ترور کنند، واقعاً و عمیقاً بی‌سابقه است و تیم رهبری سیاسی (جو بایدن) واقعاً (برای حفاظت از ترامپ و من) مسئولیت دارد».

اذعان پمپئو به جراحت جدی آمریکایی‌ها

بعد از حمله ایران به عین‌آباد

پمپئو، در بخش دیگری از کتاب خاطراتش به حمله ایران به پایگاه عین‌آباد در عراق اشاره و تأیید کرده است که آن حمله به جراحت «جدی» بعضی از نظامیان کشورش منجر شد.

اگرچه منابع رسانه‌ای و برخی مقامات ارتش آمریکا، واقعیت ضربه‌مغزی ده‌ها نفر از سربازان آمریکایی در حمله عین‌الاسد را تأیید کرده‌اند اما ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا یک هفته بعد از حمله موشکی ایران در یک کنفرانس خبری اعلام کرده بود که تنها بعضی از سربازان آمریکایی به «سردرد خفیف» مبتلا شده و «مسئله جدی‌ای در کار نیست.»

حالا پمپئو که یکی از قاتلان و طراحان اصلی ترور ناجوانمردانه شهید سلیمانی است، در کتاب خاطراتش درباره این حمله نوشته است: «من پیامم را به ایرانی‌ها انتقال دادم. ظرف چند ساعت ایران به سمت پایگاه عین‌الاسد در عراق موشک‌های بالستیک شلیک کرد. این حمله موشکی باعث زخمی شدن نظامیان آمریکایی شد که در برخی موارد جدی بود، اما هیچ‌کس کشته نشد.»

بامداد روز جمعه ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۸، پهپادهای آمریکایی کاروان حامل سردار حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس معاون بسیج مردمی عراق را در فرودگاه بغداد مورد هدف قرارداد و آنها را پس از عمری مجاهدت در مبارزه با تروریسم دست‌ساخته آمریکا و غرب، به شهادت رساند.

براساس اعلام صریح وزارت دفاع آمریکا، دستور این حمله هوایی را دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری وقت این کشور شخصاً صادر کرده بود. ترامپ پس‌ازآن بارها از ترور شهید سلیمانی سخن گفت و به‌صراحت اعلام کرد که دستور این حمله تروریستی را او صادر کرده است اما ترامپ این تصمیم را به‌تنهایی نگرفته بود و عوامل دیگری هم در فرمان این جنایت، دخیل بودند. مایک پمپئو آخرین وزیر خارجه ترامپ که فعالیت خود را در دولتش با ریاست بر سازمان جاسوسی آمریکا یعنی سیا آغاز کرد؛ یکی از چهره‌های اصلی در این جنایت است.

گفتنی است پمپئو در دوران مسئولیت خود چه در سازمان سیا و چه در وزارت خارجه دوران ترامپ، بارها کینه و عداوت خود را نسبت به شهید سلیمانی نشان داده بود.

وی یکی از قاتلان اصلی شهید سلیمانی و از طراحان ترور ناجوانمردانه سردار دل‌هاست که از بامداد روز جمعه ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۸ تاکنون، زندگی سگی و ذلت‌بار زیر سایه وحشت از انتقام را تجربه می‌کند.

پمپئو و دوستانش باید بدانند انتقام ترور سردار سلیمانی، قطعی و حتمی است و سرانجام دست آن از آستین امت بیرون خواهد آمد؛

Sooner or later, but it is sure.