روز شنبه ترجمه یک خبر از شبکه الجزیره درباره دیدار اخیر امیر قطر با رهبر معظم انقلاب اسلامی دست به دست می‌شد که وزیر خارجه قطر گفته است رهبری ایران به هیئت قطری اعلام کرده که «آماده سازش درباره پرونده ایران است.»

به گزارش تسنیم، آنچه به ‌شکل فوق و با کلماتی مثل رهبر ایران و سازش بیان می‌شد در واقع اشاره به این جمله از خبر سایت الجزیره بود که

«‏the Iranian leadership told us they were ready for a compromise».

حال آنکه یک نگاه ساده نشان می‌دهد این ترجمه کاملاً معیوب و شیطنت‌آمیز و با مقاصد سیاسی انجام شده است.

الجزیره در خبر خود این سخن را به‌نقل از رهبر معظم انقلاب اسلامی درج نکرده بلکه از کلمه Leadership استفاده کرده است که در عرف دیپلماتیک از آن به «مقامات» تعبیر و ترجمه می‌شود، لذا ترجمه آن به رهبر ایران کاملاً غلط است. ضمیر They به‌معنی «آنها» در جمله هم نشان می‌دهد که منظور نه یک فرد، بلکه جمعی از مقامات است.

همچنین این شبکه از کلمه «Compromise» استفاده کرده که غالباً به‌معنای مصالحه است. برخی ترجمه‌های شیطنت‌آمیز تعمداً از کلمه سازش برای آن استفاده کرده‌اند تا پیام خاصی را مخابره کنند، حال آنکه سازش در عرف فارسی با آنچه compromise در انگلیسی توصیف می‌شود کاملاً متفاوت است، سازش به‌معنی عقب‌نشینی از مواضع، نسبتی با ترجمه Compromise ندارد.

در همین باره خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه به تسنیم گفت که اولاً چنین روایتی از دیدار کاملاً غلط است و ثانیاً به‌نظر می‌رسد حتی در ترجمه از الجزیره هم دقت کافی صورت نگرفته است و یک شیطنت‌ رسانه‌ای و تبلیغاتی نیز در میان است.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب هیچ سخنی از سازش به میان نیاورده‌ بلکه به امیر قطر فرمودند؛ «ما همیشه گفته‌ایم که مذاکرات باید نتیجه‌دار باشد نه وقت تلف‌کردن. آمریکا‌یی‌ها می‌دانند که برای این کار باید چه اقدامی انجام بدهند.»

خطیب‌زاده تأکید کرد: از مضمون فرمایش رهبر معظم انقلاب کاملاً مشخص است که توپ در زمین آمریکاست که باید برای اجرای تعهداتش تصمیم سیاسی عاقلانه بگیرد.

شایان ذکر است که سایر مقامات ایران نیز بار دیگر تأکید کرده‌اند ایران همچون گذشته به‌دنبال رسیدن به توافق منصفانه‌ای است که آمریکا را به اجرای تعهداتش در برجام برگرداند، با این حال ماه‌ها و سالهاست که دولت آمریکا با زیاده‌خواهی و دبه‌های متعدد از بازگشت به تعهداتش

طفره می‌رود.