تأکید فرماندار تالش بر تقویت خدمات سلامت در روستاهای کوهستانی

تالش- خبرنگار کیهان:

فرماندار تالش با حضور در مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کیشون‌بن، بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی، پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر و توجه ویژه به آموزش سلامت و جوانی جمعیت تأکید کرد. رضا جمشیدی ‌سه‌ساری فرماندار تالش، از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کیشون‌بن بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم منطقه قرار گرفت.

این مرکز، جمعیت روستاهای کوهستانی بخش مرکزی تالش را تحت پوشش دارد و نقش مهمی در ارائه خدمات اولیه سلامت به ساکنان این مناطق ایفا می‌کند.

فرماندار تالش در این بازدید ضمن قدردانی از پزشک مسئول و کارکنان مرکز، بر استمرار و تقویت خدمات بهداشتی و درمانی، توجه جدی به پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر و گسترش برنامه‌های آموزش سلامت تأکید کرد.

وی همچنین جوانی جمعیت و ترویج فرهنگ فرزندآوری را از موضوعات مهم حوزه سلامت دانست و بر ضرورت توجه به این مهم در برنامه‌های فرهنگی و آموزشی مراکز بهداشتی تأکید کرد.