ساری- خبرنگار کیهان:

استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت صیانت از حرمت فضای عمومی و مقابله با بی‌عفتی و ناهنجاری‌های اجتماعی گفت: مدیریت مسائل اجتماعی باید با رویکردی سنجیده، قانونی و محله‌محور و با مشارکت مردم دنبال شود.

به گزارش خبرگزاری بسیج مازندران، مهدی یونسی استاندار مازندران در جلسه قرارگاه محله‌محور و ستاد ارتقای هنجارهای اجتماعی و مقابله با بی‌عفتی استان، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول در حوزه اجتماعی اظهار کرد: مسئله ما صرفاً مقابله با چند آسیب اجتماعی نیست، بلکه استحکام خانواده، ارتقای هنجارها، افزایش اعتماد و رضایتمندی مردم، تقویت سرمایه اجتماعی و تحکیم انسجام ملی را دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به اهمیت محله‌محوری در مدیریت آسیب‌های اجتماعی افزود: محله نزدیک‌ترین جغرافیا به زندگی مردم است و بسیاری از مسائل و آسیب‌ها در همین سطح زودتر دیده می‌شوند؛ بنابراین باید پیش از تبدیل شدن نشانه‌های آسیب به بحران، مداخله مؤثر و به‌هنگام انجام شود.

استاندار مازندران با بیان اینکه مردم تنها دریافت‌کننده خدمات نیستند، بلکه شریک حل مسائل اجتماعی هستند، تصریح کرد: دولت باید زمینه مشارکت مردم را فراهم کند و ظرفیت‌های اجتماعی هر محله برای حل مسائل به میدان بیاید.

یونسی در ادامه با اشاره به موضوع عفاف و حجاب و مقابله با بی‌عفتی در فضای عمومی گفت: رویکرد ما در این زمینه، مقابله با برهنگی و عریانی است و باید میان انتخاب‌های متفاوت در پوشش و عبور از مرزهای برهنگی و عریانی تفاوت قائل شد. وی افزود: مسئله ما صیانت از حرمت فضای عمومی است. مأموریت ما تغییر سبک زندگی مردم نیست، بلکه حفظ نظم، قانون، کرامت و آرامش فضای عمومی است.

استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت رعایت کرامت مردم در اجرای قانون خاطرنشان کرد: مواجهه با برهنگی و عریانی باید در چارچوب قانون، با حفظ کرامت مردم و به دور از رفتارهای هیجانی صورت گیرد.

یونسی با بیان اینکه جامعه با تغییر و تقابل آرام نمی‌شود، ادامه داد: در موضوع عفاف و حجاب باید از واکنش‌های مقطعی عبور کنیم و به رویکردی سنجیده برسیم؛ مرز قانون روشن باشد، مجری قانون مسئولانه عمل کند و نتیجه، حفظ آرامش و حرمت فضای عمومی باشد. وی همچنین با اشاره به ضرورت مدیریت فضای عمومی در نقاط مختلف استان اظهار کرد: فضای عمومی از خیابان و بازار تا مراکز گردشگری و سایر اماکن عمومی، حریم مشترک همه مردم است و پاسداری از این حریم، هم به قانون نیاز دارد و هم به تدبیر.

استاندار مازندران همچنین بر ضرورت توجه به نقش مردم در مدیریت مسائل اجتماعی و پیشگیری از ناهنجاری‌ها تأکید کرد و گفت: باید ظرفیت‌های مردمی و اجتماعی هر محله فعال شود تا مسائل پیش از آنکه به آسیب و بحران تبدیل شوند، شناسایی و مدیریت شوند.

یونسی با اشاره به ضرورت توجه به نشاط، امید و سرمایه اجتماعی در کنار مقابله با آسیب‌های اجتماعی افزود: در کنار نقشه آسیب، باید نقشه فرصت و امید هر محله نیز ترسیم شود؛ چراکه مدیریت اجتماعی تنها کاستن از رنج نیست، بلکه افزودن بر امکان بهتر زیستن و امیدوارتر ماندن مردم نیز هست.