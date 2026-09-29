مقابله با مظاهر بیعفتی در مازندران با رویکرد مردمی دنبال میشود
ساری- خبرنگار کیهان:
فرمانده سپاه کربلا مازندران، در جلسه ستاد هماهنگی ارتقای هنجارهای اجتماعی و مبارزه با بیعفتی، بر ضرورت مقابله جدی و هماهنگ با مظاهر بیعفتی و عریاننمایی تأکید کرد و گفت: صیانت از عفاف عمومی در مازندران نیازمند همافزایی دستگاههای مسئول و مشارکت فعال مردم است.
به گزارش روابط عمومی سپاه کربلا، سردار محمدرضا موحد، فرمانده سپاه کربلا مازندران، در تشریح جلسه قرارگاه محلهمحور استان مازندران و ستاد ارتقای هنجارهای اجتماعی و مقابله با بیعفتی در استان که در مجتمع فرهنگی آموزشی بهزیستی ساری برگزار شد، خطاب به مجموعه مسئولان استان و شهرستانها در حوزه ارتقای زیست عفیفانه و کاهش آسیبهای اجتماعی بر هماهنگی و همافزایی مضاعف برای صیانت و ارتقای عفت عمومی در استان تأکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت مقابله با مظاهر بیعفتی و عریاننمایی در جامعه اسلامی افزود: در این جلسه طرحی ارائه شد که دستگاههای مسئول در کنار یکدیگر نسبت به انجام وظایف قانونی خود در زمینه صیانت از عفت عمومی در اماکن عمومی، اصناف و مجموعههای مختلف اقدام خواهند کرد.
فرمانده سپاه کربلا مازندران با تأکید بر نقش مردم در این عرصه تصریح کرد: در کنار اقدامات دستگاههای مسئول، جریان مردمی نیز با هدف ثبت و گزارش موارد تخلف و همچنین انجام اقدامات فرهنگی و تبیینی، در این مسیر مشارکت خواهد داشت.
سردار موحد با بیان اینکه مازندران بهعنوان دیار علویان باید در حوزه عفت عمومی الگوی مناسبی در کشور باشد، گفت: امیدواریم با شکلگیری این جریان هماهنگ و همافزا، بتوانیم در مسیر ارتقای عفت عمومی و کاهش ناهنجاریهای اجتماعی گامهای مؤثری برداریم و استان مازندران از مظاهر هنجارشکنی در حوزه عفت و حیا دور باشد.
فرمانده سپاه کربلا مازندران از برگزاری «رزمایش بزرگ اجتماعی محلهمحور» در فصل پاییز خبر داد و افزود: مقرر شد در سه ماه آینده، این رزمایش در سطح استان برگزار شود و محلات و شوراهای تحول محلات برای حل مسائل و آسیبهای اجتماعی موجود در منطقه خود، دستکم یک مسئله مشخص را شناسایی و برای رفع آن اقدام عملی
کنند.
سردار موحد ادامه داد: بر اساس این طرح، هر محله تلاش خواهد کرد در مدت سه ماه، دستکم از یک مورد طلاق پیشگیری کند، زمینه یک ازدواج آسان را فراهم آورد، برای بهبود وضعیت دستکم یک فرد مبتلا به اعتیاد اقدام کند، یک حلقه جوانان و نوجوانان با محوریت سبک زندگی و اصلاح رفتار در محله تشکیل دهد، یک پویش یا اقدام مؤثر در حوزه فرزندآوری اجرا کند و در زمینه ارتقای تابآوری اجتماعی نیز یک برنامه هماهنگ و کارگاهی برگزار کند.
وی این اقدامات را بخشی از بسته «رزمایش اجتماعی محلهمحور» عنوان کرد و گفت: مسئولان استان باید از محلات و اقدامات مردمی در این زمینه پشتیبانی کنند تا بتوانیم یک اقدام فوری، مردمی و محلهپایه برای حل مسائل اجتماعی و بهبود شاخصهای اجتماعی در سطح استان و محلات اجرایی کنیم.
فرمانده سپاه کربلا مازندران با اشاره به وضعیت آسیبهای اجتماعی در استان اظهار کرد: وضعیت شاخصهایی مانند طلاق، فرزندآوری، تکفرزندی و ازدواج و همچنین چالشهای موجود در این حوزه، نیازمند توجه و اقدام جدی است.
سردار موحد گفت: با همدلی و هماهنگی موجود میان مسئولان استان و مشارکت مردم، امیدواریم در کوتاهترین زمان ممکن شاهد تغییرات ملموس و مثبت در وضعیت اجتماعی استان و بهویژه در حوزه عفت عمومی و آسیبهای اجتماعی باشیم.
گفتنی است این جلسه با حضور استاندار، ائمه جمعه و اعضای شورای تأمین استان و شهرستانها، نیروهای نظامی و انتظامی و همچنین مدیران کل دستگاههای اجرایی استان بهصورت حضوری برگزار شد.