آبرسانی به مناطق کمبرخوردار از مصادیق خدمترسانی جهادی و تداوم فرهنگ خدمت در عرصه سازندگی است
شیراز- خبرنگار کیهان:
همزمان با هفته دفاع مقدس، طرحهای آبرسانی به مجموعههای روستایی محمودآباد و عابدآباد شهرستان خفر با اعتبار مجموع ۶۷۰ میلیارد ریال و با حضور فرمانده سپاه فجر فارس، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهرهبرداری رسید و ۴۶۰ خانوار، شامل یکهزار و ۹۳۲ نفر از مزایای این طرحها بهرهمند شدند.
این طرحها روستاهای عابدآباد، اسماعیلآباد، محمودآباد، عباسآباد و نصیرآباد را تحت پوشش قرار داده و با اجرای مجموعهای از عملیات توسعه و تکمیل زیرساختهای تأمین آب شرب، زمینه افزایش پایداری خدمات آبرسانی در این مناطق را فراهم کرده است.
سردار یدالله بوعلی، فرمانده سپاه فجر فارس، در آیین بهرهبرداری از این طرحها، آبرسانی به مناطق روستایی و کمبرخوردار را از مصادیق خدمترسانی جهادی و تداوم فرهنگ خدمت در عرصه سازندگی عنوان کرد. وی تأمین آب شرب پایدار را یکی از مهمترین نیازهای مردم و از ارکان توسعه و آبادانی مناطق روستایی دانست و بر استمرار همکاری دستگاههای اجرایی، شرکت آب و فاضلاب و مجموعه بسیج سازندگی برای رفع نیازهای زیرساختی مناطق کمبرخوردار استان تأکید کرد.
محمدرضا رضاییکوچی، نماینده مردم شهرستانهای جهرم و خفر و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای آبرسانی در این دو شهرستان اظهار داشت: تأمین آب شرب پایدار از مطالبات مهم مردم جهرم و خفر است و اقدامات انجامشده در این حوزه باید با جدیت ادامه پیدا کند.
وی افزود: استمرار حمایتهای اعتباری و اجرایی و همکاری میان دستگاههای اجرایی، مجموعههای جهادی، نمایندگان مردم و مسئولان محلی میتواند روند اجرای طرحهای زیرساختی را تسریع و زمینه ارائه خدمات پایدارتر به مردم را فراهم کند.
علی شبانی، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس، نیز با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه محرومیتزدایی آبرسانی گفت: شرکت آبفا فارس و بسیج سازندگی استان در قالب طرحهای محرومیتزدایی، با سرمایهگذاری ۵۱۳ میلیارد تومان، اجرای طرحهای آبرسانی به ۴۱۳ روستای استان را در دستور کار قرار دادهاند.
وی تأکید کرد: اجرای این طرحها در راستای توسعه زیرساختهای آبرسانی و افزایش پایداری تأمین آب شرب روستاهای شهرستان خفر انجام شده و بهرهبرداری از آنها بخشی از برنامه شرکت آب و فاضلاب استان فارس برای ارتقای سطح خدمات در مناطق روستایی و کمبرخوردار است.
در این آیین، سرهنگ طحان، مسئول بسیج سازندگی سپاه فجر استان فارس، نیز با اشاره به همکاری شرکت آب و فاضلاب استان فارس با سپاه و بسیج سازندگی در اجرای طرحهای محرومیتزدایی، از تلاشهای علی شبانی، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل آبفا فارس، در پیشبرد پروژههای آبرسانی مناطق کمبرخوردار تقدیر کرد.
وی اجرای طرحهای آبرسانی را از عرصههای مهم همکاری مشترک میان دستگاههای اجرایی و مجموعههای جهادی دانست و بر تداوم این همکاری برای توسعه زیرساختهای تأمین آب شرب در مناطق روستایی و کمبرخوردار استان تأکید کرد.