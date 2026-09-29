جشنواره کودک با ۶۰ برنامه در مدارس و ۲۰ موکب به اصفهان میآید
اصفهان- خبرنگار کیهان:
مسئول کمیته برنامههای جنبی سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان گفت: همزمان با برگزاری جشنواره، «حامد مدرس» و «احسان مهدی» هر شب در ۲۰ موکب شاخص شهر به اجرای برنامه میپردازند و در کنار آن، ۶۰ برنامه کارناوالی نیز در مدارس مقطع دبستان اجرا خواهد شد.
علیرضا خاکسار در نشست هماندیشی اصحاب رسانه اصفهان با عوامل سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان با اشاره به اقدامات و فعالیتهای کمیته برنامههای جنبی سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اظهار کرد: مرکز همایشهای بینالمللی شهید امام خامنهای (ره) اصفهان برای نخستینبار بهعنوان «خانه جشنواره» انتخاب شده است و تجهیز سه سینمای خانه جشنواره طبق زمانبندی در حال انجام است؛ بهزودی این سالنها را برای انجام تستهای نهایی و بهرهبرداری تحویل بنیاد سینمایی فارابی خواهیم داد.
وی افزود: برای رویدادهای جنبی، دو فضای اصلی را مدنظر قرار دادیم؛ نخست فضای مواکب در سطح شهر اصفهان که هر شب از ساعت ۲۰:۳۰ تا پاسی از شب فعال است و دوم، برنامههای جنگ و شادی که برای نشاط کودکان و نوجوانان تدارک دیده شده است.
خاکسار درباره فعالیت مواکب تصریح کرد: با توجه به تقدیم بیش از ۹۰ دانشآموز شهید در استان اصفهان، نگاه ما در مواکب گرامیداشت یاد این عزیزان است. به این منظور همزمان با برگزاری جشنواره، «حامد مدرس» و «احسان مهدی» هر شب در ۲۰ موکب شاخص شهر به اجرای برنامه میپردازند و کنار آن، ۶۰ برنامه کارناوالی نیز در مدارس مقطع دبستان اجرا خواهد شد.
مسئول کمیته برنامههای جنبی جشنواره افزود: یک سکوی نمایش شاد نیز در محوطه بیرونی مرکز همایشهای بینالمللی شهید امام خامنهای (ره) اصفهان برپا شده است که هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۲ با حضور هنرمندان حوزه کودک و نوجوان، بهصورت زنده از شبکه پویا پخش خواهد شد و پیشبینی میکنیم میزبان ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ شهروند و دانشآموز در هر شب باشیم.
خاکسار در تشریح برنامههای کارناوالی بیان کرد: در روزهای برگزاری جشنواره کودک «قطار شادی» هر روز از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۳۰ با تنپوشهای عروسکی در سطح شهر حرکت میکند و «کارناوال مدارس» نیز با همکاری گروههای هنری اصفهان، طی پنج روز جشنواره ۶۰ برنامه در مدارس مقطع دبستان اجرا خواهد کرد.
وی درباره رویدادهای چهارباغ عباسی گفت: محور چهارباغ عباسی اصفهان حدفاصل میدان انقلاب تا آمادگاه، محل ارائه خدمات تخصصی نهادهای فعال در حوزه کودک و نوجوان (بهداشت، درمان، سرگرمی و مشاوره) است که هر روز از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰ در خدمت شهروندان خواهد بود.
خاکسار با اشاره به برنامهریزی برای استفاده دانشآموزان از «شهر رؤیاها» گفت: سال جاری بازه میزبانی این مجموعه از دانشآموزان نسبت به سال گذشته یک هفته افزایش یافته است، بهگونهای که سال گذشته امکان استفاده مدارس از شهر رؤیاها تنها همزمان با برگزاری جشنواره فراهم بود، اما سال جاری این ظرفیت از آغاز جشنواره تا یک هفته پس از پایان آن ادامه خواهد داشت و دانشآموزان میتوانند در این بازه از امکانات و برنامههای پیشبینیشده استفاده
کنند.
به گزارش خبرنگار ما، سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوان با شعار «رؤیای کودکان در پرده نقش جهان» از یازدهم تا شانزدهم مهر در اصفهان برگزار خواهد شد.