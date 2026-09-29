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کد خبر: ۳۳۹۰۴۰
تاریخ انتشار : ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۰
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روایتگران نوجوان کانون پرورش فکری استان:

بازخوانی زندگی شهدای وطن در کنگره ملی 2750 شهید چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- خبرنگار کیهان: 
نوجوانان عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز شماره یک شهرکرد با برگزاری مجموعه‌ای از اجراهای زنده و اثرگذار، روایتگر زندگی شهدای شاخص استان چهارمحال و بختیاری در جریان برگزاری دومین کنگره ملی 2750 استان شدند.
این برنامه‌ها که در بازه زمانی ۲۱ تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ اجرا شد، با هدف پیوند نسل جدید با ارزش‌های دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار صورت گرفت.
در طول 10 شب برگزاری این کنگره، 10 روایت برگزیده از زندگی شهدای گرانقدر از سوی اعضای نوجوان کانون شماره یک شهرکرد به صورت زنده اجرا شد.
این برنامه‌ها با رویکردی چندرسانه‌ای، هم‌زمان در غرفه کودک و نوجوان، رادیو نمایشگاه و همچنین کانال رسمی این نهاد در برنامه ایتا پخش شد.
در مدت 10 شب برگزاری کنگره ملی، ملیکا آل‌مومن قسمتی از داستان زندگی شهید غلامرضا سلیمانی، عرفان شکوهی، زندگی شهید رحمان استکی و شهید عباس صالحی، فاطمه رئیسی، شهیدان علی و علیرضا عبدالهیان، زهرا فضل‌الهی زندگی شهید حجت‌الاسلام خداداد کریمی، سحر مولوی، زندگی شهید عبدالله سمیع، نرگس امین‌دوست، زندگی شهید سهراب نوروزی، آویتا کوهی‌فایق، زندگی شهید ظفر خالدی و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و ستایش قاسمی، زندگی شهید مدافع سلامت دکتر رضوان نورمند را روایت کردند.

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