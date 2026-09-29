رئیس‌جمهوری اوکراین می‌گوید کره شمالی آماده اعزام ۱۰ هزار نیروی آموزش‌دیده خود برای پیوستن به ارتش روسیه است.

در حالی که آمریکا و کشورهای اروپایی از ابتدای جنگ اوکراین در حال حمایت از کی‌یف در جنگ با روسیه هستند، ولودیمیر زلنسکی باز هم درباره حمایت کره شمالی از روسیه گله کرد. به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری رویترز زلنسکی در پستی در پلتفرم ایکس در این باره نوشته است: «ما اطلاعات جدیدی درباره اعزام نیروهای کره شمالی به روسیه در اختیار داریم. در حال حاضر، بیش از ۸۰۰۰ نیروی نظامی کره شمالی در خاک روسیه حضور دارند. علاوه‌بر این، مقدمات برای اعزام ۱۰ هزار نیروی دیگر نیز در حال انجام است؛ این افراد برای گذراندن دوره آموزشی و اعزام متعاقب به روسیه در حال گزینش هستند.»

وی در ماه اوت (مرداد) نیز گفته بود که ۵۰ هزار سرباز کره شمالی برای جنگ روسیه اعزام شده‌اند و از کره جنوبی خواسته بود از دفاع هوائی اوکراین حمایت کند. کره جنوبی در ماه ژوئیه (تیر) از یک بسته کمکی ۱۰۰ میلیون دلاری برای اوکراین خبر داده بود؛ بسته‌ای که به ادعای رویترز تسلیحات مرگبار را شامل نمی‌شد. به نوشته رویترز اظهارات دوباره زلنسکی در مورد اعزام نیرو از کره شمالی به روسیه پس از آن مطرح می‌شود که کی‌یف و سئول بر سر اعلام خبر انتقال دو سرباز اسیر کره شمالی به کره جنوبی دچار تنش شده‌اند.سئول ضمن ابراز تاسف از اعلام این خبر توسط زلنسکی گفت که دو طرف بر سر عدم افشای این خبر توافق کرده بودند.این خبرگزاری در بخشی دیگر، در ادامه ادعاهای زلنسکی، آورده است: برآوردهای اوکراین و کره جنوبی نشان می‌دهد که پیونگ یانگ در سال ۲۰۲۴ نزدیک ۱۴ تا ۱۵ هزار نیرو برای حمایت از جنگ روسیه اعزام کرده بود. علاوه‌ بر این کره شمالی، میلیون‌ها گلوله توپ و خمپاره، موشک بالستیک و سامانه‌های توپخانه دوربرد در اختیار مسکو قرار داده است.

هشدار روسیه به ناتو

خبر دیگر درباره جنگ اوکراین این که سفارت مسکو در بروکسل شامگاه دوشنبه هشدار داد که هرگونه اقدام کشورهای عضو ناتو برای محاصره منطقه «کالینینگراد»، خطر درگیری مستقیم با روسیه را در پی دارد.

به گزارش فارس به نقل از «ریانووستی» این سفارتخانه در بیانیه‌ای گفت که هرگونه اقدام کشورهای عضو ناتو برای محاصره منطقه «کالینینگراد»، خطر درگیری مستقیم با روسیه را در پی دارد. در این بیانیه آمده است: «ما هشدار می‌دهیم که این مسیر ماجراجویانه و غیرمسئولانه، خطر درگیری نظامی مستقیم با کشور ما را به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد. ما تأکید کردیم که روسیه ابزارهای لازم برای دفع تجاوز احتمالی را دارد».