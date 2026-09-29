باید همه فرودگاههای عراق به روی ایران باز و سیاستمداران نزدیک به آمریکا تنبیه شوند
سرویس خارجی-
جنبشهای مقاومت اسلامی عراق با هشدار صریح به دولت غربگرای بغداد تأکید کردند که همه فرودگاههای این کشور باید بهروی پروازهای ایران باز باشد و سیاستمدارانی که با تحریمهای آمریکایی علیه تهران همراهی میکنند نیز تنبیه شوند؛ موضعی که همزمان با ضربالاجل کتائب حزبالله برای مقابله با محاصره هوائی ایران افزایش فشار مقاومت برای پایان دادن به نفوذ واشنگتن است.
حاکمیت ملی عراق در دولت جدید این کشور همواره در تنش با نفوذ بازیگران خارجی و شبکههای وابستگی سیاسی قرار داشته است و هشدارهای مکرر مقاومت و دلسوزان درواقع خطاب به همین «شبکههای وابستگی سیاسی» است. جنبش مقاومت اسلامی نجباء با انتشار بیانیهای رسمی تأکید کرد که هیچ فرودگاهی در عراق نباید بهروی پروازهای ایران بسته باشد و سیاستمدارانی که با تحریمهای ضدایرانی همراهی میکنند باید تنبیه شوند. حجتالاسلام ناظم السعیدی، رئیس شورای اجرائی این جنبش، در مراسم سالگرد شهادت دبیرکل حزبالله لبنان اعلام کرد که در منطقه منازعهای ایدئولوژیک و ژئوپولیتیک پیچیده جریان دارد که هدف آن فروپاشی محور مقاومت و تحمیل نظم نوین جهانی از طریق قدرت است. وی ایستادگی مجاهدان مسلمان با جلوداری ایران را مهمترین عامل ناکام گذاشتن پروژههای سلطهجویانه دانست و هشدار داد که تاریخ نشان داده هرکس سلاح خود را زمین بگذارد مورد خیانت قرار میگیرد، زیرا آمریکا و رژیم صهیونیستی هیچ تضمینی ارائه نمیدهند و تنها زبان زور را میفهمند.
سعیدی با انتقاد تند از استانداردهای دوگانه واشنگتن گفت آمریکا به بهانه امنیت ملی حق استقرار پایگاه در سراسر جهان را برای خود قائل است، اما از شیعیان عراق میخواهد در برابر دشمن متجاوز از سلاح و امنیت خود دست بکشند. او اکتفا به بیانیههای محکومیت و مخالفت رسانهای را شانه خالی کردن از مسئولیتهای اخلاقی و سیاسی خواند و خواستار برگزاری نشست فوقالعاده و فوری پارلمان شد تا از مشارکت عراق در تحریم ظالمانه ایران جلوگیری شود. به گفته وی، کشور باید از حضور آمریکا پاکسازی و داراییهای عراق آزاد شود؛ در صورت تعلل پارلمان، مطالبه تعلیق عضویت نمایندگان فراکسیونهای مخالف و توقف فعالیت وزیران آنها در دولت مطرح خواهد شد.
همه فرودگاهها
نجباء تأکید کرد همه فرودگاههای عراق باید بهروی پروازهای ایران گشوده باشند و متقابلاً از کمپانیهای انگلیسی پاکسازی شوند و تأمین امنیت و نگهداری آنها بهطور کامل به شرکتهای داخلی واگذار گردد. این موضع در حالی مطرح میشود که نقشه دشمن برای جبران شکستهای میدانی، کشاندن نهادهای امنیتی به رویارویی با مقاومت و شعلهور کردن فتنه طائفهای است. سعیدی تسلیمطلبانی را که به بهانه «واقعگرایی سیاسی» نفوذ و سازشکاری را توجیه میکنند مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد موضع اساسی مقاومت، یاری مظلومان است. وی تأکید کرد مقاومت همچنان پابرجاست و حشد نیز باقی خواهد ماند؛ تلاشهای شهدا و مجاهدان تنها ضامن حاکمیت و ثبات عراق است.
تا ۱۰ مهر فرصت دارید
ابومجاهد العساف، مسئول امنیتی کتائب حزبالله عراق نیز ضربالاجلی روشن اعلام کرد: «ملت عراق در روز سیام این ماه جشن بیرون راندن نیروهای اشغالگر آمریکایی و ناتو را برگزار خواهد کرد. وی هشدار داد در صورت تداوم محاصره هوائی جمهوری اسلامی ایران پس از اول اکتبر (۱۰ مهر)، موضع ملت عراق قاطع خواهد بود و کار به بستن مرزها و گذرگاهها با کشورهای شریک در تحریم ملت مؤمن ایران خواهد کشید. مقاومت اسلامی بر آسمان کشور نظارت خواهد داشت و ابتدا هشدار داده و سپس پرندههای متخاصم را ساقط خواهد کرد.» العساف تأکید کرد دفتر نخستوزیری نباید به ابزار توجیه نقض حاکمیت توسط آمریکا بدل شود.
فرار آمریکا از اربیل
سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، دیروز، از آغاز خروج نیروهای ائتلاف بینالمللی به سرکردگی آمریکا از پایگاه هوائی حریر در اربیل خبر داد و اعلام کرد این عملیات طبق توافق تا ۳۰ سپتامبر (امروز) تکمیل خواهد شد. صباح النعمان گفت تا پایان این ماه حتی یک سرباز خارجی در هیچ بخشی از عراق باقی نخواهد ماند و مراسم بزرگی در بغداد و کنفرانسی در اول اکتبر برای جشن گرفتن احیای کامل حاکمیت برگزار میشود. این اعلامیه در حالی صورت میگیرد که پیشتر خروج نیروهای آمریکایی از کمپ ویکتوریا نزدیک فرودگاه بغداد نیز اعلام شده بود. با این حال، وابستگی ساختاری برخی نیروهای کُرد به حمایت آمریکایی و هماهنگی خروج با دفتر نخستوزیر، پرسشهایی جدی درباره واقعی بودن پایان حضور نظامی خارجی و میزان استقلال کامل نیروی هوائی عراق مطرح کرده است.
معافیت یکماهه برای نجف!
برخی منابع عراقی اعلام کردند تعلیق توقف پروازهای ایرانی به نجف اشرف از سوی وزارت خزانهداری آمریکا تنها به مدت یک ماه خواهد بود و احتمال معافیت طولانیتر وجود دارد. جالب توجه است که آن چه معافیت آمریکا نامیده میشود، نتیجه پافشاری و مخالفت مردم، گروههای مقاومت و علمای عراق است که به آمریکا و دولت غربگرای عراق تحمیل شد. هواپیمایی عراق ازسرگیری پروازها به فرودگاههای ایران از طریق نجف را رسانهای کرد. سفیر عراق در تهران نیز گفته بود دولت عراق بهویژه نخستوزیر علی الزیدی در حال تلاش برای ازسرگیری پروازهاست و هیچ تصمیم رسمی برای توقف پروازها اتخاذ نشده، بلکه شرکتهای خدمات زمینی خارجی از ترس تحریم آمریکا خدمات خود را قطع کردهاند. این معافیت در حالی اعلام میشود که اعتراضات گستردهای در عراق علیه تسلیم شدن دولت در برابر فشارهای واشنگتن شکل گرفته است.