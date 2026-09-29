اعتراض و ناآرامی در مدارس فرانسه پلیس ضدشورش 164 نفر را دستگیر کرد

اعتراض دانش‌آموزان فرانسوی به شرایط بد آموزشی در مدارس این کشور با مداخله پلیس به خشونت کشیده شد و در نتیجه آن ده‌ها نفر زخمی و 164 نفر هم بازداشت و زندانی شدند.

در حالی که بحران افزایش شدید قیمت سوخت فرانسه را فرا گرفته و گزارش‌ها حاکی است که جلیقه زردهای فرانسوی به زودی قرار است اعتراض سراسری خود را در این زمینه شروع کنند، دیروز خبر رسید اعتصاب و تظاهرات توسط سایر گروه‌های اجتماعی هم در فرانسه البته بنا به دلایل دیگر شروع شده است. دیروز روزنامه سوئیسی «تاگس آنسایگر» گزارش داد که ده‌ها نفر در جریان اعتراضات خشونت‌آمیز در مدارس چندین شهر فرانسه زخمی و حداقل 164 نفر دستگیر شدند.«لوران نونز» وزیر کشور فرانسه در این باره گفت که حدود 180 مدرسه، عمدتاً در مناطق آموزشی کرتیل و ورسای در نزدیکی پاریس، و همچنین در شهرهایی مانند لیل، لیون، گرنوبل و نیس، تحت تأثیر این اعتراضات و خشونت‌ها قرار گرفتند. تسنیم در این باره به نقل از روزنامه «تاگس آنسایگر» نوشت این اعتراضات که علیه مسائلی از جمله وضعیت نامناسب مدارس صورت گرفته، از روز جمعه آغاز شده است.طبق گزارش اولیه وزیر کشور فرانسه حدود 12 نفر از پرسنل امنیتی نیز روز دوشنبه در جریان این اعتراضات خشونت‌آمیز زخمی شدند.وی به نقل از وزیر آموزش و پرورش همچنین اظهار داشت که 8 نفر از اعضای کادر آموزشی- از جمله 3 مدیر مدرسه- و 12 دانش‌آموز زخمی شده‌اند. طبق گزارش رسانه‌ها، دانش‌آموزان مدارس متوسطه، علیه کمبود بودجه و معلم، و همچنین کلاس‌های درس پرجمعیت و برنامه‌های درسی سختگیرانه تظاهرات کردند.

اعتصاب سراسری

همزمان با اعتراض خشونت‌آمیز دانش‌آموزان، هشت اتحادیه بزرگ کارکنان بخش دولتی فرانسه هم با فراخواندن اعضای خود به اعتصاب و برگزاری تظاهرات در سراسر کشور، قصد دارند پیش از ارائه لایحه بودجه توسط نخست‌وزیر فرانسه‌، دولت را برای افزایش دستمزدها و تغییر سیاست‌های بودجه‌ای تحت فشار قرار دهند. به گزارش ایرنا از رادیو فرانسه، «سباستین لوکورنو» نخست‌وزیر فرانسه قرار است روز پنجشنبه (نهم مهر) لایحه بودجه را ارائه کند و این اتحادیه‌ها تصمیم دارند با اعتصاب خود بر دولت فشار وارد کنند. این اتحادیه‌ها که پیش‌تر نیز با اعلام اولیه دولت درباره بودجه مخالفت کرده بودند، خواهان افزایش دستمزدها متناسب با تورم هستند.

رادیو فرانسه نوشته است: لوکورنو در اواسط ماه جاری میلادی در گفت‌وگو با روزنامه «لو فیگارو» اعلام کرد که قصد دارد بار دیگر شاخص مورد استفاده برای محاسبه حقوق پایه کارکنان دولت را ثابت نگه دارد؛ پیشنهادی که اتحادیه‌ها آن را «اقدامی واقعا تحریک‌آمیز» توصیف کردند.این شاخص که از ژوئیه ۲۰۲۳ (مرداد ۱۴۰۲) تغییری نکرده است، به این معنا است که کارکنان دولت برای سومین سال متوالی با افزایش حقوق مواجه نشده‌اند، در حالی که تورم افزایش یافته است.«ماریلیز لئون» دبیرکل اتحادیه دموکراتیک کارگری فرانسه، روز دوشنبه (ششم مهرماه) در شبکه تلویزیونی دولتی «فرانس۲» گفت: خشم عمیقی در میان کارکنان بخش دولتی وجود دارد. آنها به ما می‌گویند: از تخریب وجهه کارکنان دولت خسته شده‌ایم.

معلمان هم اعتصاب می‌کنند

بر اساس گزارش رسانه‌های فرانسوی معلمان نیز به‌طور گسترده به این اعتصاب خواهند پیوست. بر اساس اعلام اتحادیه معلمان مدارس ابتدائی «اف‌اس‌او-سنوییپ»، از هر پنج معلم، ۲ نفر اعتصاب خواهند کرد. به این ترتیب ۴۰ درصد کارکنان مهدکودک‌ها و مدارس ابتدائی در این اعتصاب مشارکت خواهند داشت. بزرگ‌ترین اتحادیه دبیرستانی‌های فرانسه نیز از دانش‌آموزان خواسته است همزمان با اعتصاب معلمان، در سراسر کشور ورودی مدارس را مسدود کنند.اتحادیه‌های کارکنان بیمارستان‌های دولتی نیز از کارکنان خواسته‌اند به اعتصاب بپیوندند. در نتیجه، ممکن است خدمات غیر اورژانسی و برخی نوبت‌های از پیش تعیین‌شده سرپایی کاهش یابد یا به زمان دیگری موکول شود.برای نخستین بار از سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷ خورشیدی)، تمامی اتحادیه‌های سازمان دولتی کاریابی «فرانس تروا» نیز کارکنان را به اعتصاب و شرکت در تظاهرات فراخوانده‌اند.کنفدراسیون عمومی کار فرانسه هم (CGT) از برگزاری حدود ۱۷۰ تجمع و راهپیمایی برنامه‌ریزی‌شده در سراسر فرانسه خبر داده است. این رقم مشابه شمار تجمعات در آخرین بسیج گسترده کارکنان بخش دولتی در دسامبر ۲۰۲۴ (آذر ۱۴۰۳) است.