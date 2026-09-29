سرویس خارجی-

نشریه آمریکایی اینترسپت هم اذعان کرد که بر خلاف ادعاهای مقامات آمریکایی موشک‌های ایرانی تنگة هرمز را برای آمریکا به جهنم تبدیل کرده‌اند و تلفات سنگینی نیز از ارتش این کشور گرفته‌اند. طبق این گزارش دست‌کم 880 نظامی آمریکایی در جنگ با ایران کشته یا زخمی شده‌اند.

موشک‌ها و پهپادهای ایران در جنگ اخیر کاری کردند که به نوشته فارن افرز معادلات جنگ در جهان تغییر کرد. زرادخانه بزرگ پهپادها و موشک‌های ارزان‌قیمت و در عین حال دقیق جمهوری اسلامی و ضرباتی که این زرادخانه به پایگاه‌های آمریکا در منطقه در طول 7 ماه گذشته تحمیل کرد- به نوشته این رسانه- آغازگر دوره‌ای جدید در راهبردهای نظامی جهان است. به گفته کارشناسان آمریکایی پنتاگون برای مقابله با این راهبرد مؤثر ایران در طول جنگ اخیر بخش زیادی از ذخایر موشک‌های راهبردی خود مثل تاماهاوک، موشک‌های اس‌ام-۶‌، پاتریوت و دیگر سامانه‌های گران‌قیمتش را مصرف کرد. در نتیجه، واشنگتن اکنون ناچار است با سرعت ذخایر تسلیحاتی خود و همچنین ذخایر شرکایش در نقاط دیگر، از جمله تایوان را دوباره تأمین کند. با این وجود «وال استریت ژورنال» اذعان کرده است که هر چند کارخانه‌های مهمات‌سازی آمریکا با راه‌اندازی خطوط تولید ۲۴ ساعته و افزایش سه‌برابری تولید، تلاش می‌کنند عقب‌ماندگی خود را جبران کنند اما این تلاش‌ها «خیلی دیر» صورت گرفته و به این زودی‌ها نتیجه بخش نخواهد بود.

قدرت و دقت تسلیحات ایرانی

از سوی دیگر دقت و قدرت تخریب موشک‌های و پهپادهای ایران هم طی روزهای اخیر توجه رسانه‌های آمریکایی را به خود جلب کرده است. هفته گذشته پنتاگون بدون هیچ توضیح خاصی آمار مجروحان نظامی خود در جنگ با ایران را افزایش داد و اعلام کرد شمار نظامیان مجروح در جریان جنگ علیه ایران، ۳۷ نفر افزایش یافته است که شامل ۲۹ ملوان نیروی دریایی و هشت تفنگدار دریایی این کشور می‌شود. پایگاه داده پنتاگون در گزارش جدید خود تلفات جدید را‌، ۲۹ ملوان و 9 تفنگدار دریایی ذکر کرده است که در شهریورماه گذشته در جنگ با ایران زخمی شده‌اند. هفته گذشته روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم از قول منابع نظامی فاش کرده بود که زخمی‌های جدید حاصل حمله ایران به ناوشکن موشک‌انداز آمریکایی بوده است. در گزارش این نشریه صهیونیستی آمده بود:۲۹ پرسنل نیروی دریایی آمریکا و هشت تفنگدار دریایی که اخیراً گزارش شده در جریان جنگ ایران مجروح شده‌اند، در یک ناو جنگی نیروی دریایی آمریکا، (به احتمال زیاد ناوشکن موشک‌انداز کلاس آرلی برک)، که گمان می‌رود توسط یک موشک بالستیک هدایت‌شونده دقیق شلیک شده توسط نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد اصابت قرار گرفته باشد، دچار جراحات شده‌اند. همزمان وبگاه امنیتی «دیفنس سکیوریتی آسیا» هم نوشته بود «ناوهای هواپیمابر و کشتی‌های جنگی آمریکا پس از حمله سنگین موشکی ایران در 5 سپتامبر(14 شهریور)، ظاهراً مواضع قبلی خود در نزدیکی دریای عمان را ترک کرده و به مناطق دورتر در دریای عرب منتقل شده‌اند؛ تغییری که می‌تواند نشان‌دهنده نگرانی واشنگتن از آسیب‌پذیری ناوهای خود در برابر توان موشکی ایران باشد.»

گزارش افشاگرانه اینترسپت

از این سو نشریه آمریکایی «اینترسپت» در یک گزارش تحقیقی فاش کرده است که بر خلاف ادعاهای کاخ سفید، تلفات و خسارات نیروهای نظامی آمریکا در پی حملات موشکی و پهپادی ایران به شدت جهش یافته و پنتاگون دست به پنهان‌کاری سازمان‌یافته در اعلام آمار کشته‌ها و مجروحان زده است. بر اساس گزارش این نشریه از آغاز درگیری‌ها تاکنون دست‌کم 880 نظامی آمریکایی کشته و زخمی شده‌اند که بیش از نیمی از آن‌ها تنها در 12 هفته اخیر و پس از پایان عملیات اولیه به ثبت رسیده است. به گزارش تسنیم به نقل از اینترسپت زخمی‌شدن ده‌ها ملوان و تفنگدار دریایی آمریکا در روزهای گذشته پس از اصابت موشک جدید ضدکشتی ایران در تنگه هرمز تایید شده که به اذعان مقامات، وضعیت را برای نیروهای آمریکایی «جهنمی» کرده است. بر اساس گفته‌های دو مقام آمریکایی که به شرط ناشناس ماندن با اینترسپت صحبت کردند، تفنگداران دریایی در حمله‌ای با موشک کروز در ۱۴ سپتامبر(23 شهریور) زخمی شدند. به گفته آنها، این تفنگداران در یک شناور ناشناس در تنگه هرمز حضور داشتند و ممکن است در میان دیگر جراحات، دچار آسیب مغزی نیز شده باشند. نخستین گزارش درباره این حمله را ان‌بی‌سی نیوز منتشر کرد.بر اساس اعلام «سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا»، یک کشتی باری نیز در همان روز در تنگه هرمز هدف اصابت یک پرتابه قرار گرفت. مقام‌های آمریکایی حاضر نشدند بگویند آیا تفنگداران دریایی در شناورهای تجاری در حال عبور از تنگه هرمز مستقر شده‌اند یا خیر.

به نوشته اینترسپت این جدیدترین مورد از سلسله افزایش‌های ناگهانی تلفات، در حالی رخ داده است که جزئیات بیشتری درباره تلفات حملات ایران به نیروهای آمریکایی آشکار می‌شود. تنها نیروهای نیروی هوائی آمریکا، بنا بر گفته ژنرال «کن ویلباخ»، رئیس ستاد نیروی هوایی، در ۳۸ روز از اوایل سال جاری بیش از ۱۲۰۰ مورد «هشدار قرمز» را تجربه کردند؛ اصطلاح رسمی برای اعلام حمله قریب‌الوقوع موشکی، هوائی یا زمینی. او همچنین خاطرنشان کرد که این حملات ایران به بیش از ۴۲۰ مورد «پیاده‌روی طولانی و تنهائی» توسط نیروهای خنثی‌سازی مهمات و مواد منفجره منجر شد. مقابله با چنین مهماتی می‌تواند مرگبار باشد.

به نوشته اینترسپت بر اساس آمار رسمی پنتاگون، دست‌کم ۱۹ نیروی نظامی در این جنگ کشته شده‌اند که ۱۱ نفر از آنها بر اثر آتش خصمانه جان باخته‌اند. با این حال، شمار واقعی نیروهای آمریکایی که از زمان آغاز جنگ در منطقه جان خود را از دست داده‌اند، بیشتر است. گزارش‌های قبلی اینترسپت همچنین نشان داده بود که آمار رسمی پنتاگون از نیروهای کشته و زخمی، به‌طور قابل‌توجهی کمتر از رقم واقعی است؛ مسئله‌ای که به گفته یکی از مقام‌های دولت آمریکا، ناشی از «پنهان‌کاری درباره تلفات» بوده است. واشنگتن‌پست نیز اخیراً مطرح کرده بود که پنتاگون ارقام تلفات را پنهان کرده است، پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا در واکنش به این این گزارش آن را «نفرت‌انگیز و جعلی» خوانده بود.

وضعیت شکننده ارتش آمریکا

این رسانه آمریکایی در گزارش خود می‌افزاید: توانایی ایران برای درهم شکستن پدافند هوائی آمریکا در غرب آسیا با استفاده از پهپادهای تهاجمی و موشک‌های بالستیک پیشرفته، ارتش آمریکا را در وضعیتی شکننده و نامطمئن قرار داده است. با وجود ماه‌ها ادعای دونالد ترامپ و پیت هگزت مبنی بر اینکه ارتش ایران «کاملاً نابود شده است»، بر اساس اطلاعات مقام‌های آمریکایی‌، ایران به بیش از ۱۵ پایگاه در سراسر خاورمیانه حمله کرده است. بر اساس اطلاعات فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، این حملات به صدها تأسیسات در پایگاه‌های آمریکا در بحرین، عراق، اردن، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی آسیب زده یا آنها را تخریب کرده است. به گفته ژنرال کن ویلباخ، نیروهای نیروی هوائی آمریکا تنها در مدت کمی بیش از یک ماه، ۴۸ عملیات تعمیر باندهای فرودگاهی انجام دادند.

این گزارش می‌افزاید: در ۲۸ فوریه(9 اسفند) حمله موشکی و پهپادی ایران، تأسیسات نیروی دریایی آمریکا در منامه بحرین را تخریب کرد؛ تأسیساتی که مهم‌ترین مرکز لجستیکی نظامی آمریکا در منطقه به شمار می‌رود. پنتاگون ماه‌ها مدعی بود که این حملات تأثیر قابل‌توجهی بر عملیات نظامی نداشته است، اما ‌هانگ کائو، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا، اخیراً اذعان کرد که «ایران پایگاه آمریکا در بحرین را با خاک یکسان کرده است».

درماندگی مقابل عملیات وعده صادق

مقام ارشد پیشین دولت آمریکا نیز در روایتی از عملیات «وعده صادق» و حمله تلافی‌جویانه موشکی و پهپادی ایران به سرزمین‌های اشغالی، از لحظات پرتنش در اتاق وضعیت کاخ سفید پرده برداشته و می‌گوید با شلیک موج‌به‌موج موشک‌های بالستیک ایران، برای نخستین بار در این اتاق احساس «درماندگی» کرده است.

«برت مک‌گورک» مدیرکل خاورمیانه و شمال آفریقای شورای امنیت ملی آمریکا در دولت «جو بایدن» در کتاب خود با عنوان «لبه پرتگاه: رقابت برای آزادی گروگان‌های ۷ اکتبر» نوشته است که همزمان با آغاز حمله ایران، بایدن در اتاق وضعیت کاخ سفید حضور داشت و مقامات ارشد نظامی و امنیتی آمریکا در حال رصد حملات بودند.او می‌گوید که پس از شلیک نخستین ۳۰ موشک بالستیک ایران، «اریک کوریلا»، فرمانده عملیات نظامی آمریکا در منطقه موسوم به سنتکام، از شلیک ۳۰ موشک دیگر خبر داد و تعداد موشک‌های در حال پرواز به ۶۰ فروند رسید.در ادامه، موج سوم حملات آغاز شد و تعداد موشک‌های در حال پرواز به ۹۰ فروند رسید. سپس کوریلا از موج چهارم خبر داد و تعداد موشک‌های بالستیک در حال پرواز به بیش از ۱۰۰ فروند رسید. به گزارش فارس مک‌گورک می‌نویسد: «۶ دقیقه تا درگیری سامانه‌های دفاعی باقی مانده بود. من هرگز در این اتاق چنین احساس درماندگی نکرده بودم؛ اتاقی که مرکز فرماندهی قدرتمندترین کشور روی زمین است.»به روایت این مقام پیشین آمریکایی، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل در یک مرکز فرماندهی زیرزمینی در سرزمین‌های اشغالی پنهان شده بود و بایدن پس از پایان ماجرا به مقام‌های حاضر در کاخ سفید گفته بود: «می‌داند که ما جانش را نجات دادیم؟»