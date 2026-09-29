یمن بزرگترین شرکت نفتی جهان را به واردکننده بنزین و گازوئیل تبدیل کرد
سرویس خارجی-
حملات موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن به قلب تأسیسات نفتی آرامکو و خط لوله شرق-غرب، بزرگترین شرکت نفتی جهان را از صادرکننده به واردکننده بنزین و گازوئیل تبدیل کرده است؛ رژیمی که سالها با محاصره و تجاوز یمن را تحت فشار گذاشته بود، اکنون خود برای تأمین سوخت داخلیاش به بازارهای اروپا التماس میکند.
وابستگی متقابل نامتقارن در حوزه انرژی همواره یکی از عوامل تعیینکننده در معادلات قدرت بوده است. بازیگرانی که کنترل شریانهای حیاتی تولید و انتقال انرژی را در اختیار دارند، معمولاً از موقعیت برتر ساختاری برخوردارند؛ با این حال، تحول در ماهیت تهدیدات و ظهور الگوهای درگیری نامتقارن نشان داده که آسیبپذیری زیرساختهای حیاتی میتواند این برتری را بهسرعت فرسایش دهد و هزینههای مداخله یا تداوم درگیری را بهطور چشمگیری افزایش دهد. در چنین فضائی، حتی بازیگران برخوردار از منابع عظیم نیز ناچار به بازتعریف محاسبات خود در قبال امنیت انرژی و تابآوری زنجیرههای تأمین میشوند، به ویژه در زمانی که با ملتی مصمم و جدی روبهرو هستند. این وضعیت بهویژه زمانی پیچیدهتر میشود که طرف مقابل از اراده سیاسی و ظرفیت اجتماعی لازم برای تحمل هزینههای طولانیمدت برخوردار باشد. در چنین شرایطی، معادله کلاسیک قدرت جای خود را به رقابتی بر سر تابآوری میدهد و بازیگر برخوردار از منابع عظیم ناچار است میان حفظ موقعیت ساختاری خود و پذیرش هزینههای فزاینده ناشی از آسیبپذیری زیرساختها، انتخاب کند. نتیجه این بازتعریف، اغلب به شکل تعدیل رفتار یا تغییر اولویتها ظاهر میشود؛ البته اگر، در این مورد به خصوص، رژیم سعودی درس بگیرد و در گرداب توهم غرق نشود.
حملات مکرر نیروهای مسلح یمن به تأسیسات آرامکو طی جنگ با رژیم سعودی، بهویژه موج تشدیدشده در تابستان و پاییز ۲۰۲۶، شامل دهها عملیات موشکی و پهپادی علیه پالایشگاه جیزان، تأسیسات ینبع، مخازن سوخت و خطوط انتقال بوده است. طبق گفته سخنگوی نیروهای مسلح یمن و گزارشهای رسانهای، این حملات بارها آتشسوزی و توقف موقت عملیات را در پی داشته و خط لوله شرق-غرب را نیز تحت فشار قرار داده است؛ خسارات اعلامشده شامل آسیب به مخازن، توقف تولید در برخی واحدها و اختلال در صادرات بوده، هرچند عربستان اغلب میزان دقیق خسارت را کماهمیت جلوه میدهد. این حملات بخشی از پاسخ به تجاوز ۱۲ ساله ائتلاف سعودی و محاصره یمن است. حالا باید پرسید این حملات چه بلایی سر بزرگترین شرکت نفتی جهان آورده است؟
شلیک به قلب اقتصادی ریاض
ضربات دقیق نیروهای مسلح یمن به پالایشگاههای ینبع و جیزان و توقف انتقال نفت از خط لوله استراتژیک شرق-غرب، مسیرهای جایگزین تنگه هرمز را برای رژیم سعودی عملاً مسدود کرده است. این عملیاتها که در پاسخ به تجاوزات مستمر ریاض انجام شده، بزرگترین شرکت نفتی جهان را در موقعیت بیسابقهای قرار داده و نشان میدهد مقاومت یمن دیگر صرفاً دفاعی نیست، بلکه قلب اقتصاد متجاوز را نشانه گرفته است. به گزارش تسنیم، شرکت دولتی آرامکو برای جبران کسری شدید سوخت خود به بازارهای مدیترانه و اروپا روی آورده و درصدد خرید هزاران تن گازوئیل و بنزین برآمده است. بلومبرگ فاش کرد این شرکت طی چند هفته اخیر پیشنهادهای متعددی را برای خرید محمولههای گازوئیل و بنزین در پنجره قیمتگذاری پلاتس اروپا به ثبت رسانده است؛ تحولی که نماد ناتوانی رژیم سعودی در تأمین نیازهای داخلیاش پس از ضربات یمن است.
لغو محمولهها و فشار بر بازار اروپا
بر اساس گزارش اساندپی گلوبال، آرامکو به دلیل بحران تولید ناچار شده برخی از محمولههای صادراتی نفت خام ماه سپتامبر (شهریور-مهر) خود را به مشتریان اروپایی از جمله شرکت اورلن لهستان لغو یا تعویق کند. ورود عربستان بهعنوان متقاضی جدید خرید سوخت از اروپا، فشار مضاعفی بر بازار شکننده فرآوردههای نفتی غرب وارد کرده و جهش قیمتها را به همراه داشته است؛ واقعیتی که هزینههای تجاوز سعودی را به خود این رژیم بازمیگرداند.
بابالمندب امن برای همه، مگر سعودیها
خبر دیگر آنکه وزارت حملونقل دولت صنعا از عبور ۱۹۸ کشتی تجاری از طریق تنگه بابالمندب طی پنج روز خبر داد و تأکید کرد کشتیرانی بینالمللی و زنجیرههای تأمین جهانی از این مسیر به استثنای کشتیهای وابسته به نظام عربستان ادامه دارد. این وزارتخانه اعلام کرد تردد دریایی برای تمامی کشتیهای بینالمللی امن است و تنها کشتیهای رژیم سعودی مستثنی هستند، پیامی روشن از کنترل مقاومت یمن بر یکی از حیاتیترین گذرگاههای انرژی جهان.
تجاوز هوائی سعودی و کشتار غیرنظامیان
همچنین سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته جنگندههای سعودی ۳۸ حمله هوائی و موشکی علیه استانهای تعز، صعده و حجه انجام دادند و مجموع حملات هوائی و موشکی ائتلاف به راهبری عربستان از آغاز تشدید درگیریها به ۱۱۲۳ مورد رسیده است. این حملات که با جنگندههای اف-۱۵ و تایفون از پایگاههای خمیس مشیط و طائف صورت گرفته، منجر به تلفات غیرنظامی از جمله کشته و زخمی شدن زنان و کودکان شده است.
جنایت در بازار تعز و حق مشروع دفاع
وزارت امور خارجه یمن اعلام کرد حمله عربستان به بازار مرکزی تعز در منطقه مفرق ماویه بر اساس آمار اولیه ۴۷ غیرنظامی را کشته و زخمی کرده و یادداشتهایی در این باره به سازمان ملل، شورای امنیت و اتحادیههای اروپا و آفریقا ارسال شده است. این وزارتخانه هدف قرار دادن اماکن غیرنظامی را نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه دانست و از جامعه جهانی خواست بر ریاض برای توقف هدف قرار دادن غیرنظامیان، پایان تجاوز و رفع محاصره فشار آورد؛ در حالی که یمن بر اساس قوانین بینالمللی حق مشروع دفاع از خود را محفوظ میداند. این خبرها در شرایطی منتشر میشود که فرماندهان نیروی زمینی عربستان و انگلیس در ریاض با یکدیگر دیدار کرده و درباره گسترش همکاریهای نظامی گفتوگو کردند.
متجاوزین نیز در امان نیستند و سازمان امداد و نجات عربستان از صدور هشدار زودهنگام در منطقه نجران خبر داد که نشاندهنده نگرانی عمیق رژیم سعودی از ادامه عملیاتهای تلافیجویانه یمن است. این هشدارها در حالی صادر میشود که نیروهای مقاومت یمن معادله «تنش در برابر تنش» را با دقت اجرا میکنند و تأسیسات حیاتی متجاوز را هدف قرار میدهند. همچنین منابع خبری همچنین از تعلیق پروازها در فرودگاه بینالمللی «ابها» عربستان خبر دادند. دیروز منابع وابسته به دولت سعودی در یمن نیز اذعان کردند که حمله موشکی ارتش یمن به پادگانی در استان لحج حداقل 10 کشته و 10 زخمی برجای گذاشته است.