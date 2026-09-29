«فرانسوا اولاند» رئیس‌جمهوری پیشین فرانسه درباره آینده اروپا هشدار داد و گفت که این قاره با بحران وجودی روبه‌رو است.

رئیس‌جمهوری پیشین فرانسه در گفت‌وگویی با روزنامه ایتالیایی «لا رپوبلیکا»، با اشاره به وضعیت کنونی اروپا و انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌روی این کشور گفت که این قاره با بحران وجودی مواجه است.وی همچنین هشدار داد که اروپا در جهانی تهدیدآمیزتر و خطرناک‌تر قرار گرفته و انتخابات فرانسه برای آینده همگرایی اروپا و توازن قدرت در جهان تعیین‌کننده خواهد بود. به گزارش مهر به نقل از ریانووستی«اولاند» گفت: «فرانسه سال ۲۰۲۷ شباهت اندکی به فرانسه‌ای دارد که من اداره کردم. ما با جهانی تهدیدآمیزتر، خطرناک‌تر و خشن‌تر روبه‌رو هستیم و قاره اروپا به هدفی برای قدرت‌هایی مانند آمریکا، چین و روسیه تبدیل شده است.» گفتنی است پیش از این «جی دی ونس» معاون ترامپ نیز در کنفرانس امنیتی مونیخ هشدار داده بود که اتحادیه اروپا در صورت تداوم وضعیت بحرانی کنونی با خطر فروپاشی روبه‌رو است.