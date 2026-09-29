تظاهرات شبانه مردم بحرین در دومین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله
مردم بحرین علیرغم خفقان شدید رژیم آل خلیفه، یاد شهید نصرالله و روحانیون زندانی بحرینی را گرامی داشتند و در دومین سالگرد شهادت سید مقاومت، تظاهرات شبانه برپا کردند.
به گزارش تسنیم، مردم بحرین در منطقه «الهمله» علیرغم خفقان شدید رژیم آل خلیفه، با برپایی راهپیمایی شبانه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید سید حسن نصرالله، در دومین سالگرد شهادت او، خشم خود را نسبت به سرکوبهای داخلی نشان دادند. طبق گزارشها از ماه مه (اردیبهشت) تاکنون 125 اعتراض مرتبط با پرونده روحانیون شیعه در بحرین ثبت شده است. بر اساس این گزارش، تقریباً تمامی اعتراضهای ثبتشده در ماه جاری میلادی نیز به بازداشت روحانیون ارتباط داشتهاند. اعتراضهای اخیر در شرایطی ادامه دارد که محدودیتها بر فعالیتهای مذهبی شیعیان و برخورد امنیتی با برگزارکنندگان مراسم مذهبی نیز افزایش یافته است. در همین چارچوب، رئیس هیئتمدیره مأتم السنابس نیز در ژوئن گذشته (خرداد ماه) پس از احضار به مرکز پلیس بازداشت شد.