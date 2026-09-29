سخنگوی سپاه: ناوهای آمریکایی به 500 کیلومتری تنگه هرمز فرار کردهاند
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: حتی یک شناور آمریکایی در خلیجفارس باقی نمانده و حتی در ناوگان پنجم آمریکا مستقر در بحرین که ترددش از خلیجفارس هست نیز، یک کشتی یا شناور کوچک در آنجا وجود ندارد. شناورهای آمریکا اکنون حداقل 500 کیلومتر از دهانه تنگه هرمز و خلیجفارس فاصله گرفتهاند.
سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتوگو با خبرنگار دفاعی خبرگزاری تسنیم، درخصوص تهدیدات اخیر دشمن گفت: قبل از جنگ رمضان، شاهد حضور 30 الی 40 شناور جنگی آمریکا در خلیجفارس بودیم، اما امروز این وضعیت کاملاً دگرگون شده است. حقیقت این است که حتی یک شناور آمریکایی در خلیجفارس باقی نمانده و حتی در ناوگان پنجم آمریکا مستقر در بحرین که ترددش از خلیجفارس هست نیز، یک کشتی یا شناور کوچک در آنجا وجود
ندارد.
وی افزود: شناورهای آمریکا اکنون حداقل 500 کیلومتر از دهانه تنگه هرمز و خلیجفارس فاصله گرفتهاند. بنابراین، تهدیدات فعلی آمریکا تنها تلاشی برای پیروزی جلوه دادنِ یک شکست آشکار است.
پیشبینی خروج کامل از دریای عرب؛
ارتش آمریکا توان «جنگ مستمر» ندارد
سردار محبی با اشاره به چشمانداز حضور نیروهای فرامنطقهای گفت: همانطور که حضرت آقا در پیام دیروز خود فرمودند، آمریکا بهزودی از دریای عرب نیز عقبنشینی خواهد کرد. این یک واقعیتگریزناپذیر است؛ چراکه ارتش آمریکا اساساً توان و ساختار لازم برای یک جنگ مستمر و مداوم را ندارد. ما نمونه این فرسایش توان نظامی را در ناو آبراهام لینکن و جرالد فورد و دیگر ناوهای آمریکایی دیدیم. آنها دچار فرسایش شدهاند و هزینههای گزاف حضور در منطقه، تابآوری آنها را به حداقل رسانده
است.
ایجاد بازدارندگی دائمی؛
راهبرد سپاه برای اخراج متجاوزان
سخنگوی سپاه با تبیین راهبرد جمهوری اسلامی در قبال حضور بیگانگان اظهار داشت: ما اجازه نمیدهیم متجاوزان در منطقه بمانند. راهبرد ما مشخص است تا زمانی که آمریکا را از منطقه بیرون نکنیم، تا زمانی که متجاوز تنبیه نکرده و به بازدارندگی دائمی نرسیم تا هیچکس جرات حمله به ایران را نداشته باشد، از پا نخواهیم نشست.
وی خاطرنشان کرد: ما باید این باور را در دشمن ایجاد کنیم که هرگونه تعرض به ایران، تاوانی سنگین دارد و طرف مقابل باید هزینه گزاف آن را بپردازد و تا رسیدن به این باور دست از آنها برنمیداریم.
خبر دیگر اینکه، سردار محبی روز سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با موضوع «نامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مردم آمریکا» گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نامهای خطاب به مردم آمریکا تهیه کرده است. قبل از هر چیز باید بگویم که این یک نامه است و کار تبلیغاتی برای فضاسازی رسانهای نیست. یک نامه منطقی، دلسوزانه، واقعی و در عین حال تفصیلی است.
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: اگر میخواستیم که کار تبلیغاتی انجام دهیم حتماً کار کوتاه انجام میدادیم یک کاررسانهای تأثیرگذار و آنی مثل مثلاً یک توئیت یا چند توئیت. اما نخواستیم این کار را انجام دهیم. خواستیم با مردم آمریکا صادقانه و به صورت منطقی صحبت کنیم.
وی با اشاره به هزینههای نظامی آمریکا بیان داشت: اگر هدف آمریکا از این هزینهها دفاع از سرزمین خود و محدودهای است که در آن زندگی میکند، وضعیت دفاعی این کشور به طور طبیعی تأمین است و نیازی به ۸۰۰ پایگاه نظامی در کشورهای دنیا ندارد و نیازی به هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار بودجه دفاعی سالانه ندارد.
سردار محبی با طرح این پرسش که چرا آمریکا در جنگ با ایران شکست خورد و اکنون ما پیروز جنگ هستیم، اظهار داشت: این یک ادعای گزاف نیست؛ ادعایی است که حتی خود کارشناسان آمریکا، چه کارشناسان نظامی و چه کارشناسان دیگر، به آن اذعان کردهاند و بارها به زبان آوردهاند.
وی گفت: آمریکا در جنگ با افغانستان، بعد از سه سال، ۸۵ میلیارد دلار سلاح و تجهیزات خودش را جا گذاشت و فرار کرد. آمریکا در مصاف با یمن نیز در مدت کوتاهی مجبور شد رسماً از یمن عذرخواهی کند و عقب نشست.
این مقام عالی نظامی تصریح کرد: یک ارتش قدرتمند و توانمند، با برخورداری از این همه سلاح و تجهیزات نظامی، با داشتن پایگاههای متعدد نظامی و با برخورداری از بودجه بیش از هزار میلیارد دلاری در سال، چرا در مقابل کشورهایی که کمتر از یک درصد بودجه نظامی دارند، شکست میخورد؟
وی اظهار داشت: سؤال اساسی از حاکمان آمریکا این است که چرا با وجود این همه ثروت، ۳۹ میلیون نفر در این کشور زیر خط فقر زندگی میکنند؟ چرا میلیونها بیخانمان در شهرهای آمریکا وجود دارند و اخیراً حتی خوابیدن در خیابانها و زیر پلها نیز برای این قشر آسیبدیده ممنوع شده است؟ آیا این رویکرد، جز نشانهای از ضعف مدیریت حاکمان و بیتوجهی به اولویتهای مردم است؟
سردار محبی گفت: به نظر میرسد برای حاکمان آمریکا، رفاه و آرامش مردم در اولویت نیست و سودجویی برای خود مسئولان و شرکای رژیم صهیونیستی، اولویت اصلی تعریف شده است. برای درک بهتر این رویکرد سودجویانه، کافی است نگاهی به وضعیت ثروت رئیسجمهور آمریکا انداخته شود؛ آمارهای رسمی نشان میدهد که داراییهای او تنها طی کمتر از دو سال پس از ریاستجمهوری، از ۲.۳ میلیارد دلار به ۶.۷ میلیارد دلار افزایش یافته است.
چرا ترامپ جرأت نمیکند به بسیاری از کشورها سفر کند؟
سردار محبی در ادامه با طرح پرسشهایی درباره سیاست خارجی و عملکرد دولت این کشور بیان کرد: چرا رئیسجمهور آمریکا جرأت نمیکند به بسیاری از کشورها سفر کند و اگر در کشوری هم سفر میکند با تمهیدات امنیتی زیادی همراه است و در همان کشور نیز علیه او تظاهرات میشود؟
وی اظهار داشت: علت این وضعیت، به اعتقاد ما، این است که مردم از کشتارهایی که از سوی رئیسجمهور و هیئت حاکمه آمریکا صورت میگیرد، ناراضی و متنفرند؛ مردم از اینکه ارتش آمریکا جنایت میکند و تنفر میکارد، آگاه هستند. امروز بخشی از مردم از سردمداران آمریکا متنفرند، به خاطر اینکه هر کشتاری که در کشورهای دیگر صورت میگیرد، سرنخ آن به آمریکا بازمیگردد.
سخنگوی سپاه با طرح این پرسش که «این واقعاً برای چیست و آیا نباید مردم آمریکا فکر کنند که چرا اینگونه است؟»، گفت: آمریکا ۷۰ سال است که به طور مرتب به کشورهای مختلف حمله میکند. شما اهالی رسانه هستید و بیاطلاعی نیستید و حتماً اطلاع دارید که در این ۷۰ سال اخیر، آمریکا همواره در حال حمله به کشورهای مختلف بوده است.
وی اظهار داشت: آیا نباید مردم آمریکا به این فکر کنند که این همه جنگ، قتل، تجاوز و غارت برای چیست و سود این اقدامات به جیب چه کسی میرود؟ در نهایت چه کسی ضرر میکند؟ این کشور بدهکار میشود و پرداخت بدهیهای این کشور بر دوش مردمی است که مالیات پرداخت میکنند تا این هزینهها جبران شود.
سردار محبی گفت: آیا خبر دارید که در غزه ۷۳ هزار و ۹۰۰ نفر با سلاحهایی کشته شدهاند که کشور شما این سلاحها را در اختیار صهیونیستها قرار داده است؟ آیا خبر دارید که بیش از ۲۱ هزار کودک در غزه با سلاحهایی کشته شدهاند که هیئت حاکمه شما در اختیار رژیم اسرائیل قرار
داده است؟
سخنگوی سپاه با اشاره به شعار انتخاباتی ترامپ درباره اولویت دادن به مردم این کشور گفت: مگر رئیسجمهور آمریکا در ابتدای تبلیغات نامزدی ریاستجمهوری ادعا نکرد که «اول، اول مردم آمریکا»؟ چرا اول مردم آمریکا نیستند و چرا اول اسرائیل است؟ اینها موضوعاتی است که جای فکر کردن و پرداختن دارد و ما در نامه به آنها اشاره ک
ردهایم.
سردار محبی همچنین با اشاره به میزان تخریبهای صورتگرفته در غزه اظهار کرد: آیا میدانید میزان بمبهایی که در غزه، با آن سرزمین کوچک، فرود آمده، از میزان بمبهای جنگ جهانی دوم و تمام جنگهایی که از آن زمان تاکنون اتفاق افتاده، بیشتر است؟ آیا میتوانید تصور کنید سطح تخریب غزه از آن بمب هستهای ناکازاکی و هیروشیما بیشتر است؟
وی گفت: آیا این خواست مردم شما، یعنی مردم آمریکا، است؟ واقعاً چرا اینگونه است؟ ما این مسائل را در نامه آوردهایم و توصیه میکنم که مردم حتماً این نامه را مطالعه
کنند.
آمریکا نظام بهداشت و درمان مشخص و جامعی ندارد
سردار محبی درباره وضعیت خدمات درمانی در آمریکا اظهار داشت: هنوز در آمریکا یک نظام بهداشت و درمان مشخص و جامعی وجود ندارد. از یکی از ساکنان آمریکا شنیدهام که اگر کسی در خیابان تصادف کند، ممکن است پولی برای پرداخت هزینه آمبولانس نداشته باشد تا او را به بیمارستان برسانند. این برای یک کشور ثروتمند نشان میدهد که حاکمان آن کشور در فکر مردم خود نیستند.
بنیان تشکیل هیئت حاکمه در آمریکا بر دروغ استوار است
وی با بیان اینکه یکی از مسائل مورد اشاره در نامه، موضوع عملکرد هیئت حاکمه آمریکا و ادعاهای مطرحشده از سوی آن است، اظهار داشت: مشکل اصلی آمریکا این است که هیئت حاکمه آمریکا به مردم خودش دروغهای بسیار زیادی میگوید و اصلاً بنیان حکومت آمریکا بر دروغ استوار است.
۲۵ سال است میگویند ایران چند هفته
تا ساخت سلاح هستهای فاصله دارد
به گزارش ایرنا، سخنگوی سپاه گفت: ۲۵ سال قبل رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد ایران تا رسیدن به سلاح هستهای چند هفته بیشتر فاصله ندارد. من از مردم آمریکا میپرسم آیا چند هفتهای که قرار بود ایران به اصطلاح هستهای دستیابی پیدا بکند هنوز نرسیده است؟ بنابراین، این یک دروغ بزرگ است.
این مقام عالی نظامی تصریح کرد: اگر ایران دنبال سلاح هستهای است و آمریکا مدعی است که نمیگذارد ایران به سلاح هستهای دسترسی پیدا کند چرا رئیسجمهور آمریکا برجام را پاره کرد؟ مگر با امضای ۶ کشور از جمله خود آمریکا، ایران را به عدم ساخت سلاح هستهای نکرده بودند، مگر بازرسان سازمان انرژی اتمی برای بازرسیهای دورهای ایران را بازدید نکردند؟ مگر ایران را به لحاظ ساخت سلاح هستهای تحت کنترل قرار نداده بودند. چرا برجام را پاره کردند. برجام به تعبیر آنها مسیری برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای بود چرا آن را پاره کردند.
سردار محبی گفت: اگر واقعاً آمریکا مدعی است که نمیخواهد ایران به سلاح هستهای دسترسی پیدا بکند چرا بزرگترین و تنهاترین مرجع تقلید شیعه که ساخت بمب اتمی و تولید بمب هستهای و دستیابی به سلاح هستهای را حرام اعلام کرده بود، به شهادت رساند.
مسئله آمریکا هستهای نیست
میخواهند ایران را تجزیه و غارت کنند
سخنگوی سپاه یادآور شد: بنابراین مسئله آنها سلاح هستهای نیست، مسئله غارت ملت و تجزیه ایران است. مسئله اینها برگرداندن ایران به یک کشور مستعمره برای خودشان است اگر مسئله آنها سلاح هستهای بود خودشان هم میدانند که ایران دنبال سلاح هستهای نبوده است.
اگر درگیریها شکل دیگری پیدا بکند
ما هم سلاحهای جدیدی را به میدان خواهیم آورد
سردار محبی تأکید کرد: حتماً اگر درگیریها شکل دیگری پیدا بکند ما هم سلاحهای جدیدی را به میدان خواهیم آورد.
وی اغتشاشات خیابانی دی ماه سال گذشته و تجهیز گروهکهای خارج از کشور در مرزهای شمال غرب و جنوب شرق را از دیگر اقدامات خصمانه دشمن طی ماههای اخیر برشمرد و افزود: خود رئیسجمهور آمریکا ادعا کرد که من به آنها سلاح دادم اما در این سناریو هم شکست خوردند حتما سناریوهای دیگری هم دارند و ما هم از آن سناریوها بیاطلاع نیستیم و خودمان را آماده کردیم و همانطور که در این روند آنها را شکست دادیم و به برکت خون شهدای بیگناه، کودکان مدرسه شجره طیبه میناب و همه کودکانی که بدون هیچ گناهی به شهادت رسیدند، در ادامه هم پیروز خواهیم شد.
سخنگوی سپاه تصریح کرد: آمریکا هیچ راهی ندارد جز اینکه به شکست اذعان کند و از منطقه خارج شود و پایان جنگ ما با این نتیجه رقم خواهد خورد.
برای مقابله با محاصره اقتصادی آمریکا
تدابیر مختلفی داریم
سردار محبی تأکید کرد: قطعاً در مقابل محاصره آمریکا، در هر شکل و در هر صورتش، بیتفاوت نیستیم و راههای مختلف و تدابیر مختلفی را داریم و بعضی از آنها را هم عمل کردیم برای اینکه نگذاریم این محاصره در واقع آسیب جدی به ما برساند.