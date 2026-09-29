فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۹۰۲۹
تاریخ انتشار : ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۸
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

اشغالگران صهیونیست ‌ به خانه نویسنده فلسطینی یورش بردند!

نظامیان رژیم غاصب صهیونیستی با هجوم به خانه «راسم عبیدات»، نویسنده و روزنامه‌نگار مطرح فلسطینی او را بازداشت کردند.
نظامیان رژیم غاصب صهیونیستی با یورشی وحشیانه به خانه «راسم عبیدات»، روزنامه‌نگار و نویسنده شناخته‌شده فلسطینی، او را بازداشت کردند. این اتفاق، بامداد روز گذشته در شهرک «جبل‌المکبر» واقع در قدس اشغالی رخ داد. عبیدات، سرمقاله‌نویس روزنامه «القدس» است. او همچنین یک ستون هفتگی در روزنامه مصری «العربی‌الناصری» دارد و برای روزنامه سوری «تشرین» و روزنامه «البناء» هم قلم می‌زند. مقالات این روزنامه‌نگار باسابقه تاکنون در ده‌ها وب‌سایت محلی، عربی و بین‌المللی منتشر شده‌اند. او همچنین در قامت نویسنده، دو کتاب «فریادها در زمان ارتداد» و «از خاطره اسارت» را نیز به رشته تحریر درآورده است.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

تعبیر خواب!(گفت و شنود)

پرونده‌ وطن‌فروشان با «تیتر سفارشی» پاک نمی‌شود!

بازگشت؟ با چه تضمینی؟ (مقاله وارده)

مردی که برخاست(یادداشت روز)

بار دیگر کربلا... (نکته)

ایران قدرت اوّل دنیاست روزهای شکوهمندی در پیش است

بار اول مژه‌هایش سوخت و بار دوم همه وجودش...

کدام شخصیت‌ها و رسانه‌ها از ایران‌ به‌عنوان چهارمین ابرقدرت جهان نام بردند؟

اقتصاد ایران تحریم‌پذیر نیست مسیرهای جایگزین تجارت مشخص شده است

جنگ با ایران بدتر از باتلاق است ترامپ قمار بزرگی کرد و شکست خورد