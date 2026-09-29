کد خبر: ۳۳۹۰۲۹
تاریخ انتشار : ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۸
اشغالگران صهیونیست به خانه نویسنده فلسطینی یورش بردند!
نظامیان رژیم غاصب صهیونیستی با هجوم به خانه «راسم عبیدات»، نویسنده و روزنامهنگار مطرح فلسطینی او را بازداشت کردند.
نظامیان رژیم غاصب صهیونیستی با یورشی وحشیانه به خانه «راسم عبیدات»، روزنامهنگار و نویسنده شناختهشده فلسطینی، او را بازداشت کردند. این اتفاق، بامداد روز گذشته در شهرک «جبلالمکبر» واقع در قدس اشغالی رخ داد. عبیدات، سرمقالهنویس روزنامه «القدس» است. او همچنین یک ستون هفتگی در روزنامه مصری «العربیالناصری» دارد و برای روزنامه سوری «تشرین» و روزنامه «البناء» هم قلم میزند. مقالات این روزنامهنگار باسابقه تاکنون در دهها وبسایت محلی، عربی و بینالمللی منتشر شدهاند. او همچنین در قامت نویسنده، دو کتاب «فریادها در زمان ارتداد» و «از خاطره اسارت» را نیز به رشته تحریر درآورده است.