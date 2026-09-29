الماس وجود ملت ایران در زیر فشارهای دشمن درخشانتر شد
اهواز- خبرنگار کیهان:
معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران گفت: آمریکای جنایتکار با به راه انداختن جنگ، به دنبال تضعیف ملت ایران بود؛ اما غافل از آن که الماس، تنها در زیر فشار سنگین شکل میگیرد. لذا هرچه بیشتر جنایت کردند، ما مقاومتر، قویتر و صیقلیتر از قبل شدیم.
به گزارش خبرنگار ما، حجتالاسلام نادری، معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه اجتماع مردم مبعوثشده، با تبیین ابعاد جنگ ترکیبی استکبار، مقاومت ملت ایران را تجلی مکتب عاشورا دانست و تاکید کرد که فشارهای نظام سلطه تنها به استحکام و درخشش بیشتر اراده ملی انجامیده است.
وی با اشاره به تقابل پیچیده نظام سلطه با جمهوری اسلامی، ماهیت تهدیدات کنونی را تشریح کرد و اظهار داشت: دشمنان قسمخورده این مرز و بوم، امروز با تمام قوا و با بهرهگیری از ابزارهای پیچیده در قالب جنگ شناختی و نبرد ترکیبی به میدان آمدهاند. هدف شوم آنها این است که با تشدید فشارهای همهجانبه و تحریمهای ظالمانه، اراده استوار این ملت را درهم بشکنند و ایران اسلامی را وادار به تسلیم کنند.
معاون فرهنگی سپاه در ادامه، این تقلای بیحاصل را ناشی از خطای محاسباتی و راهبردی جبهه استکبار خواند و تصریح کرد: نظام سلطه این حقیقت بنیادین را درک نکرده است که مکتب ما، برگرفته از آموزههای انسانساز و تسلیمناپذیر عاشوراست و همین بصیرت عاشورایی است که توطئههای دشمن را یکی پس از دیگری خنثی میکند.
حجتالاسلام نادری خاطرنشان کرد: آمریکای جنایتکار با به راه انداختن جنگ، به دنبال تضعیف ملت ایران بود؛ اما غافل از آن که الماس، تنها در زیر فشار سنگین شکل میگیرد. لذا هرچه بیشتر جنایت کردند، ما مقاومتر، قویتر و صیقلیتر از قبل شدیم و الماس وجود ملت ایران، امروز سختتر و درخشانتر از هر زمان دیگری در جهان میدرخشد.