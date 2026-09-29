ناوگان آمریکا زیر ضرب رفت ناو واشنگتن نیامده، از منطقه گریخت
خبر زخمی شدن هشت تفنگدار دریایی آمریکا تدریجاً در رسانههای آمریکا برجسته میشود و تمام دعاوی ترامپ درباره تسلط بر تنگه هرمز را به چالش میکشد.
اهمیت ماجرا تنها در سانسور مجروحان و کشتههای احتمالی نیست، بلکه موضوع مهمتر، سانسور خبر اصابت موشک کروز ایرانی به ناو نظامی آمریکاست.
برخی خبرها از عقبنشینی ناوهای آمریکا به دریای عرب پس از این ضربشست مهم ایران خبر میدهند و برخی دیگر حاکی از این است که ناو جورج واشنگتن (ناو جدیداً جایگزینشده به جای ناو لینکلن) مجبور به خروج از منطقه شده است!
آمریکا حتی نمیتواند
از تفنگداران دریایی خود محافظت کند
دنیل دیویس، سرهنگ بازنشسته ارتش آمریکا، در این زمینه گفت: آمریکا مدعی پیروزی در جنگ است، اما حتی توان حفاظت از نیروهایش در
خلیج فارس را ندارد. میگویند جنگ را بردهایم؛ اما حتی نمیتوانیم از تفنگداران دریایی خودمان در
خلیج فارس محافظت کنیم!
دیویس با اشاره به اصابت موشک کروز ضدکشتی به یک کشتی آمریکایی، ادعای «کنترل کامل» آمریکا را زیر سؤال برد و گفت: اگر آمریکا واقعاً پیروز شده، پس چرا هنوز نمیتواند از نیروهای خودش در خلیج فارس محافظت کند؟
ناوگان آمریکا زیر ضرب رفت
ناو واشنگتن مجبور به فرار از منطقه شد
روزنامه هیل دیروز در خبری سربسته گزارش داد که ناو هواپیمابر آمریکایی تئودور روزولت روز یکشنبه گذشته پایگاه سندیگو را ترک کرد و در راه منطقه است. سخنگوی ناوگان آمریکا در اقیانوس آرام اعلام کرد روزولت یک مأموریت عادی و روتین را در چارچوب مسئولیت ناوگان سوم ایفا میکند. قرار است این ناو جایگزین ناو یو.اس.اس. جورج واشنگتن شود که در حال حاضر در ژاپن مستقر است و ماه گذشته به منطقه تحت مسئولیت فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعزام شده بود.
تنظیم درست خبر هیل این است که ناو واشنگتن هنوز به منطقه نیامده و جایگزین ناو فرسوده لینکلن نشده، زیر ضرب رفته و منطقه را ترک کرده است و پس از این قرار است ناو روزولت به منطقه بیاید.
کمتر از دو ماه پیش و پس از وضعیت رقتبار ناو لینکلن در منطقه غرب آسیا، ناو جورج واشنگتن جایگزین ناو لینکلن در منطقه شده بود. سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در شهریورماه خبر از حمله موشکی ایران به ناوگان دریایی آمریکا داد. اوایل هفته هم منابع غیررسمی غربی، در سکوت مقامات آمریکایی، بر اساس افزایش آمار مجروحیت نظامیان آمریکایی، حمله به ناوشکن موشکانداز کلاس آرلی برک توسط ایران را تأیید کرده بودند.
سنتکام، دروغ گفت
و اصابت کروز ایرانی را سانسور کرد
آنا کاسپاریان، مجری و تحلیلگر آمریکایی، گفت: هشت تفنگدار دریایی آمریکا در حمله اعلامنشده ایران در ۱۴ سپتامبر زخمی شدند. نهفقط خود حمله گزارش نشده بود، تعداد تفنگدارانی که در اثر آن زخمی شدند هم از مردم آمریکا پنهان ماند. همین نبود شفافیت نشان میدهد دولت ترامپ اطلاعات جنگ را از مردم دریغ میکند یا صاف دروغ میگوید. حمله با موشک کروز ضدکشتی ایران انجام شد و مجروحان دچار استنشاق دود و احتمالاً آسیب مغزی تروماتیک شدند. شدت آسیب مغزی را نمیدانیم. جزئیات خیلی کم است. فقط میدانیم هشت تفنگدار زخمی شدهاند. سنتکام قبلاً گفته بود کشتیهای آمریکا اوایل همین ماه حملات موشکی بالستیک ایران را با موفقیت دفع کردهاند. سنتکام بارها دروغش لو رفته است.
او افزود: رهبر ایران درباره حمله پیام داد و مسئولیتش را پذیرفت. گفت نیروهای آمریکا دیگر جلو نمیآیند چون از ضربههای دردناک رزمندگان و نگهبانان تنگه هرمز آسیب دیدهاند. هر بار این خطر را پذیرفتهاند، به خودشان ضرر زدهاند و بهزودی دریای عرب هم از وجودشان خالی میشود.
اگر کشتی نظامی نبود
تفنگداران چه غلطی میکردند؟!
همچنین جنک اویغور، دیگر تحلیلگر آمریکایی، گفته است: یک دروغ بزرگ گفتند و حقیقت را زودتر نگفتند. حالا که میگویند کشتی جنگی نبوده، چرا باید باور کنیم؟ با این حال همه رسانهها مینویسند نگران نباشید، کشتی جنگی نبود، ایرانیها نمیتوانند به هیچ کشتی نیروی دریایی ما بزنند. سؤال من این است: هشت تفنگدار دریایی روی یک کشتی غیرنیروی دریایی آمریکا چه میکردند؟ میخواهید بگویید روی چه کشتیای بودند و مأموریتشان چه بود؟ یا اصلاً کشتی نیروی دریایی آمریکا بود؟ یا کشتی جنگی آمریکا بود، اما راه فراری پیدا کردند که اسمش را کشتی غیرنیروی دریایی بگذارند تا بگویند روی کشتی نیروی دریایی آمریکا نبود.
ایران اهرمهای فشار بزرگی در اختیار دارد
جان مرشایمر، نظریهپرداز آمریکایی، با اشاره به تبعات اقتصادی جنگ گفت: اقتصاد جهانی، قربانی جنگافروزی آمریکا شده است. در جهان، بهویژه در مناطقی مانند اروپا، بحران بسیار شدیدی در زمینه دیزل وجود دارد، آنها بهشدت به دیزل نیاز دارند. این مسئله پیامدهای ویرانگری برای اروپا خواهد داشت. بنابراین در بخشهای مختلف اقتصاد جهانی فشار بسیار شدیدی در حال شکلگیری است. ایرانیها اکنون اهرمهای فشار زیادی در برابر ایالات متحده در اختیار دارند. به همین دلیل به این مسیر ادامه خواهند داد، زیرا آنها منافع مهمی در ادامه این روند دارند. ما به مرز بحران نفتی نزدیک میشویم.
برت اریکسون، کارشناس آمریکایی حوزه ژئوپلیتیک، هم میگوید: علیرغم ادعاهایی مبنی بر اینکه ایالات متحده «تنگه هرمز رو کنترل میکنه»، قیمت نفت به ۱۰۶ دلار در هر بشکه رسیده، قیمت گازوئیل به بالاترین حد تاریخی خود رسیده و قیمت بنزین هم داره به بالاترین رکورد تاریخی نزدیک میشود و ایران هنوز حتی اون «غافلگیری اکتبر» خودش رو شروع نکرده است؛ اینکه قراره درگیری رو تشدید کند و انتخابات میاندورهای آمریکا رو تحت تأثیر قرار بدهد.
رشد اقتصادی آمریکا آسیب دیده است
داگلاس مکگریگور، مشاور سابق پنتاگون، در همین زمینه معتقد است: ترامپ در دنیایی خیالی زندگی میکند؛ ما ورشکستهایم. در نهایت، شاهد خواهیم بود که مردم مجبور میشوند همه چیز را سهمیهبندی کنند، زیرا در تأمین مواد غذایی با مشکل مواجه خواهیم شد. چون سیستم حملونقل دیگر بهدرستی کار نمیکند. ما ورشکستهایم، رشد اقتصادی نداریم، نمیتوانیم با رشد اقتصادی از این وضعیت خارج شویم. هیچکس هم نمیخواهد با افزایش مالیات از آن خارج شود. هیچکس به کشاورزان و دامدارانی که در آستانه ورشکستگی قرار دارند توجه نمیکند، زیرا یا توان خرید کود را ندارند یا اساساً نمیتوانند آن را تهیه کنند. میتوانیم همینطور این فهرست را ادامه دهیم.
اعتراف متحد ترامپ: علت گرانیها
حل نشدن مسئله جنگ است
مایک جانسون، رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان، با اذعان به پسرفت اقتصادی گفت: انتظار شکوفایی اقتصادی داشتیم که با جنگ ایران مواجه شدیم. پیشبینی کرده بودیم رونق و شکوفایی اقتصادی در سال ۲۰۲۶ رقم بخورد. سپس درگیری با ایران آغاز شد. ما مجبور بودیم این کار را انجام دهیم.
او، دلیل گرانیها در آمریکا را حل نشدن موضوع تنگه هرمز و جنگ با ایران دانست و گفت: دلیل اینکه هزینهها در حال حاضر بیش از حد بالاست، مستقیماً به تنگه هرمز و درگیری حلنشده در ایران مربوط میشود. من واقعاً معتقدم که بهزودی وارد مرحله جدیدی در این زمینه خواهیم شد و وقتی این اتفاق بیفتد، همانطور که رئیسجمهور بهدرستی گفته است، قیمت بنزین بهشدت کاهش خواهد یافت و هزینه کالاها نیز پایین خواهد آمد؛ چون هزینههای حملونقل نیز به هزینه نهایی کالاهایی که برای عرضه به بازار منتقل میشوند، اضافه میشود. وقتی این مسئله حل شود، این اقتصاد مثل یک موشک شتاب خواهد گرفت(!)
نارضایتی اقتصادی ۶۰ درصد مردم آمریکا
از ترامپ
در این شرایط، روزنامه والاستریت ژورنال خبر داد که محبوبیت ترامپ به پایینترین سطح رسیده است. نتایج نظرسنجی جدید روزنامه والاستریت ژورنال نشان میدهد میزان رضایت از عملکرد ترامپ تنها چند هفته مانده به انتخابات میاندورهای کنگره به پایینترین سطح ثبتشده برای یک رئیسجمهوری در نظرسنجیهای این روزنامه رسیده است. ۶۰ درصد پاسخدهندگان اعلام کردند سیاستهای اقتصادی ترامپ موجب بدتر شدن وضعیت اقتصادی شده است و فقط ۲۵ درصد گفتند موجب بهبود شرایط شده و ۱۰ درصد نیز اعلام کردند سیاستهای ترامپ تأثیری بر اقتصاد نداشته است. پنج درصد از پاسخدهندگان نیز به این پرسش پاسخ ندادند یا درباره تأثیر سیاستهای اقتصادی ترامپ بر وضعیت اقتصاد آمریکا اطمینان نداشتند.
متحدان ترامپ
مجلس نمایندگان و احتمالاً سنا را از دست میدهند
تارنمای هیل با استناد بر نظرسنجی والاستریت ژورنال نوشت: میزان رضایت از عملکرد ترامپ
۳۷ درصد است که پایینترین میزان ثبتشده برای یک رئیسجمهوری در فاصله کوتاه باقیمانده تا انتخابات میاندورهای کنگره است. نزدیکترین رقم به میزان رضایت ثبتشده برای ترامپ، مربوط به جورج دبلیو. بوش در دوره دوم ریاستجمهوری اوست که ۳۹ درصد بود.
جنگ در ایران همچنین بر هزینههای انرژی برای آمریکاییها تأثیر گذاشته است. تنگه هرمز که یکی از مسیرهای مهم انتقال نفت در جهان به شمار میرود، در بحبوحه این درگیری بسته شده است.
بر اساس اطلاعات انجمن اتومبیل آمریکا (AAA)، میانگین قیمت هر گالن بنزین معمولی در آمریکا در حالی به حدود ۴.۴۸ دلار رسیده که در مدت مشابه سال گذشته حدود ۳.۱۳ دلار بود.
چارلی کوک، بنیانگذار «کوک پولیتیکال ریپورت» که یک مؤسسه غیرحزبی در زمینه تحلیل و ارزیابی انتخابات است، روز یکشنبه گفت که اکنون «تقریباً قطعی» است که دموکراتها پس از انتخابات میاندورهای کنترل مجلس نمایندگان را دوباره به دست خواهند گرفت و احتمال کسب اکثریت در سنا نیز «بسیار واقعبینانه» است.
ریزش ۴۰ درصدی محبوبیت ترامپ
در میان جوانان آمریکا
از طرف دیگر، بر اساس نظرسنجی شبکه فاکسنیوز، ۶۲ درصد از رأیدهندگان قیمت مواد غذایی و همچنین ۶۱ درصد قیمت بنزین را جزء مشکلات بزرگ زندگیشان میدانند.
شبکه سیانان در همین زمینه گفت: محبوبیت خالص ترامپ (تفاوت میزان موافقان و مخالفان) در میان جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله، از زمان انتخابات ۲۰۲۴، تقریباً ۴۰ درصد کاهش یافته و اکنون به منفی ۴۷ درصد رسیده است. بدتر از آن اینکه ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ در میان افراد زیر ۳۰ سال، در موضوع اقتصاد ۱۱ درصد از هریس بالاتر بود، اما محبوبیت خالص او اکنون به منفی ۶۲ درصد رسیده؛ یعنی تغییری ۷۳ درصدی.»
ضربات مهیب جنگ به پایگاه رأی حامی ترامپ
شبکه عربزبان الحوار در گزارشی عنوان کرد: پیامدهای جنگ با ایران در آمریکا، از یک پرونده سیاست خارجی فراتر رفته و به بحرانی معیشتی تبدیل شده است؛ بحرانی که با افزایش قیمت گازوئیل، حالا به عمق پایگاه مردمی ترامپ و جنبش ماگا ضربه میزند. مردم آمریکا میپرسند چرا باید برای جنگی هزینه کنیم که هیچ منفعتی برای ما ندارد؟ حتی طرفداران خود ترامپ، نه فقط دموکراتها، در این جنگ هیچ منفعتی نمیبینند. آمریکا دیگر آن قدرت خارقالعادهای نیست که بتواند از بحرانها عبور کند، آنگونه که پیشتر به آن عادت کرده بودیم؛ ایالات متحده در حال از دست دادن متحدان، سلطه اقتصادی و برتری نظامی خود است.
ایران، پاشنهآشیل را آشکار کرد
در همین حال، روزنامه نیویورک تایمز در یادداشتی تأکید کرد: ایران، پاشنهآشیل پایگاههای نظامی آمریکا را عریان کرد.
یک ماه پیش از آغاز جنگ دونالد ترامپ علیه ایران، بازسازی چندمیلیون دلاری خوابگاه ملوانان در پایگاه آمریکا در بحرین آغاز شده بود؛ پایگاهی که مقر منطقهای نیروی دریایی و یکی از ستونهای حضور نظامی واشنگتن در خاورمیانه طی دهههای گذشته به شمار میرفت. اما در ساعات نخست درگیری، آینده همان پروژه و کل مجموعه با تردید روبهرو شد. در
۲۸ فوریه، موشکها و پهپادهای انتحاری ایران انبارهای مواد غذایی، سوخت و مراکز تعمیر کشتی را هدف گرفتند، تأسیسات فرماندهی پیشرفته را ویران کردند و بخشهایی از محل اسکان نیروها را عملاً غیرقابلاستفاده ساختند.
گزارشی از کشتهشدن افراد منتشر نشد، اما حدود ۱۵۰۰ نظامی و اعضای خانوادههایشان تخلیه شدند و وسایل شخصی خود را جا گذاشتند. نزدیک به هفت ماه بعد، این پایگاه همچنان برای نیروهای غیرضروری عملاً خارج از دسترس است. دریاسالار داریل کادل، فرمانده عملیات نیروی دریایی، نیز در نشست ۳۱ اوت به یکی از ملوانان آواره گفت بازگشت به این پایگاه در آینده نزدیک بعید است.
ضربه ایران، منطقهای و گسترده بوده است. بحرین تنها مورد نبود. پایگاههای آمریکا در کویت، قطر، امارات متحده عربی، عربستان، عراق، عمان و اردن نیز در حملات پهپادی و موشکی ایران آسیب دیدهاند. گزارش بازرس کل وزارت دفاع آمریکا از نابودی نزدیک به ۶۰ فروند هواپیما و تجهیزات دیگر خبر داده و ارزش خسارت تجهیزات ازدسترفته را حدود ۳.۷ میلیارد دلار برآورد کرده است.
پایگاههای پنتاگون
به اهدافی پرهزینه تبدیل شدهاند
این تحلیل میافزاید: ابعاد خسارت تنها به زیان مالی محدود نمانده و شبکهای از پایگاههایی را دربر گرفته که برای دههها امکان استقرار نیرو، پشتیبانی لجستیکی و اعمال قدرت نظامی آمریکا در منطقه را فراهم میکردند. تخریب مراکز فرماندهی، انبارها، زیرساختهای تعمیراتی و محلهای اقامت نشان داده است که مجموعههای بزرگ و تثبیتشده نیز در برابر حملات پهپادی و موشکی دقیق آسیبپذیرند. این ویرانیها مسئلهای بزرگتر را آشکار کردهاند: شیوه استقرار نیرو و تجهیزات آمریکا دیگر با محیطی که در آن پهپادهای کمهزینه و موشکهای دقیق در اختیار دشمنان واشنگتن قرار گرفتهاند، تناسب پیشین را ندارد. تمرکز نیروها، تجهیزات و زیرساختها در پایگاههای ثابت و بزرگ، داراییهایی را که برای پشتیبانی از عملیات منطقهای طراحی شدهاند، به اهدافی آشکار و پرهزینه تبدیل کرده است.
تجربه بحرین و دیگر کشورهای منطقه نشان داده که حتی بدون نابودی کامل یک پایگاه، آسیب به مراکز فرماندهی، خوابگاهها، انبارها و تجهیزات میتواند کارکرد عملیاتی آن را برای ماهها مختل کند و هزاران نفر را ناچار به جابهجایی سازد. پیام این جنگ برای پنتاگون روشن است: الگوی استقرار نظامی که در دهههای گذشته امکان نمایش و اعمال قدرت را فراهم میکرد، اکنون زیر فشار فناوریهای ارزانتر و دقیقتر قرار گرفته و نیازمند بازنگری اساسی است.
ایران میتواند هر نقطهای را که اراده کند، هدف بگیرد
الی بار-اون، سرهنگ ارتش رژیم صهیونیستی، میگوید: ایرانیها از آمریکاییها نمیترسند و میتوانند هر نقطهای را هدف قرار دهند؛ آمریکا با مشکل کمبود ذخایر موشکهای رهگیر برای مقابله با موشکهای ایرانی مواجه است. بنابراین ایرانیها به آمریکاییها میگویند اگر جنگ را از سر بگیرید، ما به اهداف و تأسیسات بسیار حیاتیتر حمله خواهیم کرد؛ علاوه بر پایگاههای شما که طبیعتاً آسیب دیدهاند و آسیب بیشتری هم خواهند دید؛ آنها در این زمینه توانایی کافی دارند.