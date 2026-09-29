رسانه‌های دولتی روسیه به نقل از نیروهای امداد و نجات تأیید کردند دست‌کم ۱۴ نفر در پی آتش‌سوزی در یک کارخانه تولید مواد آتش‌بازی در استان «یاروسلاول» واقع در مرکز این کشور کشته شدند.

به گزارش ایسنا، تصاویر منتشرشده در کانال تلویزیونی دولتی «آرتی»، جرقه‌های درخشانی را نشان می‌دهد که از آوارهای در حال سوختن به اطراف پرتاب می‌شوند.خبرگزاری «تاس» نیز با استناد به بیانیه‌ای از سوی وزارت موقعیت‌های اضطراری فدرال روسیه اعلام کرد آمار کشته‌شدگان این حادثه به ۱۴ نفر افزایش یافته و یک نفر دیگر نیز زخمی شده است. حادثه در روستای «کوبرینسک» حدود ۱۰۰ کیلومتری شمال مسکو رخ داده و حریق، دو ساختمان را در یک کارخانه تولید وسایل آتش‌بازی ویران کرده است. بیش از ۱۰۰ کارمند و ۴۰ قطعه تجهیزات برای خاموش‌کردن آتش به کار گرفته شدند. دفتر دادستانی منطقه یاروسلاول در نظر دارد تحقیقات در مورد نقض مقررات ایمنی صنعتی در تأسیسات تولیدی خطرناک را آغاز کند.خبر دیگر از روسیه اینکه، 6 نفر در حادثه سقوط یک جت جنگنده کشته شدند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ شبکه تلویزیونی الجزیره به نقل از خبرگزاری اینترفاکس گزارش داد: 6 نفر در حادثه سقوط یک جت جنگنده در منطقه آمور در شرق دور روسیه کشته شدند. وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرد: یک بمب‌افکن راهبردی دوربرد Tu۹۵ در منطقه آمور در شرق دور روسیه سقوط کرد.