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کد خبر: ۳۳۹۰۲۱
تاریخ انتشار : ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۸
سرویس کیهان » اخبار
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کشف بیش از 2 تن مواد مخدر در عملیات هنگ مرزي ميرجاوه

فرمانده مرزباني انتظامي از ناكامي قاچاقچيان و كشف دو تن و 120 کيلوگرم مواد مخدر طي يک عمليات مقتدرانه توسط مرزداران هنگ مرزي ميرجاوه در جنوب شرق کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاري پليس، سردار علي‌اکبر جاويدان گفت: در راستاي تشديد برخورد قاطع با هرگونه قاچاق مواد مخدر در طول نوار مرزي، مرزداران استان سيستان و بلوچستان از فعاليت باند بزرگ قاچاق موادمخدر در منطقه مرزي شهرستان ميرجاوه مطلع شدند و با برنامه‌ريزي دقيق عملياتي و تشديد اقدامات كنترلي، موضوع را به صورت ويژه در دستور كار خود قرار دادند.
جاويدان افزود: با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتي، محل اختفاي و تردد قاچاقچيان و محموله مواد مخدر و همچنين زمان برنامه‌ريزي شده برای انتقال محموله به عمق كشور مشخص شد، مرزداران در قالب چند تيم پوششي و عملياتي منطقه مورد نظر را در كنترل خود قرار دادند و با هدايت عملياتي و پشتيباني اطلاعاتي، توانستند محموله موادمخدر را كشف كنند.
وی ادامه داد: در اين عمليات هدفمند سوداگران مرگ كه در مقابل تاكتيك‌هاي عملياتي مرزداران توان مقابله نداشتند، با برجا گذاشتن محموله سنگين و خودرو از محل متواري و مرزداران موفق شدند در پاكسازي منطقه، ضمن توقيف يک دستگاه خودرو نيسان، مقدار دو تن و 120 كيلوگرم موادمخدر از نوع ترياك، يک قبضه سلاح جنگي کلاش، يک قبضه سلاح جنگي کلت، دو تيغه خشاب کلاش و مقاديري فشنگ جنگي و يک نوار فشنگ گرينوف را كشف کنند.

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