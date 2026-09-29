طرح «تورم صفر» شهرداری تهران با هدف عرضه 12 قلم کالا بدون تغییر قیمت آغاز شد
شهردار تهران از آغاز طرح «تورم صفر» در پایتخت برای عرضه 12 قلم کالا با قیمت ثابت خبر داد.
به گزارش شهر، علیرضا زاکانی صبح سهشنبه در جریان بازدید از میدان میوه و ترهبار صادقیه از آغاز طرح «تورم صفر» خبر داد و در تشریح جزئیات این طرح جامع مدیریت شهری در حوزه معیشت شهروندان، گفت: تلاش ما این است که مشکلات مردم را گامبهگام حل کنیم و به سمت ایجاد رفاه، آسایش، شرایط مناسب برای زندگی در پایتخت و در نهایت ارزانسازی زندگی در تهران حرکت کنیم.
زاکانی افزود: در همین خصوص، یک طرح جامع در حوزه معیشت دنبال شده که چند بخش دارد و نخستین بخش آن، اجرای طرح «تورم صفر» برای کالاهای اساسی سبد خانوار است. وی ادامه داد: در مرحله نخست، این طرح با ۱۲ قلم کالا آغاز میشود و قیمت این اقلام به مدت 6 ماه ثابت خواهد ماند. این ۱۲ قلم شامل برنج، گوشت منجمد (گوساله و گوسفند)، حبوبات (لوبیا قرمز- لوبیا چیتی- عدس- لپه- نخود)، ماکارونی، سویا، خرما، شکر و روغن تعیینشده در بسته معیشتی است. شهردار تهران با بیان اینکه عرضه این اقلام از امروز آغاز شده است، گفت: این کالاها از امروز بهصورت حضوری در ۱۰۸ میدان میوه و ترهبار در اختیار مردم قرار میگیرد و از شنبه نیز در ۱۸ فروشگاه شهروند عرضه خواهد شد.
امکان خرید غیر حضوری
زاکانی اظهارداشت: همه شهروندان تهرانی میتوانند از طریق سامانه «شهرزاد» بهصورت غیرحضوری نیز این اقلام را خریداری و درب منزل دریافت کنند و در کنار آن، امکان خرید حضوری از مراکز تعیینشده نیز وجود دارد.
افزایش اقلام عرضهشده تا آبان
وی ادامه داد: بسته نخست که همان طرح «تورم صفر» است، در آبانماه از ۱۲ قلم به ۱۵ قلم افزایش پیدا میکند و سه قلم مرغ، رب و پنیر نیز به آن اضافه خواهد شد تا سبد کاملتری از کالاهای مورد نیاز خانوار در اختیار مردم قرار گیرد.
تعیین سهم هر خانوار بر اساس تعداد اعضا
شهردار تهران درباره میزان خرید هر خانوار گفت: برای هر قلم کالا متناسب با بعد خانوار سهم مشخصی تعیین شده است؛ برای نمونه، هر فرد میتواند ماهانه دو کیلوگرم برنج با قیمت ثابت خریداری کند و خانوار میتواند از میان سه نوع برنج عرضهشده، نوع مورد نیاز خود را انتخاب کند.
وی افزود: در مورد گوشت نیز برای هر فرد نیم کیلوگرم در نظر گرفته شده است و خانوار میتواند انتخاب کند که گوشت گوسفندی یا گوساله خریداری کند و تنوع محصول نیز در این بخش وجود دارد. همچنین در مورد روغن نیز برای هر فرد ۴۰۰ گرم در ماه سهم مشخص شده است و این اقلام با قیمت ثابت در اختیار خانوار قرار میگیرد. شهردار تهران با بیان اینکه همه این فرآیند در سامانه «شهرزاد» قابل مدیریت است، اظهارداشت: زیرساختهای لازم برای این کار فراهم شده و از ظرفیت مجموعههایی که امکان انتقال کالا و تحویل درب منزل را دارند استفاده میکنیم تا شهروندان بتوانند علاوهبر مراجعه حضوری، کالاهای خود را بهصورت غیرحضوری نیز دریافت کنند.
افزایش تعداد مراکز عرضه
زاکانی درباره توسعه مراکز عرضه این طرح نیز گفت: در آبانماه تعداد میادین میوه و ترهبار افزایش پیدا خواهد کرد و تعداد مراکز عرضه از ۱۰۸ میدان به بیش از ۲۰۰ میدان خواهد رسید و فعالیت شهروند نیز در این حوزه توسعه پیدا میکند. وی درباره محدودیت خرید نیز بیان داشت: میزان خرید هر خانوار براساس کدملی و زیرساختهای اطلاعاتی کشور تعیین میشود و سهم هر خانوار بر مبنای تعداد اعضای آن مشخص خواهد شد. شهردار تهران افزود: جمعیت حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری تهران میتوانند متناسب با بعد خانوار خود از این ظرفیت استفاده کنند و امیدواریم تجربهای که در تهران در حال اجراست، در ادامه به کل کشور نیز توسعه پیدا کند.
حذف واسطهها
و استفاده از ظرفیت مدیریت شهری
زاکانی با تأکید بر اینکه در این طرح واسطهها نقشی نخواهند داشت، گفت: اساساً خود مجموعه مدیریت شهری این کار را پیش میبرد و از ظرفیتهای قانونی موجود و همچنین همکاری دولت استفاده میکند تا مسیر تثبیت قیمت کالاهای اساسی و اجرای طرح تورم صفر دنبال شود. وی این اقدام را پاسخی به شرایط اقتصادی کشور دانست و ادامه داد: کشور ما وارد یک جنگ اقتصادی گسترده شده است و کاری که امروز انجام میدهیم، تلاشی برای کاهش اثرات این جنگ اقتصادی بر زندگی مردم است.
کاهش ۵۰ درصدی سود بازرگانی
بیش از ۱۸ هزار قلم کالا در «شهروند»
شهردار تهران در تشریح دومین بخش طرح جامع معیشتی گفت: محور دوم این طرح از طریق فروشگاههای شهروند دنبال میشود و علاوهبر عرضه اقلام مشمول تورم صفر، از شنبه سود بازرگانی بیش از ۱۸ هزار قلم کالای عرضهشده در شهروند ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت. زاکانی توضیح داد: سود بازرگانی کالاها متفاوت است و از حدود ۳ درصد تا ۳۰ یا حتی ۴۰ درصد متغیر است، اما در این طرح ۵۰ درصد سود بازرگانی هر کالا به خریدار بازگردانده خواهد شد.
وی با اشاره به نحوه اجرای این بخش اعلام کرد: بازگشت این مبلغ از طریق خرید آنلاین انجام میشود و مبلغ مربوط به ۵۰ درصد سود بازرگانی به کیف پول شهروند بازمیگردد. این بخش از طرح محدودیت مربوط به کدملی و سهمیه خانوار ندارد و همه شهروندان میتوانند از این فرصت استفاده کنند.
شهردار تهران سومین محور طرح را حذف واسطهها و حرکت به سمت خرید مستقیم و قراردادی از تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: امروز اقلام عرضهشده در میادین میوه و ترهبار بهطور میانگین حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد پایینتر از قیمت بازار عرضه میشوند. تلاش ما این است که با حذف واسطهها، خرید قراردادی، سلفخری و مشارکت در تولید، این فاصله قیمتی را بیش از پیش افزایش دهیم و قیمت کالاها را باز هم کاهش دهیم. در این بخش، شهروند نیز برای برخی اقلام به سمت سلفخری و خرید قراردادی حرکت میکند تا با حذف واسطهها بتواند قیمت کالاها را بیش از وضعیت فعلی کاهش دهد.
عرضه مستقیم کالا در هفت منطقه تهران
زاکانی، چهارمین محور این طرح را ایجاد مراکز عرضه مستقیم کالا در هفت منطقه تهران اعلام کرد و افزود: از هفته آینده در مناطق ۲، ۴، ۵، ۱۵، ۱۷، ۲۰ و ۲۲ مکانهایی برای عرضه مستقیم کالا تجهیز خواهد شد. در این مراکز، تولیدکنندگان سراسر کشور میتوانند بدون واسطه محصولات خود را مستقیماً در اختیار مردم تهران قرار دهند.
وی با اشاره به نقش سازمان مشاغل و اصناف در اجرای این بخش اظهارداشت: در این زمینه از ظرفیت تعاونیها و تولیدکنندگان استفاده شده و تفاهمنامههایی با آنها منعقد شده و بخشی دیگر نیز در حال انعقاد است و مکانهای پیشبینیشده نیز در حال تجهیز هستند. این بخش از طرح امکان جدیدی را فراهم میکند تا دیگر واسطهای میان تولیدکننده و مصرفکننده وجود نداشته باشد و خود تولیدکننده مستقیماً کالاهای خود را در اختیار مردم تهران و حتی مسافرانی که در پایتخت حضور دارند قرار دهد.
تثبیت قیمت روغن و شکر
و کاهش ۵ تا ۵۰ درصدی قیمت سایر اقلام
شهردار تهران با تأکید بر اینکه هدف اصلی طرح، تأمین نیازهای اساسی خانوار است، اظهارداشت: قیمت روغن و شکر در نرخ مصوب فعلی به مدت 6 ماه ثابت خواهد ماند و حتی اگر نرخها در بازار تغییر کند، قیمت این اقلام در طرح تورم صفر تغییر نخواهد کرد. قیمت سایر اقلام نیز در زمان آغاز طرح، بین ۵ تا ۵۰ درصد پایینتر از قیمت بازار خواهد بود و این قیمت برای دوره تعیینشده ثابت میماند.
تأمین مالی با مشارکت نظام بانکی
زاکانی درباره تأمین مالی طرح نیز گفت: تأمین مالی این اقدام از طریق ظرفیت مدیریت شهری و همکاری نظام بانکی دنبال میشود و بانک شهر و بانک ملت در این زمینه مشارکت دارند. در حال پیگیری هستیم تا از ظرفیت سایر بانکها نیز استفاده کنیم و بتوانیم منابع لازم برای استمرار این طرح را تأمین کنیم.
نظارت بر عرضه و جلوگیری از انحراف
وی درباره سازوکار نظارت بر نحوه اجرای طرح بیان داشت: نیاز شهر تهران مبنای اجرای این طرح قرار گرفته و برای هر یک از خانوارهایی که از طرح استفاده میکنند، در بستر سامانه شهرزاد چارچوب مشخصی تعریف شده است. شهردار تهران ادامه داد: میزان کالایی که خریداری میشود، میزان کالایی که به غرفهها و مراکز عرضه تحویل داده میشود و میزان خرید مردم، چه بهصورت حضوری و چه غیرحضوری، قابل ثبت و رصد است.