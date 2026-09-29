بازداشت سرشبکه معاملات فردایی و کاغذی با ۲۴۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی

سخنگوی فراجا گفت: سرشبکه سابقه دار در معاملات فردایی و کاغذی، به همراه ۱۰ نفر از مرتبطین این جرم دستگیر شدند.

به گزارش سایت پلیس، سردار سعید منتظرالمهدی اظهارداشت: در ادامه مقابله با جرائم و تخلفات پولی و بانکی، با انجام اقدامات فنی همکارانم در پلیس امنیت اقتصادی فراجا، سرشبکه سابقه دار در معاملات فردایی و کاغذی، به همراه ۱۰ نفر از مرتبطین این جرم دستگیر و پنج فقره از حساب‌های بانکی اجاره‌ای نیز مسدود شد.

منتظرالمهدی افزود: بررسی‌های به عمل آمده، از گردش مالی ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی مجرم ردیف اول حکایت دارد.

وی ادامه داد: متهمان پس از انجام تحقیقات و بازجویی‌های لازم، برای سیر مراحل قانونی پرونده، در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.