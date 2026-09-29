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کد خبر: ۳۳۹۰۱۷
تاریخ انتشار : ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۸
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سخنگوی فراجا خبر داد

بازداشت سرشبکه معاملات فردایی و کاغذی با ۲۴۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی

سخنگوی فراجا گفت: سرشبکه سابقه دار در معاملات فردایی و کاغذی، به همراه ۱۰ نفر از مرتبطین این جرم دستگیر شدند.
به گزارش سایت پلیس، سردار سعید منتظرالمهدی اظهارداشت: در ادامه مقابله با جرائم و تخلفات پولی و بانکی، با انجام اقدامات فنی همکارانم در پلیس امنیت اقتصادی فراجا، سرشبکه سابقه دار در معاملات فردایی و کاغذی، به همراه ۱۰ نفر از مرتبطین این جرم دستگیر و پنج فقره از حساب‌های بانکی اجاره‌ای نیز مسدود شد. 
منتظرالمهدی افزود: بررسی‌های به عمل آمده، از گردش مالی ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی مجرم ردیف اول حکایت دارد.
وی ادامه داد: متهمان پس از انجام تحقیقات و بازجویی‌های لازم، برای سیر مراحل قانونی پرونده، در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

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