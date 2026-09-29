داوودی و بریمانلو تعداد طلاهای ایران را 2 رقمی کردند
روز دهم بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ـ ناگویا با کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و ۳ برنز برای کاروان ایران به پایان رسید.
علی داوودی در وزنهبرداری و مجید وحید بریمانلو در کوراش صاحب مدال طلا شدند، علی امیریان در دوومیدانی به نقره رسید و مهسا بهشتی در وزنهبرداری، فاطمه برمکی در کوراش و امیر اسماعیلی در بوکس مدال برنز گرفتند.
*دوومیدانی: علی امیریان در فینال دوی ۸۰۰ متر با ثبت زمان یک دقیقه و ۴۵.۱۰ ثانیه دوم شد و مدال نقره گرفت.
*والیبال: تیم ملی مردان ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی برابر اندونزی به میدان رفت و پس از شکست در دو گیم نخست با نتایج ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۱، در سه گیم بعدی با نتایج ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۹ و ۱۷ بر ۱۵ به پیروزی رسید. ایران با سومین برد پیاپی، به عنوان صدرنشین گروه B راهی مرحله بعد شد.
*واترپلو: تیم ملی ایران در مرحله یکچهارم نهایی با نتیجه ۲۱ بر ۱۲ اندونزی را شکست داد و به نیمهنهایی صعود کرد. ایران در کوارترهای اول، دوم و چهارم به ترتیب ۴ بر یک، ۶ بر ۳ و ۶ بر ۳ پیروز شد و کوارتر سوم با تساوی ۵-۵ به پایان رسید. ایران در نیمهنهایی به مصاف ژاپن میرود.
*بوکس: امیر اسماعیلی در وزن ۹۰+ کیلوگرم در نیمهنهایی برابر جهانگیر زوکروف از ازبکستان شکست خورد و به مدال برنز رسید. این مبارزه در راند دوم و پس از مصدومیت اسماعیلی از ناحیه ابرو متوقف شد.
*تنیس: تیم میکس ایران با ترکیب ماندگار فرزامی و علی یزدانی برابر چینتایپه با نتیجه ۲ بر صفر و با نتایج ۶ بر یک و ۶ بر ۲ شکست خورد و از صعود بازماند. تیم دونفره دختران ایران با ترکیب مشکاتالزهرا صفی و ماندگار فرزامی نیز مغولستان را در دو ست و با نتایج ۶ بر یک و ۶ بر صفر شکست داد. کسری رحمانی در بخش انفرادی مقابل تیموفی اسکاتوف از قزاقستان ۲ بر یک شکست خورد و حذف شد.
*شیرجه: سام واژیر در مرحله مقدماتی شیرجه سهمتر مردان با ۳۴۳.۳۰ امتیاز نهم شد و به فینال رسید. محمد مقدسی با ۲۳۸.۸۵ امتیاز شانزدهم شد و از صعود بازماند. واژیر در فینال با ۳۴۵.۶۵ امتیاز دهم شد.
*پدل: تیم دونفره مردان ایران با ترکیب فرساد شاهی و امیرمحمد جمشیدی، کویت را ۲ بر صفر و با نتایج ۶ بر ۴ و ۶ بر ۳ شکست داد و به یکچهارم نهایی رسید تا برابر ژاپن قرار بگیرد. تیم دونفره بانوان ایران با ترکیب صحابه فرد و زهرا کهریزی نیز قطر را با نتیجه ۶ بر صفر در دو ست شکست داد و راهی مرحله یکشانزدهم نهایی شد.
*تیراندازی: محمد بیرانوند در تراپ مردان با مجموع ۱۱۵ امتیاز چهاردهم شد و به فینال نرسید. مرضیه پرورشنیا نیز در تراپ بانوان با مجموع ۱۰۸ امتیاز در جایگاه سیزدهم قرار گرفت و از صعود به فینال بازماند.
*اسکواش: تیم ملی بانوان ایران با ترکیب فرشته اقتداری، نجمه بوشهریزاده و نرگس سلطانی مقابل هند ۳ بر صفر شکست خورد. سلطانی به دلیل آسیبدیدگی نتوانست مسابقه خود را ادامه دهد و اقتداری و بوشهریزاده نیز مقابل حریفان هندی شکست خوردند.
*وزنهبرداری: علی داوودی در دسته ۱۱۰+ کیلوگرم با ثبت ۲۰۶ کیلوگرم در یکضرب و ۲۶۰ کیلوگرم در دوضرب و مجموع ۴۶۶ کیلوگرم، مدال طلا گرفت. داوودی که در دوره گذشته نقره گرفته بود، با این نتیجه دومین طلای ایران در روز دهم را به دست آورد. علیرضا نصیری در دسته ۱۱۰ کیلوگرم با مجموع ۴۰۳ کیلوگرم چهارم شد. مهسا بهشتی در دسته ۸۶ کیلوگرم بانوان با مهار ۱۱۳ کیلوگرم در یکضرب و ۱۴۶ کیلوگرم در دوضرب، مدال برنز گرفت.
*والیبال ساحلی: تیم ایران با ترکیب ابوالحسن خاکیزاده و امیرعلی قلعهنوی مقابل قزاقستان ۲ بر یک شکست خورد و حذف شد. تیم دوم ایران با ترکیب عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی نیز برابر ژاپن پس از شکست ۲۱ بر ۱۸ در ست نخست، دو ست بعدی را ۲۱ بر ۱۷ و ۱۵ بر ۸ برد و با پیروزی ۲ بر یک به مرحله بعد صعود کرد.
*کوراش: فاطمه برمکی در وزن ۸۷+ کیلوگرم پس از پیروزی ۳ بر صفر مقابل یاچونگ یان از چینتایپه، در نیمهنهایی برابر شیلیو لیلینگ ۵ بر صفر شکست خورد و مدال برنز گرفت. مجید وحید بریمانلو در وزن ۶۶- کیلوگرم پس از عبور از حریفان قرقیزستان، افغانستان و قرقیزستان، به فینال رسید و با برتری یک بر صفر مقابل یاسین بوبوکالونوف از تاجیکستان قهرمان شد و مدال طلا گرفت. مریم پیمانی نیز در وزن ۸۷+ کیلوگرم بانوان مقابل گِگِن گانبولد از مغولستان ۵ بر صفر شکست خورد و حذف شد.
*تیراندازی با کمان: مبینا فلاح پس از پیروزی ۶ بر ۴ مقابل کماندار ژاپنی، در یکهشتم نهایی ۶ بر ۲ برابر نانامی آساکونو شکست خورد و حذف شد. رضا شبانی پس از پیروزی برابر ژاپن، در یکهشتم نهایی مقابل لی وو سوک از کرهجنوبی پس از تساوی ۵-۵ در تیر طلایی شکست خورد. محمدحسین گلشنیاصل نیز ۶ بر ۴ برابر کماندار بوتان شکست خورد و از ادامه رقابتها بازماند.
*بادبانی: چهارمین روز مسابقات بهدلیل بارش باران و نبود باد برگزار نشد. شهاب خاتم، تنها نماینده ایران در کلاس ILCA7، تا این مرحله در رده هفدهم قرار دارد و در صورت مساعدشدن شرایط، امروز رقابت خود را ادامه خواهد داد.