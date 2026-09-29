رونمایی از حریفان ایران در کشتی فرنگی و آزاد رنگرز: سهم خود را برای بهبود جایگاه کاروان ایران ایفا خواهیم کرد

سرویس ورزشی-

مسابقات کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی ناگویا از امروز چهارشنبه آغاز می‌شود.

مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های کشتی فرنگی و آزاد بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، صبح دیروز در شهر ناگویا ژاپن برگزار شد و نمایندگان کشورمان حریفان خود را شناختند. در کشتی فرنگی، قرعه نمایندگان کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:

*وزن ۶۰ کیلوگرم: در این وزن ۱۴ کشتی‌گیر حضور دارند. سجاد عباسپور در دور نخست به مصاف هونگ‌تان از چین می‌رود و در صورت پیروزی، در دور بعد با سومیت سومیت از هند روبه‌رو خواهد شد.

*وزن ۶۷ کیلوگرم: در این وزن ۱۴ کشتی‌گیر حضور دارند. محمدجواد رضایی در دور نخست به مصاف میرژان شرماخانبت از قزاقستان، دارنده مدال برنز جهان، می‌رود و در صورت پیروزی، در دور بعد با برنده دیدار کره‌جنوبی و کره‌شمالی مبارزه خواهد کرد.

*وزن ۷۷ کیلوگرم: در این وزن ۱۴ کشتی‌گیر حضور دارند. علیرضا عبدولی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف برنده دیدار اندونزی و فیلیپین خواهد رفت.

*وزن ۸۷ کیلوگرم: در این وزن ۱۲ کشتی‌گیر حضور دارند. غلامرضا فرخی در دور نخست به مصاف شمیل اوژایف از قزاقستان می‌رود و در صورت پیروزی، در دور بعد با سونگ هوان لی از کره‌جنوبی روبه‌رو خواهد شد.

*وزن ۹۷ کیلوگرم: در این وزن ۱۱ کشتی‌گیر حضور دارند. مهدی بالی در دور نخست به مصاف ابراهیم محمد از عربستان می‌رود و در صورت پیروزی، در دور بعد با اوزور ژوژوپبیکوف از قرقیزستان دارنده مدال برنز المپیک مبارزه خواهد کرد.

*وزن ۱۳۰ کیلوگرم: در این وزن ۱۰ کشتی‌گیر حضور دارند. امین میرزازاده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف برنده دیدار نمایندگان ژاپن و قرقیزستان خواهد رفت.

ارزیابی رنگرز از قرعه فرنگی‌کاران

حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، پس از قرعه‌کشی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ گفت: قرعه‌کشی بازی‌های آسیایی انجام شد و حریفان کشتی‌گیران در این مسابقات مشخص شدند. با توجه به سطح کیفی رقابت‌ها و فشردگی مسابقات، قابل پیش‌بینی است که کشتی‌گیران ما چهارشنبه و‌ پنجشنبه رقابت‌های سختی خواهند داشت. به جز وزن ۷۷ کیلوگرم که علیرضا عبدولی شرایط و قرعه مناسبی دارد، در دیگر اوزان، ملی‌پوشان کشتی فرنگی تا قبل از صعود به فینال باید رقبای جدی و قدرتمند خود را از پیش رو بردارند. رنگرز ادامه داد: کشتی‌گیران فرنگی قهرمانان شایسته‌ای هستند و در ماه‌های گذشته به سختی تمرین کرده‌ایم. برخی از چهره‌های کشتی فرنگی به دلیل حضور در مسابقات جهانی در این رقابت‌ها در کنار ما نیستند، اما شش قهرمان خوب کشتی فرنگی ایران در روزهای آتی اتفاقات قشنگی را برای ورزش کشور رقم خواهند زد. رنگرز در واکنش به اینکه توقع از کشتی فرنگی ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ بالاست گفت: در ماه‌های گذشته بارها به این موضوع تأکید کردم که اولویت ما مسابقات قهرمانی جهان است. به همین دلیل، چهره‌های شاخص کشتی فرنگی ما در آلماتی روی تشک خواهند رفت.

وی افزود: به سبب نزدیکی دو رقابت و رویداد، کار محال و غیرممکنی بود که قهرمانان خوبمان را که بعضاً با کاهش وزن نیز مواجه هستند، در دو رویداد نزدیک به هم به میدان بفرستیم. به همین دلیل سعی کردیم اولویت اول، قهرمانی جهان باشد. سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ادامه داد: با این حال، این موضوع به این معنا نیست که قهرمانان خوب ما در این دوره نتوانند با شایستگی از هویت کشتی فرنگی و افتخاراتی که در چند شب گذشته به دست آمد و طبیعتاً باعث ایجاد این توقع، انتظار و مطالبه درست شده است، دفاع کنند. حتماً کشتی فرنگی سهم خودش را برای بهبود جایگاه کاروان ورزشی ایران ایفا خواهد کرد.

درستکار: قرعه آزادکاران در چند وزن سنگین است

پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران، پس از قرعه‌کشی رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی ناگویا، گفت: سه‌شنبه نخستین روز تمرینات ما بود. دوشنبه شب به ناگویا رسیدیم و استراحت کافی داشتیم و اولین تمرین را انجام دادیم. قرعه‌کشی نیز انجام شد و کشتی‌گیران ما حریفان خود را شناختند. در دو سه وزن قرعه‌های سنگینی داریم، اما کشتی‌گیری که در مسابقات مهمی مانند بازی‌های آسیایی و قهرمانی جهان به دنبال نتیجه است، حتماً با حریفان سرسختی روبه‌رو خواهد شد. امیدوارم کشتی‌گیران ما موفق باشند.

درستکار درباره شرایط جسمانی و وزنی ملی‌پوشان نیز گفت: خدا را شکر شرایط بچه‌ها خوب است. خستگی زیادی نداریم و از نظر وزن نیز شرایط مناسبی داریم. عباس ابراهیم‌زاده در وزن ۶۵ کیلوگرم، محمد نخودی در وزن ۸۶ کیلوگرم و امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم روز جمعه روی تشک می‌روند. علی مؤمنی، امیرعلی آذرپیرا و یونس امامی نیز روز شنبه به میدان خواهند رفت.

وی در پایان گفت: امیدوارم کشتی‌گیران بتوانند دل مردم را شاد کنند. همیشه توقع از کشتی زیاد است، اما امسال شرایط کمی متفاوت است؛ چرا که پس از بازی‌های آسیایی مسابقات جهانی برگزار می‌شود و چند مهره اصلی ما در این مسابقات حضور پیدا نکرده‌اند. امیدوارم ملی‌پوشان خوب کار کنند و پرچم ایران را بالا ببرند.