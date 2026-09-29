دبیر پنجمین جشنواره ملی آیات منصوب شد.

به گزارش خبرنگار کیهان، پنجمین دوره جشنواره ملی فیلم آیات از سری برنامه‌های دوازدهمین دوره منظومه جشنواره‌های ملی آیات با رویکرد قرآن و عترت‌(ع) از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با میزبانی اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد و با مشارکت مرکز عالی قرآن و عترت این وزارتخانه در بهمن ماه ۱۴۰۵ در استان یزد برگزار خواهد شد. عباس دانشی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد طی حکمی عباس صالح‌مدرسه‌ای را به‌عنوان دبیر پنجمین دوره جشنواره ملی فیلم آیات منصوب کرد. صالح‌مدرسه‌ای که در سال ۱۳۸۳ به‌عنوان سینماگر خادم قرآن شناخته شد، اکنون دبیر مجمع تخصصی هنرمندان انجمن خادمان قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران است. وی ساخت بیش از هشتاد فیلم بلند و کوتاه داستانی و مستند را در کارنامه خود دارد.