فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۹۰۰۸
تاریخ انتشار : ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۸
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

«عباس صالح‌مدرسه‌ای» دبیر جشنواره ملی فیلم آیات شد

دبیر پنجمین جشنواره ملی آیات منصوب شد.
به گزارش خبرنگار کیهان، پنجمین دوره جشنواره ملی فیلم آیات از سری برنامه‌های دوازدهمین دوره منظومه جشنواره‌های ملی آیات با رویکرد قرآن و عترت‌(ع) از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با میزبانی اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد و با مشارکت مرکز عالی قرآن و عترت این وزارتخانه در بهمن ماه ۱۴۰۵ در استان یزد برگزار خواهد شد. عباس دانشی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد طی حکمی عباس صالح‌مدرسه‌ای را به‌عنوان دبیر پنجمین دوره جشنواره ملی فیلم آیات منصوب کرد. صالح‌مدرسه‌ای که در سال ۱۳۸۳ به‌عنوان سینماگر خادم قرآن شناخته شد، اکنون دبیر مجمع تخصصی هنرمندان انجمن خادمان قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران است. وی ساخت بیش از هشتاد فیلم بلند و کوتاه داستانی و مستند را در کارنامه خود دارد. 

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

تعبیر خواب!(گفت و شنود)

پرونده‌ وطن‌فروشان با «تیتر سفارشی» پاک نمی‌شود!

بازگشت؟ با چه تضمینی؟ (مقاله وارده)

مردی که برخاست(یادداشت روز)

بار دیگر کربلا... (نکته)

ایران قدرت اوّل دنیاست روزهای شکوهمندی در پیش است

بار اول مژه‌هایش سوخت و بار دوم همه وجودش...

کدام شخصیت‌ها و رسانه‌ها از ایران‌ به‌عنوان چهارمین ابرقدرت جهان نام بردند؟

اقتصاد ایران تحریم‌پذیر نیست مسیرهای جایگزین تجارت مشخص شده است

جنگ با ایران بدتر از باتلاق است ترامپ قمار بزرگی کرد و شکست خورد