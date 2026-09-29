هشدار قصهگوی ظهرجمعه به نفوذ عناصر بهائی و ضدانقلاب در حوزه ادبیات کودک!
قصهگوی ظهر جمعه رادیو با بیان این مطلب که ما ادبیات کودک را از دهه ۷۰ به این طرف عملاً رها کردیم، از نفوذ عناصر شورای کتاب کودک انتقاد کرد.
«محمدرضا سرشار» نویسنده، منتقد ادبی و رئیس هیئتمدیره انجمن قلم در بخشی از یک گفت وگو با سینماپرس با اشاره به نفوذ تدریجی شورای کتاب کودک در دهه هفتاد اظهار داشت: در نهایت میخواهم این را عرض کنم که ما ادبیات کودک را از دهه ۷۰ به این طرف عملاً رها کردیم. بیش از ۳۰ سال است که در کشور ما متولی رسمی و مشخصی با رویکرد اسلامی و انقلابی برای ادبیات کودک و نوجوان وجود ندارد. از آن طرف، جریانهایی مانند شورای کتاب کودک، که در مقطعی به حاشیه رانده شده بودند، دوباره، آرامآرام وارد میدان شدند و در این عرصه عرض اندام کردند و بهتدریج هدایت بخشهایی از آن را در اختیار گرفتند.
این نویسنده با اشاره به نفوذ شورای کتاب کودک در دانشکدههای ادبیات و سیستم آموزشی کشور، بیان کرد: شورای کتاب کودک این نفوذ را هم در دانشکدههایی که رشته ادبیات کودک یا کتابداری داشتند میبینیم و هم حتی در صداوسیما؛ که شورائیها برای معرفی و تبلیغ دیدگاههای خود از آن استفاده کردند. آنها بهتدریج جلو آمدند و امروز کار به جایی رسیده که مثلاً فردی مانند توران میرهادی، که از چهرههای اصلی و هدایتکننده شورای کتاب کودک بود، سردیساش در مقابل ورودی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در ساختمان مرکزی این نهاد در خیابان خالد اسلامبولی، نصب شده است. سرشار با انتقاد از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به دلیل قرار دادن سردیس توران میرهادی، بهعنوان چهره اصلی جریان نفوذ بهائیت در حوزه ادبیات کودک، بیان کرد: کانون یک نهاد دولتی است و رئیس آن از سوی وزارت آموزش و پرورش انتخاب میشود. این وضعیت کانون پرورش فکری ما است، که سردیس افرادی که در جریان انحراف ادبیات کودک و نوجوان نقش اصلی را داشتهاند، در ورودی آن نصب شده است!در کتابخانه ملی نیز وقتی به بخش مربوط به کتابهای کودک و نوجوان مراجعه میکنید، وضعیت مشابهی را میبینید. مصطفی رحماندوست، سالها مسئول این بخش بود و در آنجا تصاویر و پرترههای بزرگ برخی از چهرههای متولی شورای کتاب کودک نصب شده است؛ از جمله از توران میرهادی و نوشآفرین انصاری.حوزه هنری کودک و نوجوان و برخی نهادهای مشابه دیگر هم که بیشتر خودشان را با یک سلسله فعالیتهای اجرائی و کلیشهای و سطحی سرگرم کردهاند.