جایگاه ویژه بچههای میناب در سیوهشتمین جشنواره فیلم کودکان
سی و هشتمین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان که از 11 تا 16 مهر در اصفهان برگزار میشود، توجه ویژهای به شهدا و کودکان میناب خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار کیهان، حامد جعفری، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و دبیر سیوهشتمین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان در نشست خبری این رویداد گفت: برخلاف پیشبینیها مبنی بر احتمال کاهش استقبال بهدلیل پیامدهای شرایط جنگی اخیر که روند تولید را تحت تأثیر قرار داده بود، خوشبختانه استقبال سینماگران از این دوره بیسابقه بوده و میزان ثبتنام متقاضیان نسبت به دورههای گذشته نزدیک به دو برابر افزایش یافته است. وی درباره رویکرد ویژه این دوره به جنگهای تحمیلی دوم و سوم و کودکان میناب توضیح داد: به احترام کودکان شهید میناب، تمامی بخشهای ویژه معمول جشنواره حذف شده و تنها بخش ویژه و جایزه میناب برگزار خواهد شد. برای این بخش، پوستر و تندیس اختصاصی طراحی شده است. همچنین در مسابقه فیلمنامهنویسی میناب که با استقبال گستردهای همراه بود، از میان ۴۲۳ طرح دریافتی، ۴ طرح برتر انتخاب و نگارش فیلمنامه آنها به پایان رسید که برندگان آن در روزهای جشنواره معرفی خواهند شد.
دبیر جشنواره سیوهشتم فیلمهای کودکان و نوجوانان در ادامه با اشاره به تغییرات ساختاری و اضافه شدن بخشهای جدید به این رویداد افزود: بهمنظور قدردانی از زحمات اهالی فنی سینمای کودک که در جشنوارهها کمتر دیده میشوند، جوایز بخشهای فنی نظیر بازیگری، تدوین و موسیقی اضافه شده است. همچنین بخشهای جدیدی شامل هوش مصنوعی برای توجه به فناوریهای نوظهور، بخش مستند بهصورت کارگاهی و بخش آینه با هدف بررسی و تحلیل آثار پخششده در پلتفرمها و تلویزیون با محوریت جذب مخاطب و توسعه محصول به این دوره اضافه شدهاند.
وی افزود: المپیاد فیلمسازی نوجوانان نیز که سال گذشته بهدلیل شرایط خاص متوقف شده بود، امسال همزمان با جشنواره در اصفهان برگزار میشود.
جعفری اسامی ۱۵ فیلم بلند داستانی راه یافته به بخش مسابقه این دوره جشنواره کودک را به این شرح اعلام کرد: بادبادکها، پلک پریشان پروانه، دو تفنگدار، شوتینگا، عروس چشمه، عموی بچهها، کاکالوتی، کوچ، گرگیخان، من جاسوزنی نیستم، نابغه و دیو سنگی، نگهبانان خورشید، نور، ورکانا و یکی میاد دنبالم.