تشکیل کلاس دانشجویان مهندسی عمران خوارزمی در محل پل «بی1»

دانشجویان مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی دیروز کلاس درس خود را در کنار پل ۱ B شاهکار مهندسان ایرانی برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، دشمن آمریکایی و صهیونیستی ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ پل ۱ B در مسیر

کرج -تهران، بلندترین پل خاورمیانه و نماد پیشرفت و توانمندی مهندسان ایرانی را که در آستانه بهره‌برداری بود هدف حمله بزدلانه خود قرار داد.

این پل که قرار بود در فروردین‌ماه امسال تهرانی‌ها و کرجی‌ها با عبور از آن به مهندسان ایرانی «مرحبا» بگویند، توسط ترامپ مستأصل و نیروهایش مورد اصابت قرار گرفت.

در نتیجه حملات، بخش‌هایی از سازه پل آسیب جدی دید و قسمت‌هایی از عرشه و اجزای آن تخریب شد.

این پل فقط یک پل معمولی نبود که بتوان با تعمیرات سطحی آن را دوباره وارد مدار کرد. ابعاد بزرگ، ارتفاع زیاد، نوع سازه و نقش آن در شبکه کنارگذر شمالی باعث شده است هرگونه تصمیم درباره تعمیر یا تخریب آن نیازمند بررسی‌های تخصصی باشد.

موضوع اصلی پس از حادثه این بود که آیا می‌توان قسمت‌های آسیب‌دیده را ترمیم کرد یا اینکه بخشی از سازه باید به‌طور کامل جمع‌آوری و دوباره ساخته شود.

در هفته‌های نخست پس از حادثه، ارزیابی‌های فنی آغاز شد و احداث این پل با قوت ادامه دارد.

حالا دیروز، ۷ مهرماه که ۷ ماه از زمان حمله خصمانه دشمن آمریکایی و صهیونیستی به پل ۱ B می‌گذرد و ساخت این پل توسط مهندسان ایران در حال انجام است، دانشجویان مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی کلاس درس خود را در مجاورت این پل برگزار کردند. محلی که دستاورد مهندسان ایران و دانش بومی را در این ابرپروژه مهندسی در خود جا داده است.

دانش بومی و توان بالای مهندسان ایرانی

علی قنبری، استاد تمام گروه عمران دانشگاه خوارزمی در حاشیه برگزاری این کلاس درس، گفت: مهندسان ایرانی در اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی توانمندی خود را نشان داده‌اند و زیرساخت‌ها را حفظ

می‌کنند.

قنبری افزود: تجربه نشان داده است که اقدامات خصمانه دشمن نمی‌تواند مسیر توسعه کشور را متوقف کند. پل ۱B با تلاش مهندسان به دلیل بومی بودن دانش آن به‌زودی بازسازی و ترمیم آن به پایان

می‌رسد.

وی ادامه داد: امروز مهندسان عمران ایران در شرایط بسیار خوبی قرار دارند و در جبهه‌های مختلف عمرانی کشور فعالیت می‌کنند.

استاد تمام گروه عمران دانشگاه خوارزمی با اشاره به توانمندی متخصصان ایرانی در حوزه پل‌سازی افزود: در حوزه پل‌سازی نیز اقدامات بزرگی انجام شده و امروز شاهد ساخت یکی از بزرگ‌ترین پل‌های منطقه

هستیم.

قنبری گفت: با وجود حملات دشمن به این سایت و استفاده از شدیدترین حملات، خسارت مورد انتظار آنها به پروژه وارد نشد و به لطف خدا، عملیات اجرایی پروژه از روز‌های پس از حمله دوباره آغاز شد.

وی با بیان اینکه فعالیت کارگاه این پروژه هم‌اکنون با جدیت ادامه دارد، اظهار داشت: امروز کارگاه فعال است و پروژه با شرایطی بهتر، مقاوم‌تر و پایدارتر از گذشته در حال پیشرفت است و امیدواریم این پل به‌زودی ساخته و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: با افتتاح مجدد این پل، ترافیک مسیر تهران ـ کرج نیز کاهش پیدا خواهد کرد و این موضوع می‌تواند آثار مثبتی بر وضعیت آلودگی هوا و محیط زیست داشته باشد.