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کد خبر: ۳۳۸۹۹۹
تاریخ انتشار : ۰۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۸
سرویس کیهان » اخبار
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ممنوعیت دوستی با دشمنان کینه‌توز و معاند (در پرتو وحی)

«آگاه باشید! این شما هستید که دشمنان معاند را دوست می‌دارید، ولی آنها شما را دوست ندارند، و شما به همه کتاب‌های آسمانی ایمان دارید (و احترام می‌گذارید، اما آنها به کتاب آسمانی شما ایمانی ندارند) و هنگامی که شما را ملاقات می‌کنند (به دروغ) می‌گویند: ایمان آوردیم. اما هنگامی که با یاران خود تنها می‌شوند، از شدت خشم و کینه بر شما، سرانگشتان خود را می‌گزند. (ای پیامبر) بگو: با همین خشم (و کینه‌ای که در دل دارید) بمیرید (که این غصه تا لحظه مرگ با شما همراه خواهد بود و هیچ وقت به آرزوهای شوم خود نمی‌رسید زیرا) خداوند به (اسرار) درون سینه‌ها آگاه است (و نقشه‌های شومتان را نقش بر آب می‌کند)».     آل عمران - ۱۱۹

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